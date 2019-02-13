40 игр без голов. Почему Ничушкин проваливает сезон в «Далласе»

Дела Валерия Ничушкина нынче плохи. Фактурный форвард, подписавший 1 июля 2018 года двухлетний контракт с «Далласом» на сумму $ 2,9 млн за сезон, бьёт антирекорды. В последнем матче «Старз» против «Флориды» россиянин провёл на льду ничтожные 7 минут и 42 секунды, не сумев набрать очков. Для форварда «Старз» этот матч стал 40-м подряд в нынешнем чемпионате без забитых голов, а с учётом сезона перед возвращением в КХЛ россиянин не забивает на протяжении 56 матчей.



Болельщики «Далласа» даже создали специальный сайт, на котором ведётся отсчёт количества матчей Валерия без забитых голов. Название сайта уже содержит в себе горький сарказм: «Разве ничушкин уже забил?». Сейчас на этой странице можно прочитать лишь одну фразу: «Нет. У Ничушкина 40 матчей без голов в нынешнем сезоне. Мы болеем за тебя, Вэл!»



В чём причина неудач Ничшукина, возвращения которого так ждали в Техасе?

5 самых провальных приобретений сезона в НХЛ. Среди них есть россиянин В список авторитетного издания The Hockey News попал Валерий Ничушкин. А ещё там оказался бывший игрок «Авангарда».

Без голов нет глубины

В 2013 году Ничушкин был выбран «звёздами»на драфте новичков под высоким общим 10-м номером. Некоторое время назад сам Яромир Ягр говорил о челябинце восторженно, называя его игроком, у которого есть все данные, чтобы стать лучшим хоккеистом в мире. Валерий пропустил большую часть сезона-2014/15 из-за операции на бедре, а год спустя набрал 29 (9+20) очков. Не сумев договориться с «Далласом» о новом контракте, Ничушкин отправился в Россию, где провёл два неплохих сезона в ЦСКА (24 и 27 очков), а затем «звёзды» предприняли кампанию по его возвращению. Кампанию, о которой сейчас вполне могут сожалеть.

Валерий Ничушкин в сезоне-2018/19:



40 матчей, 7 (0+7) очков (3 очка, начиная с 12 ноября).



«-5», 51 бросок, 0 штрафных минут.



Среднее игровое время — 12 минут и 26 секунд.



Средняя бросковая активность — 1,31 гола за игру.



40 силовых приёмов, 24 блокированных броска, 23 потери.

В начале регулярного чемпионата в «Далласе» были полны оптимизма, увидев возмужавшего и повзрослевшего Валерия. В качестве стартовой планки, на которую рассчитывал тренерский штаб, называлась цифра в 10-15 голов за сезон, а главной задачей для Ничушкина было обеспечение глубины атаки — челябинец должен был частично снять голевую нагрузку с лидеров Бенна, Сегина и Радулова.



Однако весь сезон пошёл наперекосяк с самого начала, и шлейф неудач преследует Валерия до сих пор. Уже 2 октября Ничушкин получил травму нижней части тела, что смазало старт чемпионата.

«На предсезонке дёрнул пах и доигрывал её, можно сказать, вполноги. Поторопился, наверное, не залечил до конца. Поэтому пропустил первые два матча чемпионата, потом сыграл пару матчей, но затем опять пришлось пропустить дней десять. Слава богу, у нас в этот отрезок было мало игр. Настроение хорошее, тем более команда побеждает. Поэтому всё хорошо. Работаем», — отметил Ничушкин в начале ноября, добавив, что нынешний сезон для него определяющий, и необходимо обрести стабильность.



Стабильность была достигнута, но совсем не с тем знаком, который был бы приятен Валерию. Время шло, а голов всё не было, и в конце ноября — начале декабря форвард был отправлен в запас. Можно было бы хвалить Ничушкина за неплохую работу в обороне, но по блокированным броскам и силовым приёмам он тогда шёл на 12-м месте в команде, уступая даже бомбардирам — Радулову и Сегину. Валерий никогда не считался чистым бомбардиром или снайпером, и какой-то особенной статистики в плане набранных очков от него не ждали. Но постепенно гнетущий ноль в графе заброшенных шайб стал давить и на него самого, и на тренерский штаб, а слова о том, что «Ничушкин сыграл хорошо, а голы придут, если много работать», перестали звучать.

Радулов огрызнулся на тренера «Далласа». Его посадили на лавку Он всё осознал и принёс извинения. Нормальная рабочая обстановка.

Почему всё так плохо?

Причины неудач оказались не столь явными, как казалось некоторым горячим болельщикам «Далласа», требовавшим отправить Ничушкина обратно в КХЛ. Челябинец застрял в четвёртом звене, которому доставались самые трудные задания — например, сдержать Коннора Макдэвида в матче с «Эдмонтоном».



