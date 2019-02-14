Что дала КХЛ новая система подсчёта очков. Таблицы и сравнения

За несколько дней до начала нынешнего сезона в КХЛ громыхнула очередная реформа. Лига всё лето анализировала переход на новый формат подсчёта очков и в результате всё же объявила о введении новшества. Отныне за любую победу командам начислялось по два балла, а проигравший зарабатывал одно бонусное очко в том случае, если дотягивал как минимум до овертайма. По сути, такая система обесценивала выигрыш в основное время, зато должна была добавить плотности в таблицу и не допустить слишком большого разрыва между лидерами и аутсайдерами. Главная цель, которую преследовала КХЛ – дать возможность как можно большему числу команд лиги бороться за плей-офф до самого конца. Но, несмотря на благие намерения, у новшества сразу же появилось немало критиков, как среди болельщиков, так и из числа хоккейных экспертов.

Шаг назад, иллюзия обмана и договорные матчи

Так, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», известный в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд полагал, что искусственно сократить разницу между командами всё равно не получится.

«Люди всё видят, даже не глядя в таблицу». Зачем КХЛ двухочковая система? Мнения экспертов кардинально разделились.

Экспертам вторило и большинство болельщиков и журналистов, справедливо отмечавших, что новая система начисления очков не искоренит классового неравенства в КХЛ и не избавит лигу от заштатных аутсайдеров. Кроме того, опасения вызывало наложение этой системы на наш российский менталитет: предполагалось появление договорных матчей. Действительно, если нет разницы между победой в основное время и за его пределами, то почему бы не поделиться одним очком с нуждающимся соперником?

Не как в НХЛ, а с договорняками. КХЛ нельзя менять систему набора очков Система набора очков, перекрёстный плей-офф и матчи в день памяти «Локомотива». Из-за чего спорят в КХЛ?

Введение новой системы для КХЛ стало очередной калькой с правил НХЛ. Таким же, как ликвидация ничейных результатов, деление команд на конференции по географическому принципу и овертайм в формате «3 на 3». Вот только если вышеперечисленные новшества зашли на ура по обе стороны океана, то с подсчётом очков всё совсем не так однозначно.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что получилось в КХЛ

Во-первых, отметим, что главной цели лига не достигла – пресловутое болото в низах таблиц конференций встряхнуть не удалось. Такие команды, как «Слован», «Адмирал», «Амур», чья незавидная судьба легко угадывалась ещё до начала турнира, полностью подтвердили свой статус аутсайдеров, и добраться до реальной борьбы за места в плей-офф им не удалось. В итоге братиславская команда на текущий момент набрала в три раза меньше очков, чем лидер общей таблицы ЦСКА – а ведь как раз от таких разрывов и предполагалось избавиться. Уже после половины регулярного чемпионата можно было с большой долей вероятности назвать команды, которым предстоит докатывать сезон, а расшевелить их помог не новый подсчёт очков, а рейтинг КХЛ, подстегнувший российских аутсайдеров к борьбе за выживание.

Во-вторых, замаскировать разницу между командами и искусственно подогреть интерес к борьбе за места в плей-офф тоже не получилось. В числе лучших клубов конференций всё те же команды, что и в прошлые сезоны, разве что на Востоке ожидаемо выстрелил «Автомобилист» (но прорыв уральцев произошёл совсем по другой причине), да место «Трактора» в топ-6 занял «Барыс» (опять же, двухочковая система тут не при чём. За восьмёрку новшество никак не помогло побороться «Северстали», минскому «Динамо» или «Куньлуню», провалившихся на определённых отрезках сезона, и лишь «Сибирь» смогла оправиться после ужасного старта и сейчас реально сражается за участие в кубке Гагарина. Впрочем, двухочковая система только мешает новосибирцам, но об этом чуть позже.

Мы посчитали, как бы выглядела таблицы этой «регулярки», если бы сохранился старый принцип начисления очков. Вся разница в подсчёте очков двух систем определяется исключительно в количестве побед в основное время, которые и давали клубам «дополнительные очки» при трёхочковой системе.



В Западной конференции вообще никаких изменений в диспозиции команд. Чуть меньше был бы разрыв между ЦСКА и СКА, чуть больше – между «Локомотивом» и «Йокеритом», «Динамо» и «Спартаком». Но это мелочи, которые бы ничего всерьёз не поменяли в борьбе за конкретные места. Только если не брать в расчёт общую турнирную таблицу, где «Северсталь» в борьбе за более высокое место для рейтинга КХЛ не имела бы сейчас преимущества перед «Адмиралом».

