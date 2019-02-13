Как изменились расклады в КХЛ. «Торпедо» почти в плей-офф

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

«Витязь» никак не обеспечит себе выход в плей-офф

Клуб из Подольска снова потерпел поражение, уже четвёртое подряд. Если в прошлой игре в Сочи получилось заработать очко, то на сей раз команда Валерия Белова была бита в Магнитогорске в основное время (1:4). «Металлург» продолжает погоню за «Авангардом» на Востоке, но вот выиграть свой дивизион у «сталеваров» не получится, так как его уже выиграл «Автомобилист». «Витязи» же остались на седьмой строчке на Западе. Отрыв от ХК «Сочи» по-прежнему три очка, от рижского «Динамо» — пять. Не сказать, что «Витязь» находится на краю пропасти, но ситуация для команды всё равно неприятная.

«Трактор» по-прежнему лихорадит

Челябинцы проиграли третий матч подряд. На сей раз дома в серии буллитов «Северстали» (1:2). У череповчан, кстати, отменили сразу два гола Петунина в одном периоде, но два очка гости всё же заработали, выиграв по буллитам. Не стоит думать, что «Северстали» очки не нужны. Череповецкий клуб находится внизу рейтинга КХЛ, поэтому старается занять максимально высокое место в турнирной таблице, чтобы обезопасить себя от сокращения из лиги.

Судейский метеорит в Челябинске. Страдает «Северсталь», бомбит у «Сибири» В ворота «Трактора» не засчитали два гола за три минуты. Все ждут разъяснений от Алексея Анисимова.

«Трактор», набрав одно очко, слегка оторвался от «Сибири» — теперь между клубами три очка, а не два, как было ранее. Челябинцы по-прежнему в опасное зоне, количество матчей у них и сибиряков равное – по 58 сыгранных матчей. Концовка регулярного чемпионата обещает получиться жаркой. Битва за плей-офф продолжается.

ЦСКА всё ближе к первому месту

«Ак Барс» так и не сумел расколдовать ЦСКА в нынешнем регулярном чемпионате. Все четыре матча – два дома и столько же в гостях – казанцами проиграны. Вот уж кто не решает никаких турнирных задач, так это «Ак Барс». Даже главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов несколько раз повторял, что команда готовится к плей-офф и сейчас именно это важно. «Армейцы» же выиграли уже шестой матч подряд и в отличной форме подходят к завершению регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА всё ближе к тому, чтобы не только выиграть Западную конференцию, но и всю «регулярку». Главное для москвичей – Кубок Гагарина, а его, по традиции, победители «регулярок» не завоёвывают. Прервётся ли эта традиция?

«Йокерит» не смог обеспечить себе старт плей-офф дома

Московское «Динамо» в четвёртый раз в сезоне выиграло у «Йокерита». Финны вообще смотрятся как-то разобрано, а изучить игру бело-голубых им просто необходимо. Именно с динамовцами «джокерами», по всей видимости, играть в плей-офф. И там права на четыре поражения уже не будет – моментально закончишь турнир. В случае победы в отчётном противостоянии «Йокерит» мог гарантировать себе четвёртое место на Западе, а значит, начало первого раунда на родной площадке. Но застолбить за собой четвёртую строчку у финского коллектива не получилось. «Динамо» выглядело сильнее и, как показалось, особо не напрягалось.

«Спартак» не ушёл в отрыв

Спартаковцы дома проиграли СКА (0:2). Команды решают разные задачи. Питерский клуб участвует в гонке с ЦСКА за первое место в регулярном чемпионате. Но вряд ли команда Илья Воробьёва сильно расстроится, если станет второй. «Спартак» обеспечил себе место в плей-офф, но перед москвичами стояла задача обогнать московское «Динамо». В таком случае можно было рассчитывать на игру с «Йокеритом» в первом раунде. Видимо, не судьба. Мало того, что «Динамо» убегает вперёд, так ещё от соперников сзади у красно-белых оторваться не получается. Всё идёт к тому, что в первом раунде «Спартак» сыграет с «Локомотивом».

Глоток свежего воздуха для «Торпедо»

«Локомотив» и «Торпедо» не выявили сильнейшего в основное время. «Железнодорожники» уже никуда не денутся со своего третьего места в конференции и, по всей видимости, будут играть со «Спартаком» в первом раунде. Турнирная ситуация «Торпедо» на Востоке хуже. До шестого «Салавата» уже не дотянуться, а вот снизу подпирают «Трактор» и «Сибирь». Теоретически сибиряки ещё могут обогнать волжан, но для этого им нужно набирать как минимум шесть очков в оставшихся четырёх матчах и надеяться, что нижегородцы провалят финиш.

Команда Дэвида Немировски выдала резвый старт, но ближе к концу «регулярки» значительно сбавила обороты. Победа над «Локомотивом» в овертайме (3:2) стала для «Торпедо» глотком свежего воздуха. Теперь отрыв от идущего восьмым «Трактора» составляет четыре очка, но у Нижнего Новгорода на матч больше. «Торпедо» прервало серию из трёх поражений, «Локомотив» проиграл впервые за три игры.