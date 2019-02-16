Самый крутой нокаут сезона. «Авангард» поднялся, но уже не догонит «Барыс»

Встреча «Барыса» и «Авангарда» в Астане на финише регулярного чемпионата второй сезон подряд могла иметь огромное турнирное значение. Год назад в последней игре «регулярки» омичам для попадания в плей-офф кровь из носу нужна была победа в основное время над немотивированным астанинским клубом, и она была добыта «ястребами» при весьма драматичных обстоятельствах. В нынешнем сезоне «Авангард» и «Барыс» уже между собой решали судьбу второго места в конференции, вот только перед очной встречей подопечные Андрея Скабелки имели солидную фору. Астанинцы опережали омичей на четыре очка и имели две игры в запасе, а значит, всего одно набранное очко в оставшихся четырёх поединках закрепляло за «Барысом» победу в дивизионе Чернышёва и вторую позицию Востока. Поэтому даже успех в Астане оставлял «Авангарду» весьма призрачные шансы на то, чтобы обогнать конкурента.

Восточные битвы за места в плей-офф. Превью недели КХЛ А вот в Западной конференции настоящая интрига еле жива.

В составах «Авангарда» и «Барыса» на матч не было никаких сюрпризов. Астанинцы по-прежнему не могут рассчитывать на Кёртиса Валка, да Мэттью Фрэттин продолжает восстанавливаться после уфимского столкновения с одноклубником Брэндоном Боченски. У омичей на лёд вернулся отбывший одноматчевую дисквалификацию Денис Зернов, занявший привычную позицию в центре первого звена, в воротах с первых минут вышел Игорь Бобков, а также произошла легионерская рокировка: Вилле Покка вернулся во вторую пару обороны, Максим Тальбо остался вне заявки.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

Мотивация Скабелки и звёздный час Акользина

Второе место конференции, которое у «Барыса» почти в кармане, перед игрой, конечно, повышало настроение Андрея Скабелки, но главному тренеру казахстанской команды наверняка хотелось окончательно решить этот вопрос именно в матче с «Авангардом». Ведь три предыдущие личные встречи этого сезона остались за омичами, и Скабелке пока не удавалось победить клуб, из которого его в прошлом чемпионате «слили» игроки. Многие из них до сих пор выступают за «Авангард», так что у Андрея Владимировича была свои счёты в этом поединке.

Если у Скабелки и были острые реваншистские настроения, то их лучше всего прочувствовал нападающий Павел Акользин. Казахстанский форвард, отличившийся дублем в предыдущей встрече с «Куньлунем», сначала на первых же минутах матча зачем-то зацепил за чужими воротами Максима Чудинова и получил двухминутный штраф, а в конце периода стал главным героем потасовки у ворот Бобкова. Из кучи-малы на пятачке Акользин выудил Кирилла Петрова, вывел того на эмоции, после чего хоккеисты схлестнулись кулачном поединке. Но Петров, очевидно, переоценил свои возможности, пропустил первый же удар в челюсть от оппонента и отправился в нокаут. После боя Акользин завёл трибуны характерными жестами и получил в ответ благодарный рёв.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Тренерские запросы как отдельный вид зла

В футболе до сих пор не утихают споры относительно системы VAR, позволяющей арбитрам матчей просматривать повторы спорных моментов на видео. Мол, такие эпизоды замедляют темп игры, и достаточно того решения, которое судья вынес по факту. В хоккее видеопросмотры существуют давным-давно, но в последнее время впору также начинать жаловаться на веяния прогресса. Тренеры в КХЛ всё чаще обращаются к видеогол арбитру, причём иногда без видимого повода. Вот и матч «Авангарда» с «Барысом» не обошёлся без подобных эпизодов.

В первом периоде Дастин Бойд и Андре Петерссон мастерски прошли через оборону «ястребов» и вывели на бросок с ползоны Виктора Сведберга. Могучий шведский защитник не промахнулся, в правильности взятия ворот ни у кого не возникло сомнений, кроме тренерского штаба «Авангарда». Оказывается, Боб Хартли решил взять просмотр на предмет нахождения Петерссона во вратарской зоне, хотя было очевидно, что Андре не успел въехать на запретную территорию.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Без боя «Авангард» не собирался в этом матче признавать ни одну шайбу астанинцев, и когда в овертайме Андре Петерссон, казалось, поставил точку в этой встрече, Хартли снова взял запрос, на этот раз на «положение вне игры». Канадский тренер омичей понимал, что он ничем не рискует, а КХЛ, кажется, пора ужесточать правила взятия челленджей, иначе их количество вскоре убьёт динамику хоккея, за который мы так любим этот вид спорта.

Второй запрос Хартли, кстати, оказался результативным, шайба Петерссона была отменена из-за офсайда. Интересно, как долго нам придётся ждать разъяснения этого эпизода от КХЛ? С экрана показалось, что всё было чисто.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Куда пропал почтальон Печкин? Что скрывает от нас Алексей Анисимов Болельщики продолжают ждать разъяснений с отменой голов в КХЛ. Видео есть, но нам его почему-то не показывают.

«Авангард» спасся в матче, но проиграл дивизион

Взрыв эмоций в конце первого периода обещал яркого продолжения игры, тем более что в этом сезоне «Барыс» и «Авангард» показали, что скучать на их матчах зрителям не приходится. В предыдущих очных встречах команды на двоих забрасывали не менее шести шайб, но в этот раз порадовать результативным хоккеем зрителей не удалось. Что поделать, плей-офф близко, а в играх на вылет особо ценится рациональный и осторожный хоккей.

«Барыс» снизил обороты и отдал инициативу «Авангарду», сосредоточившись на сохранении победного счёта. Этот элемент не слишком удавался команде Андрея Скабелки в сезоне, «Барыс» не раз упускал преимущество в две-три шайбы, и наставник астанчан прекрасно понимал, что в плей-офф с такими проблемами делать нечего. Хозяева площадки грамотно и жёстко обороняли пятак, не позволяли «Авангарду» закружить себе голову комбинациями, плюс надёжно действовал Карлссон.

Прорвать защиту хозяев «Авангарду» можно было только нестандартными действиями. До поры до времени ничем удивить хозяев у «ястребов» не получалось, но в третьем периоде в одну из атак «Авангарда» подключился Никита Пивцакин, давно не пополнявший свой личный голевой счёт. С первым броском защитника Карлссон справился, а вот против добивания был бессилен. «Барысу» вновь не удалось удержать победу, но в этот раз астанинцы вряд ли сильно расстроились. Команда Андрея Скабелки набрала 84-е очко в сезоне и стала недосягаемой для «Авангарда». Второй раз в истории КХЛ «Барыс» выиграл дивизион Чернышёва, а оставшаяся часть встречи стала важна только для омичей, которые ещё ведут борьбу за третье место в конференции.

Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

«Ястребы» дожали астанинцев в серии буллитов, где ни разу не проигрывали в течение сезона, и оформили четвёртую победу над «Барысом» в четырёх матчах чемпионата. Но вряд ли для омичей, безвозвратно упустивших второе место в конференции, это послужит серьёзным утешением.