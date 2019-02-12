«Прекратить отток хоккеистов из России». Что скрывается за этим поручением

Шведские игры остались позади. Сразу после третьего этапа Евротура первый вице-президент ФХР, глава штаба сборной России Роман Ротенберг сделал важное заявление. Касалось оно того, что у руководства ФХР есть поручение от президента России Владимира Путина постараться остановить отток российских хоккеистов за океан. Разумеется, моментально появились самые различные интерпретации сказанного. Сперва напомним, как именно выглядело заявление.



«У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным. Чем больше будет играть в России хороших игроков, тем лучше для сборной. Чтобы добиваться максимальных результатов, в сборной должны быть лучшие игроки», — заявил Ротенберг.

Ротенберг: есть поручение президента о прекращении оттока игроков из России

Нужно отметить, что это не какое-то секретное поручение. О важности прекращения оттока молодых хоккеистов из России президент РФ Владимир Путин сказал на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Казани в 2016 году.



«Очень важно, конечно, сохранять и молодых перспективных игроков, здесь нужно подумать, как это сделать. Прежде всего, конечно, окриками и приказами этого не сделаешь. Нужно создавать условия экономического характера, когда кому-то невыгодно будет брать наших игроков, а игрокам будет выгодно оставаться у нас. Есть и другие варианты. Надо просто внимательно подумать», — подчеркнул тогда президент.

Итак, вернёмся к интерпретациям. Наиболее популярная звучит следующим образом: хоккеистов с ног до головы завалят деньгами, чтобы желание ехать в НХЛ отпало как таковое. И это в ситуации, когда большинство клубов считают каждую копейку, а в КХЛ собираются ввести жесткий потолок зарплат. Отсюда возникает вопрос, а за чей счёт будут выплачиваться эти миллионы?

Ротенберг: У нас есть поручение президента РФ о прекращении оттока хоккеистов из России. Мы должны создавать для них условия, чтобы этот выбор был добровольным.

Однако это суждение очевидно ошибочное. Просто в России в кои-то веки начала появляться инфраструктура. Да, пока она пришла к обеспеченным командам. Свои хоккейные центры и академии есть у СКА, «Локомотива», «Ак Барса». Там имеется всё, что необходимо хоккеистам – лёд, тренажёры, спортивные залы, грамотные и квалифицированные тренеры, каждый из которых работает с игроком лично и развивает его потенциал. В результате подрастающее поколение находится в комфортных условиях для роста.

Ровно за сутки до сделанного заявления Ротенберг общался с представителями российских СМИ, приведя хороший пример. Лучший юниор страны, один из топовых проспектов грядущего драфта НХЛ нападающий Василий Подколзин тоже хотел перебраться в Северную Америку, но человека позвали в СКА. В результате сам Подколзин и его родители пересмотрели поспешное решение, увидев возможности для развития в питерском клубе. Подколзин остался в России. При этом Василий получает символическую зарплату. Ни о каких миллионах речи не будет идти как минимум в ближайшие четыре года. Никто Подколзина с ног до головы банкнотами не заваливает.

В результате сам Подколзин и его родители пересмотрели поспешное решение, увидев возможности для развития в питерском клубе. Подколзин остался в России.

«Дело даже не в условиях жизни, а в хоккее. Туда (в Северную Америку. – Прим. «Чемпионата») ехать надо, чтобы играть, а не болтаться. Здесь мне всё объясняют, здесь со мной работают. Я пока не знаю системы в Европе лучше этой. Я имею в виду СКА.



Здесь со мной занимаются в команде, и дополнительно я могу попросить у тренера программу, по которой сегодня надо заниматься, и пойти в зал или побросать. Сейчас больше всего работаю над броском. Его надо совершенствовать, делать сильнее и точнее. Надеюсь, количество перейдёт в качество», — сказал Подколзин.

«В школу ещё не ходил. На второй год нельзя оставаться – в армию заберут» Удивительный год нападающего СКА и молодёжной сборной России Василия Подколзина.

Никто не говорит, что абсолютно все хоккеисты должны навечно оставаться в России и играть исключительно в КХЛ. Все прекрасно понимают, что условные Никита Гусев, Кирилл Капризов и Виталий Кравцов рано или поздно захотят попробовать свои силы в НХЛ. Опять же, никто не собирается приковывать людей наручниками к батарее и насильно держать в России всю карьеру, не позволяя осуществить мечту.

Нужно понимать, что главная идея замысла руководства ФХР – создать максимально комфортные условия для молодых звёздочек, чей отъезд за рубеж в последнее время был поставлен едва ли не на поток, а некоторые агенты, работающие на североамериканском рынке, банально зарабатывали на этом.



Молодому поколению и всем спортивным семьям нужно показать, что здесь, на родине, условия ничуть не хуже. В России начали заботиться о хоккеистах, готовить ребят по специальным программам подготовки, следить за каждой деталью, что очень важно. Главное, чтобы сам молодой человек проявлял желание к постоянному росту.

Первостепенная задача сейчас – строить катки, хоккейные центры, влиять на прогресс молодого поколения. Сделать так, чтобы у детей была возможность выступать в разных командах.

Первостепенная задача сейчас – строить катки, хоккейные центры, влиять на прогресс молодого поколения. Сделать так, чтобы у детей была возможность выступать в разных командах, не забывать про стимул игры за сборную, стремиться к этому. Вот на чём акцентировалось внимание в заявлении Ротенберга, а не нулях в контрактах, как могли подумать некоторые. Эти нули хоккеисты при должном отношении к делу сами рано или поздно заработают.