Таблица указана по состоянию на 13 февраля

А вот на Востоке ситуация чуть поинтереснее, и об этом стоит сказать отдельно.

Новая система помешает «Сибири» попасть в плей-офф?

Если говорить о тех командах, которые выиграли или проиграли от введения нового подсчёта очков, то здесь выделяются сибирские клубы. «Авангард» при старой системе боролся бы за те же места, что и сейчас, но текущая диспозиция у омичей была бы похуже. Они бы занимали лишь пятое место, а не третье, что лишало преимущества своей площадки в первом раунде плей-офф и давало в соперники не «Салават Юлаев» (хотя уфимцы, конечно, тоже не подарок), а «Магнитку» или «Ак Барс». Да, у омичей были бы шансы подняться выше, но «ястребы» превосходят своих конкурентов по количеству сыгранных матчей, и магнитогорцам с казанцами было бы гораздо проще, чем сейчас, оставить «Авангард» за пределами топ-4 Востока.



Если омичам новая система пока играет на руку, то новосибирцам она, напротив, мешает в погоне за поездом плей-офф. При старом формате «Сибирь» и «Трактор» разделяло бы всего одно очко, а не три, то есть подопечные Александра Андриевского могли покрыть его всего за один матч, что при нынешней системе невозможно.

«Сибирь» попадёт в плей-офф. Решающее очко она заберёт у «Авангарда» Какой будет борьба за последние кубковые места на Востоке и Западе КХЛ.

Таблица указана по состоянию на 13 февраля

В обоих случаях сыграл фактор побед в основное время – самое слабое место в двухочковой системе. Выигрыш в пределах 60 минут игры должен оцениваться выше, чем успех в овертайме или серии буллитов, с этим, пожалуй, спорить нельзя. Новый формат даёт иногда незаслуженный шанс любителям дотянуть до овертайма и «засушить» концовку ничейного матча. Например, у «Авангарда» на четыре победы в основное время меньше, чем у «Ак Барса» и «Магнитки», зато целых девять триумфов в дополнительное время. «Ястребы» опережают конкурентов как раз из-за обесценивания новой системой «чистых» побед. По этой же причине страдает и «Сибирь», имеющая на две победы в основное время больше, чем «Трактор». Но челябинцы неплохо действуют в овертаймах и буллитах, благодаря чему и имеют сейчас большую фору, чем при старой системе. Три или одно очко отрыва — существенная разница, и из-за новых порядков «Сибирь» может вновь на самом флажке «регулярки» остаться без плей-офф.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что об этом говорят в НХЛ? 15 лет раздумий

В Северной Америке система, при которой за победу даётся три очка, была впервые предложена в 2004 году, когда НХЛ вовсю задумывалась о реформах, но ввести её в действие помешал локаут. Сезон-2004/05 был отменён, и после этого идея благополучно была положена под ковёр. В 2007 году от неё окончательно отказались на совещании совета управляющих, хотя разговоры о том, что давно пора ввести три очка за выигрыш, слышны до сих пор.



Последний раз в НХЛ это всерьёз обсуждалось в 2017 году. Главная привлекательность трёхбалльной системы понятна: в профессиональном заокеанском спорте любят победителей, а «очко неудачника», которое получает проигравший вне основного времени, снижает ценность самой победы.



Двухочковая система вызывает массу нареканий, но всерьёз на такое радикальное изменение НХЛ никак не может решиться. Заокеанская лига за последние 15 лет сделала много революционных решений, убрав ничьи, отменив целый сезон, введя овертаймы три на три и постоянно урезая амуницию вратарей. Всё это было сделано лишь с одной целью — увеличить интенсивность игры и количество забитых голов. И лишь ценность победы осталась неизменной.

Почему НХЛ так держится за двухочковую систему?

Ответ достаточно прост: три балла за победу привнесли бы в таблицу намного более крупные цифры. Это значит, что масса многолетних рекордов прошлого была бы побита просто посредством математического пересчёта, а Гэри Беттмэн максимально трепетно относится к вековому наследию лиги.



