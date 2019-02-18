Русский Колумб! Он открыл Америку для наших хоккеистов

Сегодня исполняется 50 лет замечательному российскому хоккеисту, члену престижного Тройного золотого клуба – Александру Могильному. В 1980-х он был самым перспективным советским игроком – с 17 лет играл в ЦСКА, в 18 стал чемпионом мира среди молодёжи, несколько месяцев спустя выиграл олимпийское золото. На МЧМ-1989 на весь мир прогремела тройка Буре – Фёдоров – Могильный – новое суперзвено СССР. Вместе они отыграли всего ничего – в мае того же года, став чемпионом мира, Александр сбежал за мечтой в Америку.

Предатель Родины

В 1980-х клубы НХЛ стали активно драфтовать русских хоккеистов, но в СССР своих игроков отпускать не спешили. Особенно в «армейском» ЦСКА, где собирались лучшие из лучших. В марте 1989-го в НХЛ официально отпустили нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пряхина, но он, во-первых, не был суперзвездой, а во-вторых, практически всю свою зарплату отдавал Минспорту.



Могильный был молод и не мог идти по официальному пути, но тоже грезил НХЛ. В 1988 году он был задрафтован «Баффало», а несколько месяцев спустя с ним встретился начальник скаутской службы клуба Дон Люс. Это случилось на Аляске, где проходило молодёжное первенство мира. Короткая встреча, и в руках Александра оказалась визитка с номером телефона и напутствием: «Звони».



Уехать за границу военнослужащему – а игроки ЦСКА имели воинские звания и официально числились в советской армии, — было практически невозможно. Только под неусыпным контролем в составе сборной. Некоторым отказывали – так, Игорю Ларионову после знаменитого открытого письма Виктору Тихонову на некоторое время фактически закрыли выезд из страны.



«По советским меркам, у меня всё было нормально. Но мне хотелось большего. Я видел, какое здесь отношение к старшим товарищам, понимал, что со мной будет, когда дойду до этого возраста. Заканчивая карьеру, они оставались ни с чем. Меня это не устраивало. Я был натуральный нищий! Олимпийским чемпионом, чемпионом мира, трёхкратным чемпионом СССР. При этом не имел даже метра жилья. Кому нужна такая жизнь? Эти грамоты с медалями», — много позже рассказывал Могильный «Спорт-экспрессу».

Визитку Могильный сохранил. И буквально через несколько месяцев после той судьбоносной встречи сбежал. План был осуществлён в Стокгольме – сборная СССР в очередной раз выиграла чемпионат мира. Могильный через посредника связался с Люсом, и представители «Баффало» немедленно вылетели в Швецию. Могильный всё рассчитал – сборной после завоевания золота предоставили свободный день, и некоторое время его не должны были хватиться. Как в шпионских историях, Александра прятали несколько дней, пока готовили документы. Когда побед открылся, в сборной была паника – советский спортсмен сбежал! КГБ, допросы, обыски… Но Могильный о своём плане никому не говорил, а «Баффало» умело замёл следы.



Могильный улетел в Америку. Без паспорта, без родных – перед отъездом он даже не смог связаться с семьёй, боялся прослушки. Рискуя никогда не вернуться на родину. На него было заведено уголовное дело – он был военнослужащим и считался дезертиром. На каждом углу его называли предателем Родины. Тихонов и некоторые партнёры по команде клеймили позором.



9 мая 1989 года он подал документы в США на получение политического убежища, это позволило ему официально трудоустроиться в клуб НХЛ.

Первое возвращение на родину

Уголовное дело на Могильного закрыли только спустя пять лет, СССР тогда уже не существовало. В 1994 году НХЛ закрылась на локаут, и Могильный вместе с другими российскими звёздами отправился домой. Без паспорта, но с надеждой, что ему его наконец-то вернут. Ехал в Москву с опаской, боялся уголовного преследования и… бандитов. Времена были лихие, разгул преступности… За энхаэловцами охотилась русская мафия – спортсмены, получающие большую зарплату в Америке, были лакомой и лёгкой добычей. Бывший вице-президент «Спартака» Гелани Товбулатов недавно рассказал «Спорт-экспрессу», как бандиты хотели выкрасть Могильного. Обошлось, помогли связи в преступном мире.



Могильный вернулся и в сборную, но только на один турнир – Кубок мира — 1996. Больше в национальную команду он не ездил, хотя его приглашали. Но уговорить не смог даже Вячеслав Фетисов, когда собирал команду на Олимпиаду-2002.

Первый Александр Великий

Такой сумасшедший побег не мог пройти бесследно – Могильный скучал по родине, скучал в провинциальном Баффало, скучал без партнёров по команде, которые соответствовали его уровню. Он боялся преследования КГБ и старался сократить общение до минимума. Ко всему прочему он не знал языка, и первые годы в НХЛ дались ему тяжело.

Через несколько лет Могильный получил в партнёры Пэта Лафонтейна, и играть стало веселее. Настолько, что в сезоне-1992/93 россиянин набрал 127 очков. Потом будет обмен в «Ванкувер», а затем – в «Нью-Джерси», и наконец, в «Торонто».



10 июня 2000 года Могильный выиграл Кубок Стэнли с «Нью-Джерси» и стал членом Тройного золотого клуба. В Баффало о нём до сих пор вспоминают с теплотой – он включён в Зал славы клуба и в Зал спортивный славы Баффало.



Могильный во многом был первопроходцем. В 1992 году он стал первым русским игроком, приглашённым на Матч звёзд НХЛ. В сезоне-1992/93 первым из русских стал лучшим снайпером лиги, забив 76 голов. В 1993 году — первым русским капитаном клуба НХЛ. Не зря в Америке за ним закрепилось прозвище Александр Великий. Он до сих пор удерживает третье место в списке лучших российских бомбардиров в истории НХЛ – 1032 (473+559) очка в 990 матчах.



Первая русская звезда, сбежавшая в НХЛ. После его побега за океан потянулись все остальные, кто официально, кто – не очень. Могильный открыл для советских хоккеистов Америку, стал русским Колумбом.