Русская неделя в Америке: в глубинке Мичигана растёт новый Фетисов

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Русская неделя в Америке: Чехович больше не самый крутой игрок QMJHL Проспект «Сан-Хосе» не может забить шесть матчей подряд и стремительно теряет позиции.

Вратари

Среди вратарей на прошедшей неделе стоит выделить Андрея Василевского, который великолепно сыграл с «Вегасом» и «Сент-Луисом», получив в этих встречах под 40 бросков. Однако главным героем стоит признать Александра Георгиева, который выдал потрясающую игру с «Торонто», отбив 55 выстрелов в свой день рождения. Илья Самсонов из «Херши» одержал две победы, пропустив суммарно 3 шайбы за два матча.

Для россиян в НХЛ неделя получилась насыщенной. Конечно, главное историческое событие – рекорд Александра Овечкина, который стал самым результативным россиянином в истории лиги. Вместе с этим, капитан «Вашингтона» не может забить четвёртую игру подряд, что для лучшего снайпера лиги несвойственно. Зато его партнёр по команде Евгений Кузнецов за три матча набрал 6 (3+3) очков, чем помог «столичным» набрать пять из шести возможных баллов.

Величайший русский в НХЛ. Овечкин побил рекорд Сергея Фёдорова Теперь выше только небо.

Великолепно провёл неделю Владимир Тарасенко, который продлил серию с набранными очками до восьми встреч, а всего в четырёх играх забил четыре гола и сделал две передачи. В последней встрече с «Нэшвиллом» он оформил четвёртый хет-трик в карьере и достиг отметки в 200 голов в НХЛ. «Сент-Луис» благодаря стараниям Тарасенко уже забрался на первую строчку «уайлд-кард» и вскоре может потеснить «Даллас» с третьего место в Центральном дивизионе.

Никита Кучеров набрал четыре очка и остаётся лучшим бомбардиром лиги, но в четырёх матчах недели умудрился заработать «-6» — это худший показатель среди россиян. Стоит выделить 18-летнюю надежду «Каролины» Андрея Свечникова, который в четырёх матчах набрал 4 (2+2) очка.

Артемий Панарин не слишком обращает внимание на слухи о возможном обмене, и некоторое недовольство главного тренера «Коламбуса», который посадил его на лавку в игре с «Аризоной». Тот матч был единственным на неделе, в котором Панарин не смог пополнить личный счёт, зато уже через день он принял активное участие в победе над «Вегасом», набрав 3 (1+2) результативных балла.

«Нью-Джерси» в очередной раз отправил Егора Яковлева в фарм-клуб, но защитник не стал унывать и показал отличный хоккей. В последней игре он впервые в заокеанской карьере оформил ассистентский хет-трик, за что был признан второй звездой матча с «Кливлендом». Яковлев не теряет мотивации и рвётся в основу.

Нельзя обойти стороной и капитана сборной России на МЧМ-2019. Голевая засуха Клима Костина длилась с тех пор, как он вернулся из «молодёжки», и прервалась в матче с «Айовой». Сезон для Клима складывается непросто, надеемся, заброшенная шайба поможет сдвинуть дело с мёртвой точки.

Никита Коростелёв безмолвствовал почти весь сезон в матчах за «Кливленд», и наконец, накануне своего 22-летия, набрал первые очки. За три матча на прошедшей неделе он забил один гол и сделал четыре голевые передачи, скакнув в списке российских бомбардиров сразу на пять пунктов.

USHL (юниорская лига США)

Артём Иванюженков демонстрирует фантастическую результативность — его голевая серия длится уже пять матчей, а в последних семи играх форвард «Су Фоллз» набрал 12 очков (8+4). Сейчас он делит первое место в списке бомбардиров команды.

Ударно провёл неделю и защитник Александр Яковенко, который здорово помогает атаке. В понедельник Яковенко признали лучшим защитником недели в USHL, вдохновлённый россиянин отметил это в первом же матче недели и впервые в заокеанской карьере набрал четыре очка за матч. Кроме того, уроженец Караганды установил рекорд лиги — до него ни один защитник не забрасывал 17 шайб за сезон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» USHL.

Даниил Гущин тоже неплохо провёл игровую неделю, пополнив личный счёт голом и двумя передачами, а лучший российский бомбардир Егор Афанасьев забил два гола в двух матчах.

QMJHL (лига Квебека)

Иван Чехович после ударной прошлой недели ограничился тремя передачами в трёх матчах, а вот Егор Сердюк отметился шестью (3+3) очками в трёх встречах и стал лучшим бомбардиром своей команды

WHL (Западная лига)

Егор Замула и Александр Алексеев в последних матчах получили травмы, но должны в ближайшее время восстановиться. Новичок «Реджайны Пэтс» защитник Никита Седов в двух матчах кряду отмечался результативными передачами.

OHL (лига Онтарио)

Лучший российский бомбардир OHL Кирилл Максимов забил во встрече с «Миссисогой» и оформил ассистентский хет-трик в игре против «Солт-Сент Мэри». Герман Поддубный набрал 5 (2+3) очка в трёх встречах и укрепил своё лидерство в споре лучших бомбардиров «Эри Оттерз».

NCAA (студенческая лига США)

Форвард «Коннектикута» Руслан Исхаков отметился одной шайбой и тремя передачами в двух встречах.

ECHL (лига Восточного побережья)

Защитник «Манчестера» Даниил Мироманов в трёх матчах пополнил личный баланс на 6 передач