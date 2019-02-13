Потопы и убытки. Какие проблемы есть у стадионов в НХЛ

Пока в КХЛ пытаются избавиться от настоящих сараев, в НХЛ тоже не всё гладко с аренами. Но, конечно, в другом смысле. Практически все клубы уже обзавелись современными стадионами, но лига продолжает продавливать переезды. Рассказываем о проблемных ледовых дворцах.

Прощайте, сараи. Где в КХЛ построят новые арены? «Сибирь» построит арену под МЧМ, а у СКА появится стадион уровня НХЛ.

«Калгари» — «Скотиабанк Саддлдом»

Арена «Калгари» — самая старая в НХЛ, не считая полностью обновлённого «Мэдисон Сквер Гарден» и «Нассау Колизеум». Она была построена в 1983 году и по меркам лиги уже изжила себя. Самая страшная напасть с ней случилась летом 2013 года, когда на Альберту обрушились проливные ливни. Стихийное бедствие длилось почти месяц и стало одним из самых страшных потопов в истории провинции. Десятки тысяч людей были эвакуированы из Калгари, несколько погибли, а главный стадион города серьёзно затопило. Под водой оказалась сама площадка, первые 10 рядов нижнего яруса и подтрибунные помещения, были утничтожены исторические экспонаты клуба. Разрушения выглядели ужасающе, но арену удалось восстановить к началу сезона.

Сейчас «Саддлдом» нормально функционирует, но уже несколько лет клуб ведёт борьбу за строительство нового современного дворца. Два года назад президент по хоккейным операциям Брайан Бурк грозился лишить город команды: «Мы не собираемся угрожать уехать. Мы просто уедем». Беттмэн тоже постоянно давит на больную мозоль «Калгари» заявлениями о том, что клубу жизненно необходим новый дом. «Саддлдом» — историческое здание, но сейчас такие арены уже не строят. В нём нет удобств, которые обычно есть у наших команд. Это морально устаревшая арена».

Уже разработан проект спортивного комплекса, который включает хоккейный стадион на 20 тыс. человек, а также тренировочную арену и стадион для команды по американскому футболу. Как всегда, всё упирается в деньги. Дело в том, что клуб был готов инвестировать только половину из необходимых $ 900 млн, а оставшееся финансовое бремя должно было лечь на плечи города и налогоплательщиков. Переговоры тогда быстро зашли в тупик. Сейчас стоимость проекта снизилась до $ 600 млн, его обсуждение продолжается.

«Айлендерс» — «Барклейс-центр», «Нассау Колизеум»

«Барклейс-центр» значится последним по средней посещаемости в этом сезоне, и дело не только в том, что это одна из самых маленьких арен в НХЛ. Ещё когда закрывали на реконструкцию старенький «Нассау», который болельщики с любовью называли сараем, было понятно, что ездить на матчи с Лонг-Айленда в Бруклин будут неохотно. К тому же «Барклейс» строился с расчётом только на баскетбол, и на хоккее там много мест с ограниченной видимостью.

К этому прибавились проблемы со льдом – трубопроводы арены не были приспособлены, чтобы поддерживать оптимальную температуру льда, он крошился, и игроки постоянно жаловались на невозможные условия. «Хуже льда я в своей карьере в НХЛ не видел», — сокрушался Кэл Клаттербак.



«Айлендерс» провели в «Барклейс» три полных сезона, проблема со льдом в итоге была решена, но низкая посещаемость никуда не делась. Даже ходили слухи, что руководство арены выгонит «островитян» — доходы от матчей НХЛ оказались ниже ожидаемых. В этом сезоне команда вернулась в отремонтированный «Нассау», но лишь частично и временно. Две трети домашних матчей в этом году они проводят в Бруклине, остальные – на Лонг-Айленде.

Отремонтированный «Нассау» совершенно не устроил комиссара НХЛ Гэри Беттмэна в качестве полноправного дома клуба. На реновацию и потратили $ 130 млн, но она коснулась в основном внешнего вида дворца, а функционал нещадно порезали. Например, убрали несколько рядов сидений и практически все корпоративные ложи, на которых клубы делают немало денег. В общем, о преимуществах современных арен «Нассау» может только мечтать.



