«Сибирь» спаслась с 0:4, но в выигрыше «Трактор». Что поменялось в КХЛ

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в КХЛ.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

«Салават» проиграл второй матч резервным составом

Для уфимцев регулярный чемпионат, по сути, уже и так закончился – они гарантировали себе шестое место на Востоке и не имеют никакой мотивации. «Салават Юлаев» потерпел второе поражение в турне по Дальнему Востоку. Николай Цулыгин перетряхнул звенья в своём полурезервном составе, включил в заявку Владимира Ткачёва и дал дебютировать в КХЛ бронзовому призёру МЧМ-2019 Даниилу Тарасову, но результат в игре с «Адмиралом» был даже хуже, чем два дня ранее в Хабаровске.



Атака уфимцев промолчала, а «Адмирал» выдал ударный первый период, забил три гола и обеспечил себе победу. Команда Сергея Светлова недавно лишилась шансов на попадание в плей-офф, но находится на подъёме и выиграла пятый из последних шести матчей.

Шэн не готов для КХЛ, Цулыгин подвёл отца. Как выглядел «Салават» без лидеров Бурмистров и Майоров не справились с ролью ведущих форвардов.

«Авангард» всё дальше от второго места на Востоке

Матч в Хабаровске был важен и «Амуру», и «Авангарду». Хозяева занимают последнюю строчку на Востоке и уже потеряли надежду на восьмёрку, но бьются за итоговое место в рейтинге. «Авангард» же сражается за победу в дивизионе Чернышёва, что гарантирует более удобного соперника в первом раунде. Перед отчётным днём омичи отставали от «Барыса» на два очка, но не смогли приблизиться к лидеру.



Весьма некстати пришлась дисквалификация первого центра команды Дениса Зернова, и в середине матча «Аванград» горел «Амуру» 0:3. Гости едва не отыгрались, сократили отставание до одной шайбы, но в итоге остались ни с чем. Боб Хартли был крайне недоволен своими подопечными, заявив, что на льду сегодня было только пять игроков, а остальные – невидимки.



С учётом того, что у «Барыса» есть два матча в Запасе, шансы «Авангарда» на второе место в конференции снизились если не до нуля, то до минимума. В следующем матче омичи встретятся с астанинцами лицом к лицу, эта игра станет решающей.

«Барыс» лишил «Куньлунь» шансов на плей-офф

«Барыс» подошёл к матчу с «Куньлунем» с серией из трёх побед. У команды Андрея Скабелки прекрасное настроение в преддверии плей-офф, она занимает второе место на Востоке, и поражение «Авангарда» сделало её положение ещё более комфортным.



«Куньлунь» уже давно доигрывает сезон – с середины января на его счету была лишь одна победа, но каким-то чудом всё ещё сохранял шансы на восьмёрку. До этого дня. «Куньлунь» вяло провёл первый период, потом проснулся и стал играть активнее, пытался совершить камбэк, но вратарь «Барыса» провёл уверенную игру и отразил 25 из 26 бросков. Теперь «Куньлунь» уже точно без плей-офф, а «Барыс» ещё сильнее оторвался от «Авангарда».

«Сибирь» попадёт в плей-офф. Решающее очко она заберёт у «Авангарда» Какой будет борьба за последние кубковые места на Востоке и Западе КХЛ.

«Сибирь» героически спасалась, но снова потеряла очки

Для «Сибири» в концовке «регулярки» жизненно необходимо каждое очко, но без побед всё равно будет непросто догнать «Трактор». Челябинцы даже с учётом того, что показывают не лучшую игру и проиграли уже три матча кряду, всё равно имели преимущество в три очка перед новосибирцами.



Сзади «Сибирь» подпирает «Нефтехимик», который идёт десятым на Востоке и делает финальный рывок в надежде на плей-офф, и победа над нижнекамцами могла решить хотя бы часть проблем команды Александра Андриевского. Вместо этого «Сибирь» пропустила четыре шайбы в первом периоде и затем стала героически отыгрываться. «Нефтехимик» не смог удержать победный счёт и дожал соперника только в овертайме. Это очко, потерянное для одной стороны и подаренное для другой, может в итоге стать критичным для обеих команд. Ну а пока разница между восьмым и десятым местом сократилась до четырёх очков.



За последним матчем игрового дня внимательно наблюдали и в Нижнем Новгороде – в случае поражения «Сибири» в основное время «Торпедо» гарантировало бы себе место в плей-офф. Теперь это откладывается как минимум до послезавтра, когда нижегородцы будут принимать в гостях «Сибирь».