За «Локомотив» сыграли уже 27 воспитанников. Как они это делают?

В 21-м выпуске регулярной рубрики «Чемпионата» подводим итоги прошедшей недели в КХЛ.

«Трактор» — команда в футляре. Зачем ей плей-офф?

Если честно, давно не приходилось видеть в КХЛ такой слабой игры в атаке, как у «Трактора» в нынешнем сезоне. Цифры просто поражают воображение: из 57 матчей регулярки челябинцы 16 (!!!) раз уходили с площадки без заброшенных шайб. Ещё в 13 встречах «Трактор» забивал по одному голу, то есть в общей сложности больше половина игр челябинской команды прошла под флагом абсолютного уныния в атаке.



При этом состав нападения «Трактора» летом собирался на уровне топ-клубов Восточной конференции. Да-да, по именам команда тогда ещё Германа Титова выглядела ничуть не хуже, чем «Автомобилист» или «Авангард». Пол Щехура, Райан Стоу и Александр Бергстрём – это лучшие бомбардиры «Трактора», «Спартака» и «Сибири» соответственно в прошлом сезоне. Рикард Йюнге прекрасно зарекомендовал себя в КХЛ, в том числе и в минувшем плей-офф в составе «Трактора». Добавим к ним Антона Глинкина, вернувшегося из «Ак Барса», лучшего новичка прошлого сезона Виталия Кравцова, и защитника с отменными атакующими задатками Ника Бейлена. Всей этой компанией руководил приверженец атакующего и весёлого хоккея Герман Титов – «Трактор» должен был устраивать карнавал чуть ли не в каждой игре.

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Но «засуха» у челябинцев началась с самых первых матчей, а затем атакующий потенциал команды добили травмы и тактика Алексея Тертышного. «Трактор» стал командой в футляре, челябинцы, имея одно из самых ярких по именам нападений (да, Йюнге и Щехура травмированы, но по ходу сезона добавились Йонас Энлунд и Кристиан Томас), действуют под девизом «как бы чего не вышло», застёгиваясь на все пуговицы даже в самый жаркий день. Неудивительно, что в такой команде закис Виталий Кравцов, а статистика легионеров заметно снизилась по сравнению с прошлым сезоном. И ладно бы такая стратегия приносила результат, но нет: «Трактор» мучает себя и своих болельщиков, но гораздо больше проигрывает и уже находится на самой границе плей-офф. И, откровенно говоря, в играх на вылет гораздо больше хочется увидеть «Сибирь». В этой команде просто больше жизни.

Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Бобкова критикуют, но он идёт на рекорд

Одна из самых противоречивых фигур нынешнего «Авангарда» — основной голкипер команды Игорь Бобков. После удачного начала сезона вратарь ощутимо сдал, и перед плей-офф этот вопрос тревожит омских болельщиков больше всего. Однако в оценке Бобкова нужно быть последовательным. Во-первых, Игоря изначально брали на роль бэкапа, но ему вынужденно пришлось перестраиваться, в том числе и психологически. Во-вторых, Бобков не из числа голкиперов с сумасшедшим талантом, которые с первых своих появлений на льду могут «тащить» весь сезон. Он не Василевский, Сорокин или Шестёркин. У Бобкова всё приходит через работу, доверие и неизбежные ошибки, и это нормально. В-третьих, Бобков никогда не играл так много, как в этом сезоне, да ещё и в команде с такими амбициями. Глупо было ожидать от него стабильной игры на всей длине дистанции «регулярки».

Но при всех этих трудностях Бобков всё равно показывает, что он готов играть в топ-клубе. Сейчас у него лучший коэффициент надёжности за карьеру, а также он идёт на рекорд «Авангарда» по количеству «сухарей» в сезоне. Бобков отыграл на ноль уже 8 раз, и это повторение достижения Доминика Фурха в сезоне-2015/16. Не так далеко ушёл и общий рекорд Александра Вьюхина в начале нулевых (регулярка +плей-офф) – 11 шат-аутов. Бобкова критикуют (порой совершенно справедливо), но оценить его можно будет только во время игр на вылет.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Новое испытание для Михеева

В «Авангарде» продолжает расти, как на дрожжах, Илья Михеев. Форвард, который ничем не выделялся на юниорском и молодёжном уровнях, сумел пробиться в большой хоккей, благодаря своему неуёмному трудолюбию и жажде совершенствоваться. Буквально за пару сезонов в омском клубе он прошёл путь от игрока ротации до ведущего форварда первого звена, а сейчас, когда конкуренция в «Авангарде» в разы выше, чем в прошлые годы, поддерживает высокую планку, оставаясь лучшим бомбардиром «ястребов».

