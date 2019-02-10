«Армейскую» тройку прорвало. Оценки сборной России

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче на Шведских играх со счётом 3:1. Александр Кадейкин в очередной раз доказал, что нужен сборной, сильный матч провели «армейская» тройка и ярославская пара обороны.

Вратарь

Илья Коновалов – 7,0

У Ильи Коновалова работы было мало – чехи нанесли всего 13 бросков за весь матч. В моменте с пропущенной шайбой он мог сыграть надёжнее, но всё равно тут скорее вопросы к защитникам, которые упустили выход соперника. Тем не менее молодой вратарь «Локомотива» может занести этот матч себе в актив – он не терял концентрацию и выручал, когда это было нужно. В первом периоде он нейтрализовал опасный выход после ошибки Арзамасцева, при счёте 2:1 легко справился с буллитом, а в концовке игры не дал забить Томашу Зогорне.

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Защитники

Захар Арзамасцев – Артём Зуб– 6,0

В самом начале игры Арзамасцев не справился с шайбой в своей зоне и позволил сопернику выкатиться на ворота и нанести опасный бросок. Надо быть внимательнее в таких моментах, особенно в матчах за национальную команду. В остальном эта пара сыграла незаметно и у своих ворот не пожарила, но от Зуба и Арзамасцева хотелось бы видеть большей агрессивности и помощи нападающим.

Рушан Рафиков – Александр Елесин – 9,0

Без вопросов лучшая пара защитников этого матча, оба игрока вошли в тройку лидеров по игровому времени среди россиян и выходили на лёд во всех ситуациях. Оба отлично вписались в большинство – причём если Елесин выходил на позиции защитника, то Рафиков занимал место в центре зоны и не раз бросал в касание. Оба постоянно подключались к атакам и при любой возможности бросали по воротам, периодически «доедая» моменты друг за другом. У владений Коновалова защитники создавали для чехов непреодолимый барьер, грамотно перехватывая передачи и блокируя броски.

Андрей Миронов – Евгений Кулик– 7,0

Эта пара ответственна за пропущенный гол – Кулик с Мироновым не разобрались на синей линии и позволили Зогорне прорваться к воротам. В третьем периоде Кулик вынужденно фолил и был наказан буллитом, но в этом случае фол был оправдан. За исключением пропущенной шайбы, защитники действовали надёжно и уверенно, хорошо выталкивали соперников с пятачка и перехватывали шайбы, а также грамотно оборонялись в меньшинстве.

Алексей Береглазов – Иван Мищенко – 6,0

Береглазов несколько раз ошибался в своей зоне и если в первом случае исправился и даже заработал на себе удаление, то в третьем периоде Зогорна выкатился на ворота и простил нашу команду, не сумев реализовать момент. Оба защитника не стеснялись подключаться в атаку и заработали «+1» в графе полезности, а Береглазов сделал голевую передачу в моменте с первым голом Кузьменко.

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Нападающие

Григорий Денисенко/Денис Алексеев – Александр Кадейкин – Илья Михеев – 8,5

Кадейкин получил новых партнёров, и связка с Михеевым оказалась удачной. Кадейкин был великолепен на вбрасываниях (10 из 11), кроме того, забил свою первую шайбу в матчах за сборную. Александр и без этого приносил немало пользы команде, грамотно пользовался своими габаритами и скоростью и играл на партнёров. Вместе с Михеевым он организовал несколько хороших контратак в меньшинстве.

В первой половине встречи на левом фланге этой тройки выходил Денисенко, который неплохо боролся за шайбу. Во второй половине игры он уступил место Денису Алексееву, который удачно сыграл в моменте с голом Кадейкина и заработал балл за результативную передачу.

Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачёв – Анатолий Никонцев – 5,5

Моменты у этой тройки были и в позиционных атаках, и в атаках с ходу, но они редко завершались бросками в створ. Кагарлицкий же запомнился необязательным удалением в средней зоне. Шипачёв старался «кормить» своих партнёров передачами, несколько прекрасных шансов было у Никонцева, но он либо медлил, либо попадал во вратаря. Вряд ли это звено может быть довольно как матчем, так и турниром, на Евротуре Кагарлицкий и Шипачёв немного потерялись.

Андрей Кузьменко – Андрей Светлаков – Константин Окулов – 8,5

Как и в матче со шведами, звено Светлакова было на льду в моменте с пропущенной шайбой, но их вины в этом не было. Зато в итоге именно эта тройка сделала результат – Кузьменко отметился дублем, причём в первом голе поучаствовали все нападающие.

Быстрое, сыгранное звено (они играли вместе в ЦСКА перед тем, как Кузьменко перешёл в СКА), которому хватало в завершении в предыдущих матчах, наконец-то прорвало. Окулов запомнился классным проходом и обыгрышем нескольких соперников, выигрывал борьбу и проявлял себя диспетчером. Светлаков здорово смотрелся на вбрасываниях, а играя в меньшинстве, чаще всего не оборонялся, а держал шайбу в чужой зоне. Кузьменко стал самым бросающим среди россиян (5 бросков в створ) и в третьем подряд этапе Евротура забил два гола.

Кирилл Слепец – Денис Зернов – Антон Бурдасов– 6,0

Этой тройке не хватало сыгранности, самым заметным был Денис Зернов, который нанёс четыре броска. За счёт индивидуального мастерства он создал себе два хороших момента – в первом угодил в штангу, а во втором совершил проход через полплощадки и обыграл двоих защитников, но уткнулся во вратаря. Бурдасов выглядел более бледно, чем в предыдущих играх, да и на бросок в большинстве его уже не выводили. А вот Слепец был активен, лез в борьбу и даже мог поучаствовать в голевой комбинации, когда оказался на льду со Светлаковым и Окуловым.