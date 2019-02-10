Когда дерётся даже Кросби. «Питтсбург» без Малкина может не попасть в плей-офф

Евгений Малкин нервничает. В самый разгар трудного сезона один из лидеров «Питтсбурга» выбыл из строя, и эта травма стала продолжением неприятного шлейфа событий для российского форварда. Превосходный старт чемпионата, затем долгий спад, начавшийся в начале ноября, и продолжавшийся большую часть зимы. В прошлую среду казалось, что Евгений «проснулся» и нашёл свою игру, что должно помочь «пингвинам» решить все проблемы в турнирной таблице: «Питтсбург» победил «Тампу» со счётом 4:2, а Малкин набрал 2 очка и вместе со Стэмкосом устроил «танец» на $ 18 млн.



Однако на следующее утро Евгений проснулся с сильной болью и с тех пор не играл. В пятницу он принимал участие в полной командной тренировке, но был одет в красный свитер, что означает «никакого силового контакта». К очередной встречей с «молниями» Малкин так и не сумел выздороветь, а его команда проиграла три матча подряд и находилась не в самом хорошем расположении духа.



«Если я смогу выйти на лёд в следующем матче, это будет шаг вперёд. Но я пропустил уже четыре игры. Я снова немного нервничаю. Да, прошлый матч с «Тампой» был для меня отличным, но случилась травма. Увы, это часть игры. Я работаю, делаю всё возможное, чтобы поскорее вернуться. Мне хотелось бы перелистнуть эту страницу, повернуть за угол. Я готов поклясться, что вернусь к своей доминирующей игре после травмы. Если сейчас я пообещаю, а потом я вернусь и не буду играть великолепно, ничего страшного. У меня отличная мотивация», — сказал перед матчем Евгений, которому 15 очков не хватает до цифры в 1000 баллов за карьеру.



Однако мечтам о четвёртом перстне за победу в розыгрыше Кубка Стэнли, возможно, не суждено будет сбыться в нынешнем сезоне. «Питтсбург» проиграл четвёртый матч подряд и поставил себя под угрозу непопадания в плей-офф.

Сам характер игры оправдал ожидания. Матч получился жёстким, с большим обилием стычек, драк и взаимных претензий. Даже капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби принял в этих «свалках» деятельное участие, повздорив с нападающим «молний» Тайлером Джонсоном. Всего лишь за второй период было выписано 8 малых штрафов, к которым чуть позже добавились удаления до конца игры для Патрика Хёрнквиста и Адама Эрне.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В первом периоде «Питтсбург» открыл счёт усилиями Гаррета Уилсона, но ближе к концу игрового отрезка дважды пропустил за интервал в 57 секунд. А в середине второй двадцатиминутки, когда на льду уже закипали страсти, «пингвины» пропустили гол от Энтони Чирелли, хотя в этот момент «стальные» имели численный перевес.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Ценой невероятных усилий «Питтсбург» смог вернуться в игру и сравнять счёт до второго перерыва, но провальный третий период разрушил все надежды. «Тампа» справилась даже без набранных очков Никиты Кучерова, который во второй раз за четыре матча не отметился в протоколе, и второй раз за сезон заработал «-4».



Гол Джей Ти Миллера стал победным, а Андрей Василевский открыл свой третий десяток побед в нынешнем сезоне. «Тампа» стала четвёртой командой в истории НХЛ, которая смогла одержать 40 побед за 55 матчей регулярного чемпионата.



«Мне нравится эта победа. Правда, это была странная игра, но у нас и раньше бывали странные матчи против «Питтсбурга», — признался главный тренер «молний» Джон Купер.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Fox Sports.

После четырёх поражений подряд «Питтсбург» занимает последнюю кубковую строчку на Востоке. У «пингвинов» в активе 63 очка, а снизу подпирают конкуренты: у «Каролины» в активе 62 балла, у «Баффало» — 61 и один матч в запасе. Впрочем, пять из семи следующих матчей подопечные Майка Салливана играют дома, поэтому у них есть возможность вернуться на правильные рельсы.