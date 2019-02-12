Шэн не готов для КХЛ, Цулыгин подвёл отца. Как выглядел «Салават» без лидеров

«Салават Юлаев» поехал на Дальний Восток без всех своих лидеров, чем серьёзно подогрел интерес к рядовым, в общем-то, матчам в Хабаровске и Владивостоке. Было любопытно понаблюдать, как резервисты уфимцев постараются не уронить честь клуба, а хабаровчане и владивостокцы попробуют воспользоваться неожиданным преимуществом в борьбе за места в рейтинге КХЛ.

«Мы же не с улицы людей набрали»

Николай Цулыгин так прокомментировал вояж «Салавата» на Дальний Восток в усечённом составе: «Мы едем теми игроками, которые у нас в заявке. «Салават» же не с улицы кого-то набрал». Состав на матч в Хабаровске полностью подтверждал слова тренера. Почти вся оборона уфимцев и два звена нападения вместили в себя либо железных игроков основного состава, либо ближайших резервистов. Максима Рыбина, Александра Бурмистрова, Вячеслава Солодухина, Максима Майорова или Павла Коледова никак нельзя назвать игроками из фарм-клуба. Майоров, кстати, был лучшим бомбардиром «Салавата» в этом составе, а в связке с ним сыграл Бурмистров, которому впервые за долгое время предоставился шанс поцентрить в ведущем звене.

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Вообще, большинство из вышедших на лёд в Хабаровске игроков «Салавата» уже играли за уфимцев в этом сезоне. Это касается и Георгия Бусарова, и Владислава Лукина, и Глеба Кузьмина, и Анатолий Елизаров. Кто-то примерял зелёную форму в прошлых чемпионатах, как, например, Кирилл Цулыгин, Даниил Скориков и Владимир Бобылёв, а Николай Чебыкин выступал в КХЛ за московское «Динамо». Единственным настоящим дебютантом в составе «Салавата» оказался Антон Пачин – лучший бомбардир «Толпара» в текущем сезоне МХЛ.

Почувствовать себя на месте лидеров

Так что никакого обилия зелёной молодёжи у «Салавата» в Хабаровске не было и в помине, скорее Николай Цулыгин устроил смотр ближайших резервистов, а игрокам третьих-четвёртых звеньев обычного состава предложил попробовать себя в роли лидеров. Трудно припомнить, когда Сергей Терещенко и Алексей Семёнов, через раз выходящие в основном составе, играли в первой паре обороны, солидное игровое время получили и Юрий Сергиенко с Павлом Коледовым. Придраться к действиям топ-4 обороны «Салавата» в этом матче нельзя – они сыграли надёжно и уверенно. Однако форвардам уфимцев явно не хватало привычной помощи в атаке, за которую обычно ответственны Филип Ларсен и Захар Арзамасцев, хотя Сергиенко и удалось набрать первый результативный балл за уфимскую команду. Разрыв между линиями «Салавата» ощущался очень сильно.



В нападении главную ставку Николай Цулыгин сделал на Максима Майорова, Максима Рыбина и Александра Бурмистрова. Эти хоккеисты были заметны весь матч, выходили и в большинстве, и в меньшинстве, но помочь своей команде так и не смогли. Рыбин привычно много двигался по площадке, сокрушал соперника силовыми приёмами, но за шайбу зацепиться не удавалось. Неплохой контроль осуществлял Бурмистров, но Александр вновь показал, что является умным, техничным, но совершенно не острым игроком. Проникающих пасов экс-казанец не делал, а когда несколько раз оказывался на ударной позиции, то «поливал» точно в живот Лангхаммеру. Самым опасным хоккеистом «Салавата» выглядел Майоров. Форвард с узбекскими корнями чаще всего угрожал воротам «Амура», имел несколько выходов на один на один с чешским голкипером хабаровчан, но забить не сумел. Опытные игроки «Салавата» смогли почувствовать себя лидерами, но не потянули эту ношу в полной мере.

Насчёт Шэна Цулыгин был прав

После МЧМ-2019 на Николая Цулыгина обрушилась волна критики из-за того, что он мариновал на скамейке запасных Павла Шэна, одного из лучших игроков российской молодёжки на турнире. Тренер как мог отбивался от нападок журналистов, говорил, что Шэн на тренировках ещё не заработал себе место в основном составе. Что ж, в хабаровском матче мы могли убедиться в правоте наставника уфимцев. Шэн получил место в первой тройке вместе с Бурмистровым и Майоров, но совершенно выпадал из этого сочетания. В отличие от своих партнёров, Павел действовал вяло и скучно, редко включал скорость и совершенно не пользовался немаленькими габаритами, львиную долю времени проводя с шайбой в углах площадки.



