«Многие сделали заявку на ЧМ. Но после плей-офф карты смешаются по-новому»

Сборная России по хоккею завершила Шведские игры победой над командой Чехии со счётом – 3:1. После окончания матча итоги турнира подвели главный тренер команды Илья Воробьёв и глава штаба сборной России Роман Ротенберг.

Чуйка Воробьёва и выстрел Кузьменко. Один момент перевернул матч с чехами Сборная России промучилась полтора периода с чехами, а потом не оставила сопернику никаких шансов.

«До ЧМ ещё есть время, после плей-офф карты будут смешаны по-новому»

— Что получилось в матче с чехами, что — нет?

— В эмоциональном плане был довольно сложный матч. Особенно начало. Вчера догоняли-догоняли и не смогли, поэтому сегодня было трудно. Но всё-таки раскрутились во второй половине, сыграли лучше, мы стали рабочие. И, в принципе, мы не заиграли, а заработали.

— Как оцените итоги этапа?

— У нас две победы, мы проверили многих ребят. Опять же, будем анализировать, будем смотреть видео. У нас есть специальная группа людей, которые всё нам выпишут, всё расскажут. Дальше будем уже смотреть, принимать решение. На кого мы имеем виды дальше, а на кого — нет. Сейчас я вам сказать сгоряча не могу. Надо разбираться. У нас есть аналитики, это настоящий процесс.



— Как оцените Илью Коновалова?

— Он хороший вратарь, это несомненно. Дай бог, чтобы и дальше так продолжал, развивался.



— Шипачёв честно сказал, что плохо сыграл. Вы согласны с ним?

— Раз сказал, то сказал. Я не хочу комментировать. У нас была команда, и я не хочу никого выделять в ту или иную сторону.

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— Но ведь у вас наверняка есть претензии по игре на вбрасываниях, в большинстве.

— На «точке» Вадим мог сыграть сильнее.

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— Сколько ребят могут поехать из этой сборной на чемпионат мира? Один человек или больше?

— Будем анализировать, смотреть. У нас ещё до Братиславы есть на что посмотреть. Концовка регулярного чемпионата, потом плей-офф КХЛ. Карты будут смешаны по-новому.

— Почему решили разбить Михеева и Зернова?

— Мы хотели посмотреть их в другом сочетании. Опять же, с прицелом…Хотели дать шанс молодым, это самое главное. У нас все сыграли — Слепец, Денисенко, Алексеев. Нужно было искать, что мы хотим видеть от каждого звена.



— Сегодня ещё и Мищенко появлялся на льду. Как его оцените?

— Для первого раза он нормально сыграл. У него светлая голова, с хорошим соображением.



— Согласны с тем, что Зуб был лучшим защитником, если брать в комплексе?

— Зуб — хороший защитник. Он не просто так олимпийский чемпион, понимаете.



— Остальные вроде бы не дотягивали до него...

— А у нас там ещё олимпийские чемпионы есть?



— Нет.

— Спасибо. Он провёл хороший матч, старался.

Кто был лучшим игроком сборной России на Шведских играх?

«Все игроки прогрессируют в сборной России, это другой уровень»

— Все игры складывались тяжело, была борьба на каждом участке льда. Наши ребята показали себя достойно в каждой игре. Получили опыт, который важен для их развития, — рассказал глава штаба сборной России Роман Ротенберг. — Атмосфера в команде была замечательная, все были едины. Это показал матч с чехами, когда команда не рассыпалась несмотря на поражение от шведов. Хоккей – игра ошибок. Одна ошибка в игре со шведами лишила нас возможности выиграть этот турнир, но в целом мы получили положительный опыт, который важен для дальнейших решений в плане подготовки к чемпионату мира.

— Шипачёв, Кагарлицкий и Никонцев завтра сыграют в дерби, получается три матча за три дня.

— Мы уже привыкли к этому, играем каждый второй день. Такой календарь, другого календаря у нас нет. Для игроков матчи за сборную – это совершенно другой уровень. С этой точки зрения все игроки с удовольствием приезжают и играют за сборную. Календарь не вопрос сегодняшнего дня, это нужно обсуждать комплексно.



— Коновалов сделал заявку на чемпионат мира?

— В этой команде многие игроки сделали серьёзную заявку. Сейчас у нас будет важный микроцикл – плей-офф КХЛ. После этого уже можно будет больше обсуждать по персоналиям. В этой команде многие игроки проявили себя наилучшим образом, в том числе те, кто первый раз играл за сборную. Коновалов однозначно здорово сыграл с финнами и чехами.



— Очень много скаутов из НХЛ следило за матчами сборной России.

— Это говорит о том, что скаутам клубов НХЛ интересно посмотреть не только наших хоккеистов, но и игроков других сборных. Мы должны делать всё возможное, чтобы они сделали выбор в пользу России. Создавать для них условия. Со скаутами НХЛ мы общаемся и обмениваемся опытом, который потом будем использовать в своей работе.



— СКА будет бороться за каждого игрока?

— Это касается всех, не только игроков СКА. У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным. Чем больше будет играть в России хороших игроков, тем лучше для сборной. Чтобы добиваться максимальных результатов, в сборной должны быть лучшие игроки. На каждом из трёх этапов Евротура у нас играли лучшие игроки. В общем зачёте мы идём на первом месте с отрывом https://www.championat.com/hockey/_eurotour.html. Конечно, результат важен, но не меньше внимания мы уделяем развитию игроков.



— Елесин, Кадейкин и Кузьменко сыграли на всех трёх этапов. Они серьёзно выросли по сравнению с первым вызовом?

— Конечно мы видим прогресс в их игре. Всех игроков, которые играют за сборную. Когда меньше времени на принятие решений, борьба на каждом участке льда, конкуренция – игроки быстрее развиваются. В том числе Кадейкин, Кузьменко, Елесин. Однозначно они прогрессируют от игре к игре и от турнира к турниру.

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— Если бы была возможность вернуться назад и сделать изменения в составе, сколько бы изменений сделали?

— Состав для этого турнира был оптимальный. Все игроки были достойны участвовать в этом турнире за сборную России. Они это доказали в каждой игре.