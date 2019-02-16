Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы

Регулярный чемпионат подходит к завершению. Как и обычно, по ходу турнира не удалось избежать тренерских отставок. Рассказываем, как новые назначения сказались на командах и что нового дали специалисты своим клубам.

Запад

«Динамо» (Москва)

Владимир Крикунов вместо Владимира Воробьёва

К чему привела смена тренера: пятое место на Западе, попадание в плей-офф

Пожалуй, главный плюс от назначения нового главного тренера получили в московском «Динамо». Хотя фигура Владимира Воробьёва изначально выглядела сомнительной кандидатурой на пост главного тренера, руководство долгое время доверяло специалисту. Но когда запахло жареным (команда шла вне зоны плей-офф) и стало понятно, что больше так жить нельзя, на помощь позвали Владимира Крикунова. Воробьёв остался в штабе, но уже не напрежней должности, с которой явно не справился. При Крикунове же команда ожила, заиграла в тот хоккей, которого от неё требовали и уже гарантировала себе пятое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф динамовцы сыграют с «Йокеритом», чему точно рады.

Результаты команды при Воробьёве: 13 игр, 9 очков (34,6% набранных очков).

Результаты команды при Крикунове: 46 игр, 61 очко (66,3% набранных очков).

«Спартак»

Алексей Жамнов вместо Вадима Епанчинцева

К чему привела смена тренера: «Спартак» гарантировал себе место в плей-офф

Долго терпели и в «Спартаке», но терпение рано или поздно заканчивается. При Вадиме Епанчинцеве команда выглядело нервно, играла нестабильно, а порой и вовсе проваливалась. На лавку приходилось вставать генеральному менеджеру Алексею Жамнову, чтобы привести игроков в чувства. В итоге Жамнов понял, что нет никакого смыслы платить зарплату Епанчинцеву просто так, только ради того, чтобы тренер формально руководил командой. Ведь это может делать и сам Жамнов, что мы сейчас и видим. При Жамнове и оставшемся в штабе Уланове спартаковский коллектив заиграл лучше, уже гарантировав себе место в плей-офф. Правда, концовка регулярного чемпионата получается для «Спартака» смазанной.

Результаты команды при Епанчинцеве: 19 игр, 18 очков (47,4% набранных очков).

Результаты команды при Жамнове: 40 игр, 46 очков (57,5% набранных очков).

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«Северсталь»

Андрей Разин вместо Александра Гулявцева

К чему привела смена тренера: «Северсталь» выдала победную серию в новом году, но в плей-офф не попала

Встряхнуть команду решили и в Череповце. Не сказать, что при Александре Гулявцеве «Северсталь» с треском провалилась, но турнирное положение оставляло желать лучшего. В результате было принято решение освободить Гулявцева от занимаемой должности. Какое-то время командой руководил Павел Торгаев (временно исполнял обязанности), но затем руководство пригласило Андрея Разина. При Разине череповчане запомнились серией и семи побед в 2019 году. «Сталевары» стали последним клубом, который проиграл в новом году. Однако в плей-офф попасть всё равно не удалось, слишком многое было потеряно на старте. Сейчас «Северсталь» хочет занять максимально высокое место в общей турнирной таблице. Это важно для рейтинга КХЛ.

Результаты команды при Гулявцеве: 39 игр, 31 очко (39,7% набранных очков).

Результаты команды при Разине: 26 игр, 26 очков (50,0% набранных очков).

Александр Гулявцев Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

«Динамо» (Минск)

Андрей Сидоренко вместо Горди Дуайера

К чему привела смена тренера: минское «Динамо» не попало в плей-офф

Ещё перед началом сезона мы говорили, что ГордиДуайер не доработает регулярный чемпионат до конца. «Зубры» слабо выглядели на предсезонке, проигрывали всем подряд. Стало понятно, что ничего хорошего ждать от белорусского коллектива не приходится. Так оно и получилось. В итоге Дуайеру указали на дверь, но пришедший на его место местный специалист Андрей Сидоренко тоже не показал чего-то выдающегося. К игре «Динамо» по-прежнему много вопросов, плей-офф динамовцам не светил, а хуже на Западе выступил только «Слован». В котором, кстати, так и продолжает работать Владимир Орсаг.

Результаты команды при Дуайере: 25 игр, 16 очков (32,0% набранных очков).

Результаты команды при Сидоренко: 34 игры, 24 очка (35,3% набранных очков).

