«Сибирь» попадёт в плей-офф. Решающее очко она заберёт у «Авангарда»

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля. До этого времени командам осталось провести по 3-5 матчей. Интриги осталось не так много, но борьба за последние путёвки в розыгрыш Кубка Гагарина должна идти до самого конца.

Восток

7. «Торпедо» — 58 очков

Календарь: «Локомотив» (г), «Сибирь» (д), «Трактор» (д), «Динамо» М (г).



Нижегородцы по-прежнему не могут чувствовать себя в безопасности. Команда проиграла 16 из 20 последних матчей, а впереди у неё игра в Ярославле и две встречи с прямыми конкурентами, в которых она не выглядят фаворитом. Очевидно и то, что подопечные Дэвида Немировски заканчивают «регулярку» на последнем издыхании. Они могли решить все свои проблемы в Екатеринбурге, но отдали матч со счёта 4:2. Дальше будет ещё сложнее и два очка в четырёх оставшихся матчах станут для «Торпедо» хорошим результатом.

8. «Трактор» — 55 очков

Календарь: «Северсталь» (д), «Северсталь» (г), «Динамо» М (г), «Торпедо» (г), СКА (д).



«Трактор» уже давно должен был обезопасить себя от нервной концовки в чемпионате, но вместо этого челябинцы проиграли три из последних четырёх домашних матчей и должны благодарить «Барыс» за то, что ещё находятся в зоне плей-офф. «Трактор» сделает ставку на два ближайших матча с «Северсталью», но хоккей не обманешь, и в лучшем случае команда Алексея Тертышного наберёт в них два очка. Череповец будет не менее мотивирован, а с точки зрения тренерской работы и построения игры «Северсталь» сейчас лучше «Трактора». Не стоит ждать от «Трактора» и победы в Москве, где «Динамо» как раз должно забронировать за собой пятую строчку на Востоке. Останется матч в гостях с «Торпедо» и домашняя встреча с немотивированным СКА (при условии, что ЦСКА не оставит питерцам шанс на первое место). Где-то на этом отрезке челябинцы должны одержать ещё одну победу, но этого не хватит для попадания в плей-фф.

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9. «Сибирь» — 53 очка

Календарь: «Нефтехимик» (г), «Торпедо» (г), «Автомобилист» (д), «Авангард» (г).



«Сибирь» заметно осложнила себе жизнь поражением в Астане, но ещё может зацепиться за плей-офф. Если «Сибирь» выиграет в Нижнекамске, дальше ей будет намного проще. «Торпедо» ей по зубам, а «Автомобилист» к этому времени уже гарантирует себе первое место на Востоке и вряд ли будет убиваться в Новосибирске. Как, возможно, и «Авангард», который к этому времени может потерять шансы догнать «Барыс» и стать недосягаемым для «Ак Барса» и «Магнитки». А если не будет мотивации, зачем Омску прибивать будущего партнёра по проведению молодёжного чемпионата мира? «Сибири» вполне по силам выиграть три из четырёх оставшихся матча, а в случае равенства очков новосибирцы должны быть выше любого конкурента за счёт большего количества побед в основное время.

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10. «Нефтехимик» — 50 очков

Календарь: «Сибирь» (д), «Металлург» (д), «Автомобилист» (г), СКА (д).



Теоретически нижнекамцы ещё сохраняют шансы на попадание в восьмёрку, но для этого им нужно выигрывать все оставшиеся игры и ждать массовых осечек конкурентов. Скорее всего, уже через пару туров «Нефтехимик» окончательно распрощается со своими надеждами.

Итоговый прогноз по очкам

7. «Торпедо» — 60

8. «Сибирь» — 59

9. «Трактор» — 59

10. «Нефтехимик» — 54.

Запад

«Витязь» — 61 очко

Календарь: «Металлург» (г), «Локомотив» (г), ЦСКА (г), «Динамо» Мн (д), «Автомобилист» (д).

Подмосковный клуб мог бы ещё потеснить «Спартак» с шестого места на Западе, но неудачно провёл последние игры, в том числе с ХК «Сочи», упустив преимущество в две шайбы. Теперь команду Валерия Белова ждёт сложнейший выезд, где даже одно набранное очко станет большим успехом. За это время к «Витязю» должны подтянуться конкуренты, но в его пользу говорят два последних домашних матча с минским «Динамо» и немотивированным «Автомобилистом».

ХК «Сочи» — 58 очков

Календарь: «Динамо» М (г), «Динамо» Мн (г), «Спартак» (д), «Слован» (д).



Перед сезоном руководители сочинского клуба рассчитывали на более успешное выступление команды в регулярном чемпионате. На деле же получается, что клуб снова с трудом попадает в плей-офф и уже не избежит встречи с ЦСКА или СКА в первом раунде. Календарь у Сочи и Риги схожий. Тем же сочинцам нужно очень сильно постараться, чтобы проиграть дома «Словану» и не набрать ни одного очка в играх с соседями по Западной конференции.

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«Динамо» Рига – 56 очков

Календарь: «Динамо» Мн (д), «Слован» (д), «Северсталь» (г), ЦСКА (г).



Рижане упустили свой шанс перед перерывом на Шведские игры, когда проиграли в гостях минскому «Динамо» и «Словану». В ближайших двух матчах они обязаны брать реванш, но дальше их ждёт встреча с «Северсталью», которая бьётся за более высокое место в общей турнирной таблице и встреча с ЦСКА, полурезервный состав которого может сыграть в конкретной встрече даже сильнее основы. В случае равенства очков у Риги должно быть преимущество перед Сочи, но, чтобы ликвидировать отставание в два очка при таком календаре у конкурента, команде Гиртса Анкипанса нужно прыгнуть выше головы.

Итоговый прогноз по очкам

7. «Витязь» — 66

8. ХК «Сочи» — 62

9. «Динамо» Р – 61.