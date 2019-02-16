«Катание Панарина, руки Кейна». Звёзды НХЛ говорят о Кузнецове

Хоккеисты – весёлые ребята, но Евгений Кузнецов выделяется даже на фоне своих коллег. Что ни выход к журналистам, то новые шутки-прибаутки. Нападающий «Вашингтона» ко всему старается относиться непринуждённо.

«Я никогда не унываю, научился этому несколько лет назад, когда приехал сюда из России. Люди мне говорили: «Здесь много матчей, и если ты начнёшь зацикливаться на неудачных днях, то будет только хуже. Лучше сразу о них забывать, как только прозвучала финальная сирена. Неважно, забил ты три гола или пропустил, об этом надо забывать», — рассказывает Евгений в интервью The Athletic.

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«Стараюсь, чтобы все чаще улыбались»

Среди тех, кто давал подобные советы, был и Андрей Николишин, с которым Кузнецов в самом начале взрослой карьеры выступал за «Трактор». «Нужно каждый день учиться и оставаться на позитиве. Когда случается что-то плохое – команда пропускает несколько лёгких голов или проводит пару плохих матчей – ребята чувствуют себя не в своей тарелке, а это неправильно».

В таких случаев часто именно Кузнецов улучшает настроение остальных. Своей извечной улыбкой и весёлыми разговорами. Если на льду главный лидер и вдохновитель «столичных» — Александр Овечкин, то Кузнецов – душа команды в раздевалке. «Я думаю, если у меня хорошее настроение с утра, я выгляжу счастливым и что-то скажу ребятам, даже что-то глупое, все начинают улыбаться. Сейчас в нашей жизни не так много улыбок, так что делать это непросто, но я стараюсь».

«Мне кажется, чем больше ты улыбаешься, чем больше приятных вещей говоришь, так легче справляться с плохими и хорошими ситуациями. Особенно это касается молодых ребят».

Кузя шутит и смеётся даже в сложные дни, когда ни от кого подобного не ждёшь. И снимает напряжение с себя и всех остальных. В ноябре он пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга. А вернувшись, тут же пошутил: «Мозгов у меня мало, так что ничего страшного не случилось».

На Кубке мира у Кузнецова появилось фирменное празднование, которое он частенько использует и в НХЛ. Некоторым соперникам «птичка» не даёт покоя, например, игроки «Коламбуса» чуть ли не всей командой спародировали челябинца, когда обыграли «Вашингтон» в овертайме. Но Евгений совершенно не обиделся. «Всё нормально, ребята веселятся. Я не обращаю внимания, тут нет ничего личного».

Видео можно посмотреть в «твиттере» Иэна Оланда.

Шутки – это не просто шутки. Это кредо Кузнецова

И всё это может показаться легкомысленностью, но на деле за этим стоит гораздо большее – настрой и отношение к делу. Кузнецов вдумчивый человек, пусть и не выглядит таким. Например, многие хоккеисты не любят, когда врачи выдёргивают их с игры, чтобы проверить на сотрясение мозга. Если пропустил удар в голову, таков протокол. Недавно эту процедуру пришлось пройти и Кузнецову, но он отнёсся к этому рассудительно: «Да, с точки зрения игроков этот протокол – отстой, но врачи же стараются поступить правильно, их нужно слушать. Даже если ты себя отлично чувствуешь, и тебе кажется, что всё в порядке. Моя работа – играть в хоккей, работа доктора – спасать мне жизнь, так что его надо слушаться».

Перед Матчем звёзд «Вашингтон» угодил в настоящую яму, проиграв аж семь матчей кряду. После мини-каникул Кузнецов набрал 13 (6+7) очков в восьми матчах при показателе полезности «+5» — это с отрывом лучший показатель в команде (для сравнения, у Александра Овечкина за этот отрезок два гола и семь передач).

При этом в семиматчевой серии поражений он пополнил личный счёт только двумя голами и тремя передачами и даже был переведён из первого звена во второе. Отпуск позволил Евгению перезагрузиться и выйти на чемпионский уровень. Во время спада Кузя отмахивался и винил во всём хоккейных богов. «С самого начала сезона я стараюсь играть правильно, слушаться тренера и учиться чему-то новому. Иногда ты не забиваешь, не набираешь очки или не можешь обыграть соперника один на один. Дерьмо случается. Надо продолжать работать, и хоккейный бог тебе воздаст. Если веришь в свою игру, ты её найдёшь, надо не отступать и сохранять фокус».

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Один из самых любимых игроков Мэттьюса

По-настоящему о статусе суперзвезды в отношении Кузнецова заговорили только в прошлом сезоне. Игроки НХЛ уже давно поняли, насколько Евгений крутой.

«У него катание Хлебушка, а руки и мозги Кейна, это довольно хорошее сравнение. Все видят, на что сегодня способны игроки, но остаются вопросы, способны ли они так же играть в плей-офф? Сейчас ни у кого нет сомнений, он уже доказал, что является победителем. Прошлый плей-офф он провёл очень хорошо. Невозможно поверить, что у него такая техника и при этом он умеет сражаться в самых важных матчах. Он особенный игрок», — сказал капитан «Чикаго» и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джонатан Тэйвз.

«Это один из моих самых любимых игроков! Немногие способны вытворять такое с шайбой. Наблюдать за ним – одно удовольствие, он не боится быть креативным. Это очень недооценённый игрок», — восхищается нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс.

Нападающий Трой Брауэр играл с Кузнецовым в «Вашингтоне», и даже иногда выходил в одном звене. «Сейчас это один из моих самых любимых игроков. Первые пару матчей в НХЛ он провёл в одном звене со мной. Помню, тогда в клубе пытались понять, сможет ли он заиграть в Северной Америке. Сейчас понятно, что очень даже смог.

Он потрясающе разыгрывает шайбу, видит площадку, проносится по центру льда. Он двигается быстрее, чем мы катаемся, и он даже не двигает ногами! У него просто феноменальное скольжение. У него столько умений, и он творит. Вдобавок к этому он просто классный парень – общительный, смешной, постоянно шутит».

Осенью Ти Джей Оши заявил, что Кузнецов входит в топ-5 игроков в НХЛ, но не получает должного признания. Евгений тут же поспешил откреститься от такого звания. «Чтобы быть топом, ты должен быть эгоистом. Концентрироваться на своей игре, больше бросать. Я не могу всё время бросать, это не мой стиль. Мне нравится наслаждаться игрой, иногда делиться шайбой, иногда – чтобы партнёры делились шайбой со мной. Я хочу получать удовольствие от каждого матча. И чтобы ребята на льду наслаждались моментом, а не думали, что они пришли на работу, просто хорошо её выполняют и не заботятся о других. Я хочу, чтобы все веселились и получали удовольствие».

Мы-то всё равно знаем, что Кузнецов – супертоп, просто ему на это наплевать. Ведь для него главное – радоваться жизни, игре, и заряжать этой радостью всех вокруг. И в этом он не меньший спец, чем в хоккее.