Восток

«Трактор»

Алексей Тертышный вместо Германа Титова

К чему привела смена тренера: «Трактор»занимает восьмое место, но ещё не гарантировал себе попадание в плей-офф

Странным решение выглядело назначение в «Трактор» Германа Титова. Этот специалист давно известен как слишком мягкий. В Челябинске нужен тренер наподобие Анвара Гатиятулина. Он и похвалить может, и разнос устроить способен. Но руководство «Трактора» не оценило вклад Гатиятулина в прошлогодний успех команды, теперь специалист трудится в тренерском штабе СКА. В «Тракторе» же работает Алексей Тертышный, исполняющий обязанности главного тренера. Его подняли из «Челмета». Но видно, что Тертышному тяжело, а челябинская команда висит на волоске и серьёзно рискует не попасть в восьмёрку сильнейших на Востоке. Сзади подпирают «Сибирь» и «Нефтехимик».

Результаты команды при Титове: 16 игр, 13 очков (40,6% набранных очков).

Результаты команды при Тертышном: 42 игры, 43 очка (51,2% набранных очков).

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«Сибирь»

Александр Андриевский вместо Владимира Юрзинова-младшего

К чему привела смена тренера: «Сибирь» борется за попадание в плей-офф

На старте сезона игра «Сибири» была кошмарной. Болельщики уже не знали, как реагировать на всё происходящее. Шесть поражений подряд и ноль набранных очков при Юрзинове – цифры говорят сами за себя. Казалось, что это какой-то страшный сон. В Новосибирске не угадали с легионерами, команда буквально стояла и раз за разом проигрывала. С приходом Александра Андриевского ситуация постепенно выправилась. Казалось, что «Сибирь» за много туров до конца регулярного чемпионата официально потеряет шансы на попадание в восьмёрку сильнейших, но Андриевскому удалось поставить новосибирцам свой хоккей. Да, шансы на попадание в плей-офф невелики, но они есть. Что уже сродни маленькому подвигу.

Результаты команды при Юрзинове: 6 игр, 0 очков (0% набранных очков).

Результаты команды при Андриевском: 53 игры, 54 очка (50,9% набранных очков).

«Нефтехимик»

Вячеслав Буцаев вместо Андрея Назарова

К чему привела смена тренера: «Нефтехимик» бьётся за попадание в плей-офф

Андрей Назаров дал «Нефтехимику» очень многое. При нём заиграла местная молодёжь, а трио финских легионеров регулярно радовало своей игрой. Назаров являлся неотъемлемой медийной частью нижнекамского клуба, его любили болельщики и уважали соперники. Но постоянно давать результат при скромном бюджете было сложно. С приходом Вячеслава Буцаева «волки» продолжили работать и не опустили рук. Шансов на попадание в плей-офф у «Нефтехимика» меньше, чем у «Сибири», но они есть. Напомним, что в ХК «Сочи» Буцаев работал и главным тренером, и генеральным менеджером, поэтому в «Нефтехимике» российский специалист чувствует себя как рыба в воде.

Результаты команды при Назарове: 42 игры, 35 очков (41,7% набранных очков).

Результаты команды при Буцаеве: 17 игр, 17 очков (50,0% набранных очков).

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«Куньлунь Ред Стар»

Курт Фрейзер вместо Юсси Таполы

К чему привела смена тренера: «Куньлунь» не попал в плей-офф

Всё происходящее в «Куньлуне» напоминает какую-то профанацию. Помнится, как в Китае работал Майк Кинэн, при котором команда показывала ужасающий хоккей, а сам легендарный канадец банально зарабатывал, но турнирных задач не решал. В нынешнем сезоне командой руководил финн ЮссиТапола, но и он стал бледной тенью тренера, откровенно не справившись с обязанностями. «Регулярку» «драконы» завершают с Куртом Фрейзером у руля, однако в плей-офф китайский клуб уже официально не попал. Мысли игроков китайской команды давно об отпуске. Так что смена главного тренера стала обычной формальностью, никаких дивидендов она не принесла. Проблемы «Куньлуня» зарыты гораздо глубже.

Результаты команды при Таполе: 50 игр, 43 очка (43,0% набранных очков).

Результаты команды при Фрейзере: 9 игр, 5 очков (27,8% набранных очков).

«Амур»

Александр Гулявцев вместо Николая Борщевского

К чему привела смена тренера: команда преобразилась, но не попала в плей-офф

Назначение на должность главного тренера «Амура» Николая Борщевского сразу выглядело ошибкой. Странно, что этого не понимали в клубе. Борщевский, долгое время работавший помощником у Игоря Захаркина в Уфе, оказался банально не готов к такой ответственности и нагрузке, на хабаровчан при нём было больно смотреть. Но за голову в Хабаровске схватились слишком поздно. «Тигры» позвали уволенного из «Северстали» Александра Гулявцева, который взбодрил команду. Но рассчитывать на плей-офф в сложившейся ситуации было сложно. Задача Гулявцева – максимально хорошо подготовить «Амур» к следующему чемпионату. Подготовка началась уже сейчас.

Результаты команды при Борщевском: 46 игр, 31 очко (33,7% набранных очков).

Результаты команды при Гулявцеве: 13 игр, 14 очков (51,0% набранных очков).