«Мне комфортно, когда я играю в защите. Но меня беспокоит моя игра в нападении. У меня в каждом матче есть по паре моментов. Значит, нужно лучше играть в завершении атак», — откровенно отмечал Валерий в начале декабря. Россиянин стал своеобразной разменной монетой для Монтгомери, который, с одной стороны, проявил по отношению к Ничушкину большое терпение, с другой — совсем не спешил давать ему большое игровое время и место в топ-6 нападающих.



«Вэл — это большой конь. Если он укрывает шайбу корпусом, соперник ничего не сможет сделать. Ничушкин должен больше брать на себя инициативу, должен действовать более ответственно. Как он может забить? Больше находится в «грязных районах», то есть прямо перед воротами. Нужно забить один случайный гол», — говорил Монтгомери.

Серьёзно повлияла на эффективность челябинца и травма верхней части тела, полученная в начале календарного года. Начиная с 5 января Валерий пропустил почти половину из сыгранных матчей «Далласа» — 7 раз из 15 он оставался в запасе. В тех матчах, в которых он принимал участие, лишь один раз его игровое время достигло 15 минут (9 января в победном матче с «Сент-Луисом»), а в остальных его игровое время, как правило, колебалось от 7 до 12 минут.



В начале февраля Джим Монтгомери объявил, что хочет поставить Ничушкина в одну тройку с Эндрю Кольяно и Джейсоном Спеццой, но затем передумал. В последнем матче с «Пантерз» Валерий занял место на фланге четвёртого звена, играя с Радеком Факсой и Маттиасом Янмарком, а в третью тройку к Спецце и Кольяно был откомандирован Бретт Ритчи.

«У него было много отличных возможностей, чтобы забить как минимум пять голов в сезоне. Но шайба просто не залетела в сетку. Конечно, это тяжело. Мы стараемся не говорить с ним о результатах и статистике. Говорим о процессе», — сказал главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери. В словах наставника есть тон поддержки, но общее недовольство игрой Ничушкина продолжает нарастать. Увы, но на данный момент челябинца переигрывают новички Денис Гурьянов и Руп Хинц, а общий недостаток результативности у «Далласа» лишь усиливает негативное впечатление. «Звёзды», которых год назад называли одним из главных претендентов на Кубок Стэнли, нынче борются за попадание в плей-офф, и каждая заброшенная шайба для них является большой ценностью.



«Ничушкин должен выглядеть так же, как и все другие, не надо ничего придумывать. Надо проникать в середину площадки, идти на пятачок. Должен быть треугольник в зоне атаки, он должен понимать двух других нападающих. Голы забиваются с пятачка и из района «краски» перед воротами. Вот где он должен быть, чтобы добиться успеха», — сказал Монтгомери.



Советы тренера выглядят простыми, но складывается впечатление, что нынешняя психологическая форма Валерия не позволяет ими воспользоваться. Ничушкин и Джастин Доулинг могут стать единственными форвардами командами, которые так и не забьют в нынешнем сезоне, но Доулинг сыграл 6 матчей, а Ничушкин — 40.

Слухи об обмене

Не удивительно, что Ничушкин стал одним из фигурантов слухов о возможном обмене. Инсайдеры канадского телеканала TSN сообщили, что генеральный менеджер «Старз» Джим Нилл активно ищет покупателей на одного из конкурентов Ничушкина по составу — 25-летнего Бретта Ритчи (14 очков), у которого заканчивается $ 1,7-миллионный контракт. Однако вместо канадца Нилл вполне может предложить покупателю и Ничушкина, но в своей заинтересованности в челябинце пока ни один клуб НХЛ не признался.



«Да, ходили слухи о Бретте Ритчи. И «звёзды» ищут, не хочет ли кто-нибудь рискнуть с Валерием Ничушкиным. Его возвращение в НХЛ было очень разочаровывающим, он не забивает почти 40 матчей», — отмечал Эллиотт Фридман в середине января. За прошедший месяц Валерий догнал свою цифру матчей без голов до круглой, а его будущее ещё больше стало покрыто туманом.



Обменять Ничушкина в его нынешнем состоянии можно только в одном пакете с кем-то более ценным, что практически исключено, учитывая явную необходимость усиления состава для «Старз». Если вспомнить тот разнос, который недавно устроил звёздам «Далласа» вице-президент клуба, легко представить, какой будет реакция руководства, если техасцы снова не попадут в плей-офф. Увы, но текущее положение дел явно ставит Валерия под удар — если, конечно, не случится неожиданного прорыва.