Кроме этого, три балла за победу сделали бы разрывы в турнирной таблице слишком большими уже к январю, а НХЛ гордится тем, что любой, даже самый «маленький» клуб имеет шансы на победу. Генеральным менеджерам двухочковый вариант тоже выгоден, поскольку всем командам удаётся дольше и проще подавать и продавать себя в качестве претендентов на высокие цели. Это значит — больше внимания, зрителей и, в конечном счёте, денег, ведь на неудачников капризный американский зритель просто перестанет ходить.

Фото: nhl.com

Не убедил Беттмэна и традиционный для НХЛ опыт «обкатки» спорного новшества на более мелких лигах. В 2009 году Центральная студенческая хоккейная ассоциация (CCHA) приняла у себя трёхочковую систему. Однако ни на АХЛ, ни на другие низшие лиги этот опыт не был распространён. «Два года назад мы рассматривали такую возможность. Но эта идея не получила никакого влияния ни в среде игроков, ни среди руководителей и бизнесменов», — признался глава АХЛ Дэйв Эндрюс.

Какой была бы сейчас турнирная таблица в НХЛ при трёхочковой системе

А какая картина была бы в НХЛ, если бы там в нынешнем сезоне действовала желаемая многими трёхочковая система?



Что касается турнирных таблиц в Национальной хоккейной лиге, то разницы в занимаемых местах между текущей системой 2 – 2 — 1 — 0 (победа – победа ОТ/Б, поражение ОТ/Б — поражение) и трёхочковой методикой 3 – 2 — 1 — 0 почти нет.



В Западной конференции трёхочковая система позволила бы «Калгари» обогнать «Виннипег» и «Сан-Хосе» и выйти на первое место, а также «Колорадо» сменил бы 11-е место на 9-е. Разумеется, в обоих случаях преимущество было бы достигнуто благодаря больше количеству «чистых» побед.

Таблица указана по состоянию на 13 февраля

На Востоке при новой системе подсчёте практически ничего бы не изменилось, разве что «Детройт» упал бы на самое дно конференции из-за самого маленького в лиге количества побед в основное время.

Таблица указана по состоянию на 13 февраля

«Очко неудачника» — это самое глупое правило в спорте»

Автор FiveThirtyEight.com Нейт Сильвер считает, что команды вообще не должны получать очко за поражение за пределами основного времени.



«Одно очко за поражение, известно, как «очко неудачника» — это самое глупое правило в спорте. НХЛ утверждает, что 70-80% болельщиков любит серию буллитов, но я не встречал открытых данных с цифрами социологических опросов по данной теме. Да и опросом легко манипулировать с помощью формулировок, на которые надо отвечать. Не секрет, что часто в третьем периоде падает результативность, потому что команды боятся проиграть, а ведь это именно та часть матча, когда на льду должна быть кульминация.



Более того, в НХЛ уже был случай, когда «очки неудачника» серьёзно повлияли на итог розыгрыша Кубка Стэнли. Это случилось в 2012 году, когда «Лос-Анджелес» финишировал в регулярном чемпионате с 40 победами и 42 поражениями, но на два балла обогнал «Даллас» и вышел в плей-офф. Знаете, за счёт чего это произошло? У «Кингз» было 15 «очков неудачника», а у «Старз» — только пять. А затем «короли» выиграли Кубок Стэнли», — сказал в интервью «Чемпионату» автор FiveThirtyEight.com Нейт Сильвер.

КХЛ перейдёт на двухочковую систему, как в НХЛ. Почему это может быть ошибкой Уже с этого сезона.

Со своей стороны отметим, что средняя результативность в КХЛ по сравнению с прошлым сезоном не стала меньше, напротив, даже немного увеличилась (4,90 гола в среднем за матч в сезоне-2017/18 и 4,95 гола за игру в сезоне-2018/19).

Мнения Лебрюна и Вышински

«Знаете, я помню, как у нас челюсти падали на землю, когда после локаута-2005 вице-президент НХЛ Колин Кэмпбелл говорил о введении буллитов, отмене красной линии и прочих радикальных переменах. Идея с тремя очками обсуждалась на том историческом споре между лигой и профсоюзом, но затем таинственно исчезла из обсуждения. После этого трёхочковую систему только критиковали. Почему? Поддержание системы 2-1 создаёт и поддерживает искусственное равенство. Я считаю, что пришло время пересмотреть эту идею. В НХЛ и так уже есть система искусственного уравнения — это жёсткий потолок зарплат, который привёл к тому, что казалось Беттмэну идеалом. Это идея полного тотального равенства. Лига боится того, что возникнет расслоение в таблице. Да, несколько топ-команд получат больше комфорта, но я верю в том, что оставшаяся часть будет очень близка друг к другу. Паритет, про который говорят боссы, у нас уже есть. Искусственно поддерживать его больше нет необходимости», — считает известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн.