Новые владельцы «Айлендерс» уже давно вынашивали проект нового стадиона на Лонг-Айленде. Недавно стало известно, что работы в Белмонт парке начнутся этим летом, и до завершения строительства болельщикам «Айлендерс» придётся потерпеть.

«Аризона» — «Хила Ривер-Арена»

«Виннипег» в 1996 году переехал из Канады в Аризону, поменял название на «Койотс» и стал играть в Финиксе на арене, которая была рассчитана на матчи НБА. На стадионе едва хватало места, чтобы поместить хоккейную коробку, и несколько тысяч сидений на хоккейных матчах пришлось убирать. Команда прозябала на дне, а дорогостоящая аренда высасывала из клуба все соки.



Город Глендейл, который расположен в 15 километрах от центра Финикса, оплатил строительство хоккейной арены, и в 2003 году «койоты» переехали в новый дом. Со временем прежний владелец успел обанкротиться, «Аризона» некоторое время находилась под управлением лиги, затем получила нового владельца, а затем была продана ещё раз. Всё это время и клуб, и город, владеющий ареной, терпели страшные убытки (По данным Forbes, убытки в 2018 году составили $ 11 млн, а долги клуба превышают его стоимость). Такую удручающую ситуацию связывают с тем, что играть на «Хила Ривер-Арене» экономически невыгодно, клуб хочет вернуться в Финикс, а в Глендейле негодуют – что же они, зря тратились?

Каждый новый владелец пытался перевезти «койотов» обратно в Финикс, а в последнее время НХЛ приступила к привычному шантажу. Беттмэн заявлял, что если клуб не уедет из Глендейла, лига может вообще лишить штат команды и перевезти клуб в другое место (например, Хьюстон). Требования те же – средства на новый ледовый дворец необходимо выделить из бюджета. Теперь «Аризона» продлевает аренду стадиона ежегодно и не хочет заключать долгосрочное соглашение. В начале января стало известно, что сезон-2019/20 команда проведёт на старом месте.

Днище. Как угрозы, скандалы и скупость разрушили «Оттаву» Можно вкладывать в команду. Можно стараться извлекать прибыль. А можно делать всё, чтобы команды не стало.

«Оттава» — «Канадиен Тайр-центр»

У «Оттавы» вообще немало проблем – прижимистый владелец Юджин Мельник, отвратительные истории ругани в коллективе, уход капитана команды Эрика Карлссона, плохие результаты, риск потерять ещё двух лидеров – Мэтта Дюшейна и Марка Стоуна. Вопрос стадиона лишь дополняет эту картину.

Кстати, о результатах. Пару лет назад команда до овертайма седьмого матча рубилась в финале конференции с будущими чемпионами, а сейчас занимает последнее место во всей лиге, и в четвёртый раз за последние шесть лет пролетит мимо плей-офф. «Сенаторз» должны отдать «Колорадо» свой выбор в первом раунде (этот «долг» висит после перехода Дюшейна), и если они выиграют драфт-лотерею, то расстаться придётся не с кем-нибудь, а с Джеком Хьюзом. В общем, всё плохо. Болельщикам всё это тоже порядком надоело, посещаемость стала падать, и в какой-то момент Мельник решил закрыть 1500 сидений брезентом, чтобы трибуны выглядели полными. Аншлагов тогда не было даже на финале конференции, не говоря о первом-втором раундах.

Билеты и абонементы продаются из рук вон плохо – сейчас стадион «Оттавы» в среднем заполняется на 14,5 тыс. человек при вместимости 20,5 тыс. «Канадиенс Тайр-центр» находится в часе езды от центра города, что, согласитесь, довольно неудобно. У клуба есть план переехать поближе к центру и построить не такую большую арену, чтобы трибуны не зияли проплешинами.



Уже был готов проект разработки огромного участка земли в центре города – не только под арену НХЛ, но и тысячи домов, школы, общественный центр и прочую инфраструктуру, как Мельник разругался с партнёрами по строительству арены. А затем подал на них иск на $ 700 млн, заявив, что они начали разработку конкурирующего проекта по соседству. Сейчас по делу идут разбирательства, а город, который выделил место под застройку, начинает терять терпение. Чем всё закончится, пока неясно.