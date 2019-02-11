Тарасенко не остановить! Хет-трик, 200 голов за карьеру и шесть побед подряд

Каждой победной серии способствует хорошая игра конкретных хоккеистов, которые и несут на себе основной груз ответственности за результат команды. В воскресенье это блестяще доказал лидер «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, оформивший хет-трик в ворота «Нэшвилла». Успех россиянина принёс «музыкантам» шестую победу кряду и помог запрыгнуть повыше в кубковую зону: сейчас «блюзмены» находятся на строчке первой «уайлд кард», имея запас в два очка от вылета и на два очка отставая от третьего места в своём дивизионе.

Вопрос о том, кто сейчас играет в более «жаркий» хоккей — «Сент-Луис» в целом или Владимир Тарасенко персонально, — можно оставить открытым. В овертайме матча с «хищниками» прошло всего 16 секунд, а российский снайпер успел электричкой промчаться мимо трёх игроков в жёлтой форме и обескуражить голкипера «Предаторз» Юусе Сароса, который в этом матче стал главной жертвой Владимира.



Для Тарасенко это был 200-й гол в карьере и четвёртый хет-трик в Национальной хоккейной лиге. «Когда у Влади появляется этот кураж, его не остановить. Для команды это просто здорово. Нам нужно, чтобы он продолжал в том же духе. Он просто в ударе», — восторгался нападающим защитник «Блюз» Алекс Пьетранджело.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

«Когда идёшь к воротам, хорошие вещи иногда случаются. Особенно приятно, что случилось это в матче против «Нэшвилла», ведь это был матч за четыре очка. Они достались нам, это отлично», — сказал сам Владимир, подчеркнув важность игры против соперника по дивизиону. У «хищников» команда Тарасенко выиграла два матча подряд, а сам россиянин забросил в них 4 шайбы.

До овертайма Тарасенко успел продемонстрировать лазерную точность своего кистевого броска в эпизоде с первым голом и везучесть во втором, когда россиянину помог рикошет от клюшки защитника. 8 бросков сделал форвард «Сент-Луиса» в этом матче, что стало личным рекордом для него в нынешнем сезоне. «Это были три огромных, три важных гола. У Владимира 11 шайб в 16 последних матчах. Он поймал уверенность, он чувствует её прямо сейчас. Сегодня он сыграл прекрасно», — похвалил Тарасенко главный тренер Крейг Беруби, который ещё недавно пытался осторожно критиковать Владимира.

«Вы меня уже вчера спрашивали. Сейчас у нас каждый матч похож на игру плей-офф. Нужно выходить на лёд и на сто процентов выкладываться. Когда мы побеждаем в таких матчах, у каждого прибавляется уверенности в своих силах», — добавил Тарасенко. Во многом благодаря его всплеску результативности «Сент-Луис» смог выправить траекторию своего турнирного движения, обыграть за две недели сильнейших соперников («Тампу» и «Нэшвилл») и поддержать репутацию самого Беруби.

Восьмиматчевая результативная серия Тарасенко:



7 голов, 5 передач, 2 победные шайбы, 1 гол в большинстве.

«+8», 2 минуты штрафа, 30 бросков.

Процент попаданий увеличился за один день с 10,4% до 11,5%.

6 побед «Сент-Луиса» (2 — в овертайме).

Владимир в шестой раз за карьеру в НХЛ добрался до отметки в 20 и более голов и за счёт хет-трика смог обойти и оторваться от Райана О'Райлли в списке клубных снайперов (22 против 20).



«Это же не просто голы. Тарасенко забивает в самые важные моменты матча. Тот же четвёртый гол, который многие назовут шайбой, заброшенной за счёт везения, но это был важнейший эпизод. Владимир действительно отлично делает свою работу. У него есть уверенность в своей клюшке. А когда она у него есть, остановить его очень трудно», — восхитился голкипер Джейк Аллен.



«Я просто стараюсь дойти до ворот. А для этого нужно обыграть как минимум одного человека. Когда начинаешь часто использовать одно и то же движение, соперники изучают тебя и перехватывают шайбу, так что постоянно так делать не получается. Лига становится быстрее. Все команды хорошо защищаются, но иногда в овертайме такое проходит», — сказал Владимир, комментируя свой решительный проход в овертайме.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Помимо голов Владимир не чурается и самоотверженной игры в обороне. Например, в одном из эпизодов предыдущего матча с «Нэшвиллом» он лёг под шайбу после мощного броска Романа Йози, но говорить о своём личном вкладе по привычке не стал.



«Вы же знаете, я не хочу оценивать свою игру. Для нас наступает самое важное время сезона. Всем нашим лидерам, всем нашим хоккеистам нужно сделать шаг вперёд. Мы хотим попасть в плей-офф и мы сражаемся именно за это», — отметил Владимир.

Видео можно посмотреть в «твиттере».

С такой игрой в исполнении российского снайпера «блюзмены» действительно вправе рассчитывать на попадание в кубковую восьмёрку. А сам Тарасенко идёт по графику, позволяющему забить 34 гола за сезон, что будет лучше, чем год назад (33), и окончательно позволит убрать из поля зрения все разговоры о возможном обмене.