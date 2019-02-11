Как изменились расклады в КХЛ. «Трактор» закрутил интригу до предела

Рассказываем, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Нефтехимик» помог «Сибири», оставил в гонке себя и «Адмирал»

Важный со всех точек зрения матч прошёл в Челябинске. Местный «Трактор», набрав хотя бы очко в игре с «Нефтехимиком» (1:3), мог лишить теоретических шансов на плей-офф «Адмирал». Кроме того, в опасной близости от идущих восьмыми челябинцев расположилась «Сибирь» (два очка отставания при равном количестве матчей), да и нижнекамцы после отчётной победы сделали глоток свежего воздуха.

В случае поражения в основное время «волки» официально бы выбыли из гонки за плей-офф. В общем, «Трактор» с таким отношением к делу продолжает сам себя закапывать. «Нефтехимик», кстати, вышел на матч без трио финских легионеров, а также без ведущего защитника Полашека, но это не помешало команде Вячеслава Буцаева одержать важнейшую победу. Ситуация на Востоке в борьбе за восьмое место обострилась до предела.

«Автомобилист» впервые выиграл дивизион Харламова

Голевую перестрелку увидели болельщики в Екатеринбурге. «Автомобилист» и «Торпедо» забросили друг другу 11 шайб на двоих (6:5). В результате чуть более удачливыми оказались хоккеисты Андрея Мартемьянова, дважды менявшие вратаря. Сперва вместо игравшего с первых минут Коваржа появился Макаров, но затем он получил травму и на льду снова оказался чех.

Победа позволила «Автомобилисту» впервые в своей истории официально выиграть дивизион Харламова, а вот «Торпедо» усложнило себе жизнь. Нижегородцы седьмые на Востоке, но сыграли на матч больше ближайших конкурентов («Трактора» и «Сибири»). Отрыв от челябинцев три очка, от новосибирцев – пять.

Восточные битвы за места в плей-офф. Превью недели КХЛ А вот в Западной конференции настоящая интрига еле жива.

«Динамо» оторвалось от «Спартака»

Столичное дерби состоялось в Москве. «Спартак» продолжал погоню за «Динамо», но после поражения (1:5, оно стало вторым в четырёх играх в сезоне с бело-голубыми), шансы на пятую строчку у красно-белых заметно понизились. Да, и пятая, и шестая команда в любом случае будет начинать первый раунд в гостях, но разница всё равно есть. Дело в том, что «Спартак» и «Динамо» явно хотят играть с «Йокеритом», а не с «Локомотивом». Финны – гораздо более удобный соперник, нежели дерзкая и молодая команда Дмитрия Квартальнова. Теперь «Динамо» опережает «Спартак» на три очка, имея игру в запасе. Похоже, всё становится ясно. Динамовцам все оставшиеся матчи «регулярки» предстоит провести дома.

«Йокерит» пока не обеспечил себе преимущество домашней площадки

Кстати, о домашнем льду на первый раунд плей-офф. «Йокерит» мог официально обеспечить себе преимущество домашней площадки и точно не опуститься ниже четвёртого места, если бы финны выиграли в гостях у рижского «Динамо». Могло им помочь и другое условие – московское «Динамо» не должно было выиграть у «Спартака». Ни того, ни другого в понедельник не произошло. «Джокеры» неожиданно потерпели поражение в столице Латвии, а спартаковцы не совладали с бело-голубыми. «Йокериту», к слову, играть ещё и со «Спартаком», и с «Динамо». Нельзя не отметить и важную победу рижских динамовцев, преследующих на Западе «Витязь» и ХК «Сочи».

«Витязь» приблизился к «Спартаку», а ХК «Сочи – к «Витязю»

На юге России ХК «Сочи» в овертайме выиграл у «Витязя». Матч был важен с турнирной точки зрения. В результате соперники разделили очки – 3:2 победа «леопардов» в овертайме. Что она дала? Идущий седьмым «Витязь» приблизился на очко к шестому «Спартаку», а сочинцы – на очко к идущим седьмым «Витязю». Неутешительный результат для обеих команд – победа рижского «Динамо» в игре с «Йокеритом». Латвийский клуб продолжает отчаянную борьбу за попадание в восьмёрку на Западе. Шансы по-прежнему есть.

СКА и ЦСКА остались при своих

Синхронно выиграли два «армейских» клуба. Питер дома не пощадил «Северсталь» (4:1), уже лишившуюся шансов на плей-офф, а ЦСКА в Братиславе расправился с давно немотивированным «Слованом» благодаря хет-трику Кирилла Капризова. Таким образом, между командами сохранился разрыв в три очка при равном количестве встреч. ЦСКА идёт первым, СКА – вторым.