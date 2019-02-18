16 клубов — в плей-офф, 9 — в отпуск. Последняя неделя «регулярки» КХЛ

В регулярном чемпионате КХЛ стартует последняя игровая неделя. Большинство команд уже готовятся либо к матчам плей-офф, либо к раннему отпуску, но осталось ещё несколько неразрешённых интриг. Главная из них – сумеет ли «Сибирь» на флажке обойти «Трактор» в борьбе за восьмое место Восточной конференции?

Запад

ЦСКА: «Витязь» (д), «Локомотив» (д), «Динамо» Р (д)



Прогноз по очкам: 6 из 6



СКА: «Локомотив» (д), «Нефтехимик» (г), «Трактор» (г)



Прогноз по очкам: 5 из 6



«Локомотив»: СКА (г), ЦСКА (г)



Прогноз по очкам: 2 из 4



«Йокерит»: «Спартак» (д), «Слован» (д), «Динамо» Мн (д)



Прогноз по очкам: 6 из 6



С первой четвёркой на Западе давно всё понятно, и единственная интрига в оставшейся части регулярного чемпионата – кто станет победителем кубка Континента? На трофей с невесёлой репутацией (в КХЛ ещё ни разу его обладатель не выигрывал кубок Гагарина) претендуют СКА и ЦСКА, и всё идёт к тому, что в четвертый раз за последние пять сезонов лучшей командой на длинной дистанции турнира станут московские «армейцы». Для этого подопечным Игоря Никитина нужно в трёх домашних матчах одержать две победы, и вряд ли ЦСКА будет юлить, поддавшись предрассудкам. «Армейцы» уже установили рекорд КХЛ по победам в «регулярках», и отлично готовы к тому, чтобы, наконец, сломать удивительную традицию.



«Локомотив» и «Йокерит» никуда не денутся со своих мест, сейчас эти команды уже вовсю готовятся к плей-офф. «Шутам» предстоит не самая сложная домашняя серия, а вот ярославцы дважды сыграют в гостях с лидерами сезона. Поединки с ЦСКА и СКА станут отличной проверкой сил «железнодорожников» перед кубковыми сражениями, и любопытно, сможет ли команда Дмитрия Квартальнова в четвёртый раз в сезоне обыграть московских «армейцев»?

Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Динамо» М: «Трактор» (д), «Металлург» (д), «Торпедо» (д)



Прогноз по очкам: 4 из 6



«Спартак»: «Йокерит» (г), ХК «Сочи» (г), «Северсталь» (г)



Прогноз по очкам: 3 из 6



ХК «Сочи»: «Спартак» (д), «Слован» (д)



Прогноз по очкам: 3 из 4

«Витязь»: ЦСКА (г), «Динамо» Мн (д), «Автомобилист» (д)



Прогноз по очкам: 3 из 6



«Динамо» Р: «Слован» (д), «Северсталь» (г), ЦСКА (г)



Прогноз по очкам: 4 из 6



Московское «Динамо» на прошлой неделе окончательно разрешило вопрос с пятым местом в конференции в свою пользу, и теперь команда Владимира Крикунова готовится к сражению с «Йокеритом» в первом раунде плей-офф. Бело-голубым предстоит три домашних матча с хорошими соперниками, особенно любопытно будет проверить свои силы в поединке с «Магниткой».

Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы Хуже с новым тренером заиграл только «Куньлунь».

«Спартак» слишком много проигрывает в последнее время, из-за чего красно-белым пришлось расстаться с мыслью о продвижении вверх в турнирной таблице. Сейчас команде Алексея Жамнова не слететь бы с шестого места и не попасть на СКА/ЦСКА в первом раунде, а ведь снизу подпирают «Сочи» и «Витязь». «Спартаку» предстоит три очень непростых матча на выезде, в том числе и на черноморском побережье, но пока всё в руках красно-белых. Чтобы остаться на шестой позиции, москвичам в трёх матчах нужно набрать четыре очка и не думать о результатах игр конкурентов.