Шэн не проявил совершенно никакого рвения, чтобы доказать Цулыгину свою необходимость, и решение не выпускать его на реализацию большинства (вместо него выходил Рыбин) выглядело абсолютно логичным. На сегодня Шэн точно не готов к уровню КХЛ.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Сын не смог блеснуть перед отцом

В третьей паре уфимской обороны вместе со Станиславом Гареевым сыграл Кирилл Цулыгин, сын главного тренера «Салавата». Цулыгин-младший провёл почти полноценный сезон за юлаевцев в период работы Игоря Захаркина, но с тех пор не поднимался выше «Тороса» в ВХЛ, и, как показала игра с «Амуром», не зря. Цулыгин предстал защитником-домоседом, он совсем не ходил в атаку, так что при оценке такого хоккеиста нужно смотреть исключительно на его действия в своей зоне. Кирилл не пожарил и не нервничал, но, когда на льду была пара Цулыгин-младший – Гареев, уфимцы пропустили две шайбы. В первом периоде они упустили на «пятачке» Павла Дедунова, а в третьем отрезке не разобрались вблизи ворот с Александром Горшковым.

Видео можно также посмотреть на официальном сайте КХЛ.



Не ушла без пропущенных шайб со льда и вторая вэхаэловская пара обороны «Салавата». Во втором периоде Анатолию Елизарову и Руслану Петрищеву вскружила голову быстрая комбинация братьев Ушениных. Так что в поражении уфимцев виноваты не только беззубые флагманы атаки, но и не справившаяся с лидерами «Амура» молодёжь из линии обороны.

Лукин разбудил «Салават Юлаев»

После второго периода уфимцы «горели» 0:2, у Бурмистрова и Ко не клеилось в атаке, а два звена резервистов действовали кто в лес, кто по дрова. Но оказалось, что нужно лишь слегка добавить в скорости и спортивной злости, чтобы дела пошли на лад. Тройка Лукин – Кузьмин – Чебыкин добавляла буквально с каждой сменой, и в третьем периоде смогла-таки разбудить «Салават». Точнее, это в одиночку сделал Владислав Лукин, чей неожиданный прорыв в зону соперника застал врасплох замешкавшуюся оборону «Амура». 22-летний воспитанник уфимского хоккея, уже успевший попробовать свои силы за океаном, выглядел лучше всех остальных резервистов «Салавата» в этом матче, постоянно пытался обострять, и гол стал ему заслуженной наградой.

Видео можно также посмотреть на официальном сайте КХЛ.



В концовке игры при счёте 2:3 Лукин нарисовал ещё один голевой момент для Чебыкина, но Николаю не удалось перевести встречу в овертайм. Старания Лукина отметил также и главный тренер: на последние минуты основного времени, когда «Салават» уже играл с пустыми воротами, Владислав вышел в первом звене, заняв место блёклого Шэна.

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Уфимцам было не всё равно на результат

Когда стало известно, что на Дальний Восток «Салават» отправится без лидеров, можно было предположить, что на результат матчей Николай Цулыгин никакого внимания обращать не будет. Однако игра в Хабаровске не подтвердила это предположение. Самая молодая четвёртая тройка «Салавата» Скориков – Бобылёв – Пачин получила минимум игрового времени, а когда счёт в третьем периоде стал 2:3 и вовсе перестала появляться на лёд. Цулыгин не выпускал необстрелянную молодёжь, а значит хотел победить. Не самое логичное решение, учитывая все предыдущие обстоятельства, но составить мнение об игре «толпаровцев» по этому матчу было тяжело. Пачин почти не получал шайбу, а Бобылёв и Скориков несколько раз неудачно пускались в обводку и однажды сумели повозить вдоль бортов хабаровскую оборону. Возможно, во Владивостоке эти парни получат больший айс-тайм, и их действия можно будет хоть как-то оценить.

«Амур» воспользовался подарком

Для хабаровчан такой состав соперника был настоящим подарком, и они сумели им воспользоваться. Справедливости ради отметим, что недавно команде Александра Гулявцева удалось обыграть и сильнейший состав «Салавата», причём более уверенно. Впрочем, и сейчас итоговый счёт мог быть, условно, 3:0 в пользу «Амура», если бы не всплеск активности гостей на старте третьего периода.

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В целом же хабаровчане владели преимуществом почти весь матч, часто тревожили Андрея Кареева, а звено братьев Ушениных и Павла Дедунова и вовсе доминировало в свои выходы на лёд. Две заброшенные шайбы стали для лидеров «Амура» заслуженной наградой и принесли хабаровчанам победу, важность которой, возможно, удастся оценить только по окончании сезона, когда будет составляться итоговый рейтинг.