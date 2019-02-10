«Молниям» нужен свой Уэйн. Кого «Тампа» купит в дедлайн

«Молниям» не привыкать делать серьёзные ходы в Юрьев день. Среди самых заметных сделок «Тампы», прошедших в дедлайн прошлых сезонов, стоит назвать обмен с участием защитника Райана Макдоны и нападающего Джей Ти Миллера, два года назад в «Тампу» пришли Эрик Чернак и вратарь Петер Будай. Шесть лет назад легенда «молний» Мартен Сан-Луи был обменян на Райана Кэллахэна, завершив эпоху, связанную с победой 2005 года. С приближением крайнего срока, который назначен на 25 февраля, всё более актуальным становится вопрос о том, какие сделки может предпринять «Тампа» в этот раз, особенно если учесть, что южане — главный претендент на победу в розыгрыше Кубка Стэнли.

Кто нужен «Тампе»?

В результативности и яркости действий в атаке «молнии» являются одной из лучших команд НХЛ, а значит, биться за самый ценный лиге товар «Тампе» нет резона. А вот один из жёстких, силовых, «физических» нападающих, который был бы способен забивать «с мясом» и освободил лидеров «Лайтнинг» от неприятных стычек, команде бы явно не помешал.



Главным кандидатом на покупку считается опытный форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс. У 30-летнего нападающего заканчивается контракт с «Флайерз», а предусмотренный список из 12 команд, куда он не хочет переходить, вряд ли будет вмещать в себя «Тампу». Симмондс способен привнести в игру «Лайтнинг» необходимую в плей-офф колючесть и напор.

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«Симмондс придаст необходимую глубину на фланге и, конечно, придаст атаке «Тампы» большей жёсткости. Кроме «молний» на него может претендовать и «Торонто», и будет интересно, если эти команды встретятся друг с другом в финале Восточной конференции», — отметил обозреватель Sportsnet Рори Бойлен.

За Симмондса «Филадельфия» может попросить много — об этом уже явно дал понять генеральный менеджер «лётчиков» Чак Флетчер. «Я просто пытаюсь сделать свою команду лучше. Вам нужен Симмондс? Хорошо. Единственный, кого я точно не буду менять, это Клод Жиру. Но за Уэйна мы будем стремиться получить максимально хорошую компенсацию. Мы держим в уме не только будущее, но и нынешний сезон, в нём борьба ещё не окончена», — заявил Флетчер.

Ещё одна опция для приобретения для «Тампы» — праворукий защитник. Казалось бы, в команде, где есть Антон Строльман, Брейдон Кобёрн и Дэн Джирарди, таких вопросов возникать не должно, но все трое упомянутых защитников летом могут стать



неограниченно свободными агентами. Именно поэтому «Тампа» — весьма интригующий вариант для покупки новых героев на синей линии, а среди кандидатов называют Алек Мартинес («Лос-Анджелес», $ 4 млн), Коди Сеси («Оттава», может стать ограниченно свободным агентом), Крис Танев («Ванкувер», $ 4,45 млн) и Бретт Песке («Каролина», $ 4,03 млн).

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Кого можно отдать?

В настоящий момент «Тампа» располагает 14 форвардами и семью защитниками. Самыми вероятными кандидатами на обмен традиционно считаются форварды четвёртого звена — Седрик Пакетт, Мэтью Жозеф и Адам Эрне. Без сомнения, Бризбуа был бы не прочь избавиться от ветерана Кэллахэна, который в свои 33 года отягощает платёжку на $ 5,8 млн, набрав в нынешнем сезоне лишь 13 (5+8) очков в 41 матче, но у Райана есть запретный пункт в контракте, да и покупателей на такой «актив» будет найти трудновато.

Нужно ли чинить то, что работает?

Впрочем, многие хоккеисты «Тампы» считают, что нынешний состав команды настолько хорош, что нет смысла проводить какие-либо сделки — нужно лишь подвести коллектив в оптимальном состоянии к матчам плей-офф.

«Думаю, что наш сезон говорит сам за себя. 40 побед в 55 матчах — это замечательный результат. У нас есть команда, которая может сделать что-нибудь особенное, она способна на многое. Коллектив классный, сплочённый. Я не генеральный менеджер, но я бы вообще ничего не трогал», — признался ветеран Райан Кэллахэн.



Вряд ли босс «Тампы» Жюльен Брисбуа полностью согласен с этим мнением. «Тампа» была в списке тех, кто посматривал на защитника «Лос-Анджелеса» Джейка Маззина, прежде, чем он перешёл в «Торонто». Да и текущие $ 5,7 млн под потолком зарплат оставляют достаточно приличную свободу действий. Тем не менее даже главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер открыто заявляет, что не будет беспокоиться, если в дедлайн «Тампа» никого не приобретёт.



«Почему-то все считают, что нужно кого-то покупать перед дедлайном, чтобы иметь возможность стать чемпионом. Я не думаю, что это обязательный фактор. За несколько сезонов мы не делали особо крупных обменов в этот срок, исключением стал прошлый сезон. И это не особо подтолкнуло нас к вершине, мы работали ради сделок на будущее. Мы много думали об этом. Считаю, что наша команда уже хорошо сбита и готова к решению задач», — заявил Купер.



«Каждый хочет сделать свой состав лучше. Посмотрим, что выйдет в итоге. Если ничего не произойдёт, то никто не расстроиться. У нас отличная команда», — резюмировал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.