Но «Спартак» хотя бы обеспечил себе место в играх на вылет, а вот «Витязь» и «Сочи» этим пока похвастать не могут, и главной задачей для этих команд на следующей неделе будет не погоня за красно-белыми, а сбрасывание с хвоста рижского «Динамо». Если команды Сергея Зубова и Валерия Белова на этой неделе в своих матчах заработают по три очка, то даже стопроцентный результат латвийского клуба не поможет ему ворваться в плей-офф. Учитывая, что рижане трижды сыграют в гостях, а «Витязю» и «Сочи» большинство поединков предстоит провести дома, и в соперниках будут аутсайдеры Запада из Минска и Братиславы, шансов у команды Гиртса Анкипанса на чудо очень немного.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Северсталь»: «Динамо» Р (д), «Спартак» (д)



Прогноз по очкам: 3 из 4



«Динамо» Мн: «Витязь» (г), «Йокерит» (г)



Прогноз по очкам: 0 из 4



«Слован»: «Динамо» Р (г), «Йокерит» (г), ХК «Сочи» (г)



Прогноз по очкам: 0 из 6



Из подвала Западной конференции интерес представляют лишь матчи «Северстали». Череповчане ведут заочную борьбу с «Адмиралом» и «Амуром» за места в рейтинге и пока преуспевают в этом, обходя дальневосточные клубы в общей таблице. Две домашние победы на финише «регулярки» стали бы для «Северстали» достойным завершением труднейшего сезона.



Что касается минского «Динамо» и «Слована», то эти команды на неделе должны стать самыми лёгкими поставщиками очков для соперника. Все своим матчи обескровленные потерями ведущих игроков аутсайдеры Запада проведут в гостях, и трудно найти для них хоть какую-нибудь мотивацию в этих поединках.

Восток

«Автомобилист»: «Нефтехимик» (д), «Сибирь» (г), «Витязь» (г)



Прогноз по очкам: 5 из 6



«Барыс»: «Адмирал» (г), «Амур» (г), «Куньлунь» (г)



Прогноз по очкам: 4 из 6



«Авангард»: «Сибирь» (д)



Прогноз по очкам: 2 из 2



«Металлург»: «Ак Барс» (г), «Динамо» М (г), «Ак Барс» (д)



Прогноз по очкам: 4 из 6



«Ак Барс»: «Металлург» (д), «Салават Юлаев» (г), «Металлург» (г)



Прогноз по очкам: 4 из 6



На Востоке начинает обретать чёткие контуры итоговое расположение команд в первой пятёрке конференции. «Автомобилисту» в трёх матчах нужно набрать всего одно очко, чтобы окончательно забронировать за собой первое место, и нет сомнений, что подопечные Андрея Мартемьянова справятся с этой несложной задачей. «Барыс» на прошлой неделе уже застолбил за собой вторую позицию в конференции, и сейчас команда Андрея Скабелки через матчи на Дальнем Востоке будет спокойно готовиться к первому раунду, где с 99-процентной вероятностью соперником астанинцев станет «Торпедо».

Самый крутой нокаут сезона. Петров попал под «кувалду» Акользина «Авангард» поднялся, но уже не догонит «Барыс». В овертайме матча судьи приняли очередное спорное решение.

Наибольший интерес представляет расположение команд с третьего по пятое места, но и здесь можно предугадать вероятный сценарий. У «Авангарда» в «регулярке» осталась всего одна встреча, но даже победа в ней вряд ли поможет омичам остаться на третьей строчке. «Ак Барсу» и «Магнитке», чтобы избежать очного противостояния уже в первом раунде и скинуть «ястребов» на пятое место, достаточно разделить очки в двух личных встречах и обыграть немотивированные «Салават Юлаев» и московское «Динамо». Задача вполне выполнимая, даже без каких-либо предварительных договорённостей, так что «Авангарду» уже нужно морально готовиться начинать плей-офф на выезде.

