Новый космос для Овечкина. Российский снайпер в компании Гретцки, Лемье и Дионна

К тому, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» бьёт рекорды, мы уже привыкли. Под тоннами цифр и самой разнообразной статистики часто тонет самое главное: Александр не сбавляет своего голевого темпа, несмотря на возраст, и выглядит всё таким же «голодным» до успеха, несмотря на прошлогоднюю победу в розыгрыше Кубка Стэнли.



Выездной матч с «Анахайм Дакс» стал для Александра Овечкина особенным. Российский форвард в 10-й раз за свою карьеру добрался до отметки в 40 заброшенных шайб за регулярный чемпионат и вошёл в самый элитный клуб Национальной хоккейной лиги. Глядя на то, какие фамилии упоминаются рядом с фамилией Овечкина, вряд ли может остаться равнодушным любой хоккейный болельщик.





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— Марсель Дионн — 10,

— Александр Овечкин — 10.



Больше всего сезонов, когда игрок первым в чемпионате забил 40 голов:



— Александр Овечкин — 8,

— Бобби Халл — 6,

— Фил Эспозито — 5. Больше всего сезонов с 40 голами: Уэйн Гретцки — 12, Марио Лемье — 10,— Марсель Дионн — 10,— 10.Больше всего сезонов, когда игрок первым в чемпионате забил 40 голов:— 8,— Бобби Халл — 6,— Фил Эспозито — 5.

Юбилейный гол Овечкина получился вполне классическим. Александр выстрелил с той точки, которую североамериканцы называют Овизоидом, а мы — «офисом Овечкина». Мощный бросок в касание в большинстве вывел «столичных» вперёд — у голкипера «уток» Райана Миллера не было шансов его отразить.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Примечательна нынешняя скорострельность Овечкина, который с годами не сбавляет темпа, которым и раньше добирался до отметки в 40 голов. Нынешний Александр даже продуктивнее, чем прошлогодний или трёхлетней давности.

Сколько матчей потребовалось Овечкину, чтобы забить 40 голов в сезоне:



2005/06: 59

2006/07: 70

2007/08: 52

2008/09: 55

2009/10: 51 *

2013/14: 54

2014/15: 64

2015/16: 58

2017/18: 65

2018/19: 58



* — забил 50 голов в 72 матчах.

В конце второго периода Овечкин мог стать и автором 41-го гола, но автором шайбы арбитры признали защитника Джона Карлсона. После его выстрела снаряд вроде бы задел борющихся на пятачке и Хампуса Линдхольма, но авторство гола переписывать не стали.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Увы, для «Кэпиталз» эти голы не стали удачливыми — команда потерпела второе выездное поражение в трёх последних матчах, а что касается Овечкина, то далеко не все болельщики с позитивом встретили очередной рекорд Александра.



«Напишите мне, когда он побьёт рекорд Майка Босси — 9 сезонов подряд с 50 голами. Босси всегда будет лучшим снайпером вне зависимости от того, как НХЛ раскручивает Овечкина», — сердито написал в «твиттере» болельщик с ником The don of hockey.



Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде против «Лос-Анджелеса», когда противостоять Овечкину и компании будет команда Ильи Ковальчука.