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Сейчас у Ильи новая высота – сборная России. Михеев играл за национальную команду и в прошлом сезоне, но никогда ему ещё не доводилось выделяться на международном уровне. Омич стал лучшим снайпером россиян на Шведских играх, вошёл в символическую сборную турнира. Но новая высота предполагает и новое испытание. Михееву нужно выдержать это пока краткосрочное бремя славы, привыкнуть, что на него теперь будут смотреть по-другому, в том числе и в клубе. Уже пошли разговоры об НХЛ, и Илье нужно будет научиться справляться с этим давлением. Показательна будет его игра в плей-офф за «Авангард»: в прошлом сезоне он, будучи лидером клуба, провалился в розыгрыше Кубка Гагарина, а сейчас, вдохновлённый игрой за сборную, Михеев просто не имеет на это права.

27 воспитанников за сезон. Это вообще законно?

Кажется, уже давно пора привыкнуть к особенностям комплектования ярославского «Локомотива», но всё равно не устаёшь удивляться этой команде. Самая молодая команда КХЛ, на две трети состоящая из воспитанников местного хоккея, уверенно входит в число топ-клубов лиги, по сути, являясь первой на Западе, после нефтегазовых «армейских» гигантов. Вызывает глубокое уважение позиция руководства «Локомотива», которое не тратит кучу денег на трансферы (покупка Салака – обидное исключение), зато развивает свою школу, и терпение и выдержка Дмитрия Квартальнова, получающего кайф от работы с молодёжью и при этом держащего свою команду в конкурентном состоянии.

Но невозможно просто пройти мимо того количества воспитанников ярославского хоккея, которые выходили на лёд в этом сезоне за «Локомотив». Даниил Мисюль дебютировал за «железнодорожников» во вчерашнем матче в Минске и стал 27 таким игроком. Представляете, 27 человек! Добавим в этому тот факт, что Даниил Исаев стал первым вратарём 2000 года рождения, сыгравшим на ноль в КХЛ. Ярославцы, уверенно удерживая третью строчку конференции, умудряются обкатывать одного за другим своего воспитанника на уровне КХЛ. Поистине уникальное явление в нашем хоккее, и как бы было здорово, если бы хотя бы ещё несколько клубов действовали подобным образом. Ведь талантливые хоккеисты в России рождаются не только в Ярославле.

Самый молодой капитан в КХЛ

На прошлой неделе активно обсуждалась тема с возвращением капитанской повязки питерского СКА Павлу Дацюку. Тогда почётное звание вернулось 40-летнему ветерану, а на этой неделе тоже в Санкт-Петербурге, но в стане другой команды капитанская нашивка досталась 20-летнему молодому человеку. Официально новым лидером «Северстали» стал Игорь Гераськин, теперь самый молодой капитан в истории КХЛ.

Будущее череповецкого хоккея, самый миниатюрный игрок лиги получил нашивку из рук легенды «Северстали» Юрия Трубачёва, который помнит те времена, когда череповчане не просто были завсегдатаями плей-офф, но и выигрывали медали российских чемпионатов. Может, теперь «Северсталь» ожидают славные времена в эпоху капитана Гераськина? Но для начала от череповчан должны окончательно отстать с разговорами о возможном вылете из КХЛ.

Гусев и Капризов засиделись в КХЛ. Поручение президента выполняется уже давно?

После Шведского этапа Евротура глава штаба сборной России Роман Ротенберг заявил о некоем поручении президента страны о прекращении оттока хоккеистов за океан. Речь, по сути, идёт о том, чтобы предоставить нашим талантливым игрокам такие условия в России, чтобы они и думать забыли об НХЛ. Но очевидно, что рычаг у КХЛ пока один – деньги. Впрочем, отказ НХЛ пускать игроков в Пхёнчхан подарил нашим функционерам ещё один метод воздействия – патриотический.

Ротенберг: есть поручение президента о прекращении оттока игроков из России

Под предлогом игры за сборную и с помощью тяжёлых контрактов СКА и ЦСКА удалось оставить в КХЛ двух талантливейших хоккеистов своего поколения – Никиту Гусева и Кирилла Капризова. Это ли не прямое выполнение высочайшего поручения? В результате эти парни принесли России долгожданное олимпийское золото, но сейчас им нужно уезжать, иначе они могут окончательно прикипеть к российским реалиям и навсегда расстаться с мечтой.

Фото: photo.khl.ru

Самое интересное, что Гусев с Капризовым это реальные таланты, которые точно не потеряются за океаном. Вообще, получается очень интересно: в НХЛ уезжают добротные, но ничем не примечательные хоккеисты, типа Слепышева, Любимова, Мамина, Дыбленко, Калинина (ряд можно продолжать), а в КХЛ остаются настоящие бриллианты, связанные контрактами с могущественными клубами.



Соглашение Гусева заканчивается после этого сезона, летом Никите стукнет 27 лет, и это будет его последний шанс уехать за океан. Его ассистентский и бомбардирский талант просто обязан громыхнуть в НХЛ. Капризову по договору придётся отыграть за ЦСКА ещё один сезон, хотя по-хорошему вокруг Кирилла уже давно должно было наигрываться ведущее звено «Миннесоты». Нет, конечно, это здорово, что такие хоккеисты играют на наших глазах, но дорасти до своего истинного уровня они смогут только среди лучших игроков мира.