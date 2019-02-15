Куда пропал почтальон Печкин? Что скрывает от нас Алексей Анисимов

Главный арбитр в КХЛ – должность для лиги относительно новая. Этот пост был учреждён четыре года назад, и тогда его занял Владимир Плющев. Деятельность известного в прошлом тренера на этом поприще получила скорее негативные отзывы, и, когда его перед сезоном-2016/17 сменил Алексей Анисимов, хоккейная общественность восприняла изменения с воодушевлением. По крайней мере, Анисимов только-только закончил карьеру главного судьи, то есть варился на этой кухне много лет (в отличие от Плющева) и досконально разбирался в вопросе.

Вступив в новую должность, Анисимов подкупил желанием вывести судейство в КХЛ на новый уровень, говорил об эволюционном развитии, постоянных диалогах с менеджерами и тренерами, о желании собрать в лиге лучших судей Европы и даже Америки. Но самое важное – Анисимов провозгласил политику открытости, заявив о планах разъяснять болельщикам спорные моменты матчей.

Анисимов: планируем разъяснять болельщикам спорные моменты матчей

Главный арбитр ставит себя выше клубов и болельщиков

Поначалу Анисимов действительно вышел в люди. На сайте КХЛ регулярно появлялись разъяснения спорных эпизодов от руководителя судейского департамента Алексея Горского, а сам главный арбитр лиги адекватно реагировал на звонки с просьбой прокомментировать тот или иной эпизод. Арбитр грамотно уходил от острых вопросов, технично ворочал пунктами правил, и в результате почти всегда оправдывал действия своих подопечных на льду. Но контакт с публикой всё равно был, а кто не будет защищать своих подопечных?

Жаль, что со временем от благих намерений Анисимова не осталось и следа. Разобраться в спорном эпизоде с профессиональной помощью теперь нельзя и после матча. Мы уже поднимали эту тему после отменённого гола «Салавата Юлаева» в матче с «Авангардом». После этого на сайте КХЛ появилось слабое объяснение. Ещё через день нам рассказали, почему не была засчитана шайба «Сибири» в игре со «Спартаком», но на этом спорные и требующие оперативного разъяснения моменты, по мнению главного арбитра, закончились. Их нет уже месяц.

Главный арбитр КХЛ не хочет ничего объяснять. Так больше жить нельзя Алексей Анисимов признаёт ошибки судей только в играх СКА и ЦСКА.

Действительно, до недавнего времени в лиге было не так много спорных эпизодов. Но когда на финишной прямой судьи отменяют три заброшенные шайбы «Северстали» (две из них в ворота «Трактора»), а также гол «Сибири» в Нижнекамске, у людей появляются вопросы. Не нужно лишний раз объяснять, что новосибирцы бьются за плей-офф с тем же «Трактором», а «Северсталь» сражается за очки в рейтинге, и каждый отменённый гол может повлиять не только на исход конкретного матча, но и на судьбы команд. Но главный арбитр показывает, что он выше этого.

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Куда делись мегарапидные повторы

Видео из Челябинска, где в течение двух минут отменили две шайбы Александра Петунина, судя по всему, моментально (что очень профессионально) оказалось в распоряжении главного арбитра, и было довольно быстро им проанализировано. По крайней мере, голы форварда «Северстали» были не засчитаны в конце второго периода, а уже перед началом третьего отрезка комментатор той встречи Олег Мосалёв успокоил всех неравнодушных к этим эпизодам:

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«Мне тоже казалось со стороны, по динамике, что эта шайба Петунина была заброшена без нарушений правил. Но сейчас я связался с главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым. Он прислал видео. Знаете, во-первых, там с других камер всё более чётко видно. Мегарапидный повтор. И действительно Петунин касается шайбы, когда его клюшка была выше перекладины. И уже потом кажется, что вроде бы шайба влетает в ворота, а подправление чёткое. Нарушение правил, действительно игра высоко поднятой клюшкой», — сказал в эфире КХЛ ТВ Мосалёв.

Проблема в том, что матч состоялся 13 февраля, а почтальон Печкин до сих пор не принёс заметку для сайта КХЛ. Мегарапидный повтор, кроме комментатора Мосалёва, никто из простых смертных так и не увидел. «Тук-тук! Кто там?» — и тишина. Если судьи приняли правильные решения, если есть чёткие доказательства, почему не опубликовать эти видео на сайте КХЛ? Больше похоже на то, что один человек в лиге снова держит всех за дураков в надежде, что «скоро забудут». Не забудут. Слишком долго на сайт КХЛ идут посылки из Челябинска и Нижнекамска.

По-хорошему, такие вопросы должны отпадать ещё по ходу игр. Клубы устанавливают на аренах новые видеокубы, аппаратура стоит немалых денег, но там показывают счёт, время матча и рекламу. Анисимов полагает, что болельщики ментально не готовы к просмотру спорных эпизодов. Главный арбитр спит и видит, как этот самый видеокуб забросают бутылками, чтобы он в итоге рухнул на середину площадки. Только он забыл, что лига развивается, люди ходят на хоккей семьями и тратят там приличные деньги. Почему они не заслуживают получать оперативную информацию? Это вопрос и к президенту КХЛ Дмитрию Чернышенко, который, похоже, понадеялся в этих вопросах на главного арбитра, а тот воспринял доверие как власть.