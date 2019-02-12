Малкин зол. Ему грозит дисквалификация за красивый «нырок» соперника

Пенсильванское дерби – это всегда жаркие матчи, в которых зашкаливает градус ненависти. Вот и в очередной встрече нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил матч-штраф за попытку отмахнуться клюшкой от форварда «Филадельфии» Майкла Раффла. Теперь ему грозит дисквалификация. Но за что?

Малкин получил матч-штраф за попытку отмахнуться клюшкой

Что случилось

Эпизод произошёл за пять минут до окончания третьего периода при счёте 3:0 в пользу «Питтсбурга». Игра была уже сделана. Малкин остановил шайбу на чужой синей линии, но тут сзади подъехал Раффл и начал его бить. Сначала клюшкой по спине, потом кулаком, а в конце ещё и по голове заехал. Судьи молчали.

Малкин отмахнулся клюшкой – теоретически это могло быть опасно, но Раффл уже, запинаясь, начал убегать от Малкина, и клюшка едва задела его шлем. Упал он не от удара, а потому что заплелись ноги, но это не помешало ему красиво изобразить страшные страдания.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Я сыграл глупо, но и Раффл сыграл грязно»

После игры Малкин признал, что не сдержался, но отметил, что наказание было несправедливым: «Я не пытался попасть ему в лицо. Да, я сыграл глупо, потому что оставалось всего пять минут до конца матча. Знаю, что это было грязно, но я промазал. Он симулировал, и судья удалил меня до конца. Он не травмировался, у него не шла кровь, ничего такого».

«Думаю, Джино просто среагировал, его били сзади по голове. Это была борьба двух игроков, и он среагировал. Я удивился, что Малкину выписали матч-штраф, потому что игрок не получил травмы, не было серьёзного контакта, но судьи посчитали иначе», — добавил главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.



Малкин известен своей вспыльчивостью и не должен был так реагировать, пусть он и не задел Раффла. Он с себя вину и не снимает. Но большой вопрос, почему рефери не заметили ни одного тычка, который получил Малкин. И ладно бы первые два, но как можно пропустить удар в голову? Да и симуляцию Раффла можно было разглядеть. И если Малкину тут же назначили дисциплинарные слушания, то его обидчик вылез из воды сухим. «Если мне выписывают пять минут, думаю, ему должны были дать две. Он же тоже сыграл грязно. Я был удивлён», — отметил россиянин.

Что грозит Малкину

Дисциплинарные слушания пройдут по телефону, а значит, максимальное наказание, которое может получить россиянин, – пять матчей дисквалификации. Кроме этого, его могут оштрафовать на сумму от $ 5 до $ 10 тыс. Отметим, что его ни разу не отстраняли от матчей, только в сезоне-2017/18 штрафовали за колющий удар.

Грязь или подстава? Малкин ударил в голову Оши, тот валялся как убитый Россиянина удалили до конца игры, а Оши вернулся на лёд и забил победный гол.

В этом сезоне Евгений уже попадал под праведный гнев. Его удалили до конца матча с «Вашингтоном» за спорный хит на Ти Джее Оши. Тогда крови россиянина требовали буквально все, но дисциплинарная комиссия не стала дополнительно разбирать этот момент.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



Сейчас Малкину выписали матч-штраф – довольно редкое наказание в хоккее. Его дают, когда «по мнению судьи, игрок пытается или намеренно наносит травму сопернику». Лично я не заметила в действиях Малкина намерений, а травмы соперника тем более не было. Впрочем, эксперты всё равно ополчились на Евгения.

«Это должна быть дисквалификация, но департамент по безопасности игроков наверняка примет во внимание удар, который спровоцировал отмашку», — написал обозреватель ESPN Грег Вышински.



«В лицо я ему не попал, если бы попал, то точно бы получил дисквалификацию. Я сыграл высоко поднятой клюшкой, но я же не разбил ему лицо. Не думаю, что меня дисквалифицируют», — заявил Евгений.