«В НХЛ все играют от обороны. Новая система позволит повысить результативность, потому что станет стимулировать команды на победу в основное время. Это будет благом и для тех, кого смущает сумбурный хоккей в овертайме в формате три на три. Ведь есть команды, кто хочет поскорей «проскочить» этот хаос и перейти к буллитам, потому что у них есть доминирующий вратарь. Это же очень просто: команды, которые могут «закрыть» матч в три периода, должны быть вознаграждены за это», — добавил обозреватель ESPB Грег Вышински.

Договорными матчами в КХЛ не пахнет

Были серьёзные опасения, что из-за одинакового начисления очков за победы в основное время и за его пределами буйным цветом в КХЛ расцветут договорные матчи. Мол, команды будут иногда решать, нужна им «чистая» победа или можно выиграть и в овертайме, в зависимости от потребностей соперника, с которым можно поделиться бонусным баллом. Что ж, регулярный чемпионат подходит к своему завершению, и можно сказать, что худшие опасения не подтвердились. Процент игр с дополнительным временем каждый месяц оставался в пределах разумного, а больше всего таких матчей пришлось на октябрь, когда «пилить» очки не имеет никакого смысла.

Количество матчей с ОТ/буллитами в первой половине сезона-2018/19 — 81 (20,9%)



Количество матчей с ОТ/буллитами во второй половине сезона-2018/19 — 69 (20,4%), по состоянию на 13 февраля)

Любопытно было посмотреть на февральскую статистику, когда для некоторых команд становится важным буквально каждое набранное очко. Но в последнем месяце «регулярки» пока складывается лучшая картина по сезону. Цифры говорят, что новая система начисления очков не поспособствовала появлению договорных матчей.

Но хоккей не обманешь

На примере сравнений таблиц КХЛ и НХЛ можно сделать вывод, что никаких глобальных изменений разница в подсчёте очков не несёт. Команды так или иначе остаются на своих местах, независимо от того, сколько очков дают за победы. В разрезе длинного сезона это минимально влияет на диспозицию, аутсайдеры и лидеры остаются при своих, а за плей-офф в обоих случаях борются только те, у кого для этого есть ресурсы.



Конкретно в КХЛ двухочковая система не изменила, например, «армейское» двоевластие на Западе, не сократила дистанцию между условным «Слованом» и «Локомотивом», а также не помогла «Адмиралу» и «Амуру» пережить трудные сезоны и не выпасть из реальной борьбы за восьмёрку. Новый формат только обесценил важность победы в основное время, и хорошо, что, по крайней мере, в первый сезон это не привело к обилию «странных» матчей. По сути, новшество никак не повлияло на КХЛ, не сделало лигу интереснее и конкурентнее. Система сработала против команд, чаще побеждающих в основное время.

«На мой взгляд, переход на двухочковую систему КХЛ ничего не дал и не мог дать. Другой вопрос, что трёхочковая система более справедливая. Раньше разыгрывалось три очка, а сейчас откуда-то в овертаймах появляется дополнительное очко. Это несправедливо для остальных команд, которые борются за восьмёрку. Трёхочковая система с точки зрения математики честнее. От изменения подсчёта очков борьба не может измениться, это дилетантский посыл. Команды же не начинают сильнее бросать или больше толкаться. Это иллюзия. Усиление накала борьбы и изменение очковой системы – совершенно не связанные вещи. Давайте давать по два с половиной очка, или введём рейтинг, как в шахматах, борьба от этого не изменится. Борьба может усилиться, если введут потолок зарплат или драфт, тогда выровняются силы команд. Допустим, «Сибирь» борется в турнирной таблице с «Трактором», у них каждое очко на вес золота. И «Трактор» играет, например, с «Йокеритом», которому главное взять два очка любым способом. И они берут их в овертайме», — Леонид Вайсфельд считает переход на новый формат бессмысленным и даже немного несправедливым.



КХЛ на собственном опыте убедилась, что изменение системы начисления очков ничего не меняет, по крайней мере в текущих условиях, когда лиге есть большое расслоение между клубами, а в старых правилах было одно серьёзное преимущество – победы в основное время ценились больше, и это было логично и справедливо.