Сергей Мозякин и Данис Зарипов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Салават Юлаев»: «Ак Барс» (д)



Прогноз по очкам: 0 из 2



«Торпедо»: «Трактор» (д), «Динамо» М (г)



Прогноз по очкам: 2 из 4



«Трактор»: «Динамо» М (г), «Торпедо» (г), СКА (д)



Прогноз по очкам: 1 из 6



«Сибирь»: «Автомобилист» (д), «Авангард» (г)



Прогноз по очкам: 3 из 4



Уфимцы давно шестые, перед плей-офф у них осталась всего одна игра с «Ак Барсом», которая вполне может плавно перетечь в «зелёное» дерби в четвертьфинале конференции. «Торпедо» на прошлой неделе обеспечило себе участие в кубке Гагарина, с седьмой позиции нижегородцев в теории может подвинуть «Трактор», но шансы у челябинцев лишь математические. С той игрой, которую показывают подопечные Алексея Тертышного в последних матчах, поневоле задаёшься вопросом – а нужен ли вообще «Трактору» плей-офф?

Преследователи челябинцев из Новосибирска тоже хороши: «Сибирь» проиграла три матча кряду и пока не может воспользоваться многочисленными осечками «Трактора». В этой заочной битве за последнее место в плей-офф Востока, которая пока напоминает игру в поддавки, всё решится на финишной прямой «регулярки», и это главная интрига конца чемпионата.



Пока всё в руках челябинцев, в трёх матчах на неделе им нужно набрать три очка, но соперники у «Трактора» сложнейшие, пусть и уже не сильно мотивированные. «Сибири» предстоит всего две игры, и новосибирцам нужно лечь костьми на льду родной арены в поединке с «Автомобилистом», а затем ждать последнего тура регулярного чемпионата. «Трактор» в этот день сыграет дома со СКА, а новосибирцы на выезде с «Авангардом». Ситуация может сложиться таким образом (матч в Балашихе начнётся после окончания встреч в Челябинске и Магнитогорске), что «ястребам» будут необходимы два очка для решения своих задач, а «Сибирь» устроит и один набранный балл (при равенстве очков с «Трактором» новосибирцы могут оказаться выше за счёт большего количества побед в основное время). В таком случае новая система начисления очков подскажет двум сибирским командам идеальный компромисс.



«Нефтехимик»: «Автомобилист» (г), СКА (д)



Прогноз по очкам: 0 из 4



«Куньлунь»: «Амур» (г), «Адмирал» (д), «Барыс» (д)



Прогноз по очкам: 2 из 6



«Адмирал»: «Барыс» (д), «Куньлунь» (г), «Амур» (д)



Прогноз по очкам: 4 из 6



«Амур»: «Куньлунь» (д), «Барыс» (д), «Адмирал» (г)



Прогноз по очкам: 2 из 6



«Нефтехимик» и «Куньлунь» остались без какой-либо мотивации на оставшуюся часть сезона, а вот у «Адмирала» и «Амура» всё не так просто. Владивостокцы и хабаровчане соперничают с «Северсталью» за места в рейтинге, и без боя никому очки на этой неделе не отдадут. Обогнать череповчан у обеих команд, может быть, и не получится, но возможность не занять последнее место на Востоке – тоже отличный повод побороться в сезоне до конца. В этой связи очень кстати будет дальневосточное дерби в последний день «регулярки». Встреча во Владивостоке может реально стать очной битвой «Амура» и «Адмирала» за выживание в КХЛ.

Главные матчи недели

«Ак Барс» — «Металлург»

«Металлург» — «Ак Барс»

Волей календаря на последней неделе регулярного чемпионата КХЛ состоится сразу два поединка между «Ак Барсом» и «Металлургом», и результаты этих встреч определят итоговое расположение команд в Восточной конференции с третьего по пятое место. И казанцам, и магнитогорцам наверняка не хочется уже в первом раунде встречаться друг с другом, да и «Авангард» не выглядит удобным соперником, поэтому есть смысл побороться за третью строчку, которая выведет на «Салават Юлаев». Команда Николая Цулыгина тоже не подарок, но по ряду показателей этот вариант выглядит предпочтительнее не только для «Ак Барса» с «Магниткой», но и для омского клуба. Так что «Авангард» тоже будет внимательно следить за казанско-магнитогорским противостоянием и надеяться, что команды Йозефа Яндача и Зинэтулы Билялетдинова обменяются победами в основное время.

«Ак Барс», «Магнитка» или «Авангард»? Кто попадёт в плей-офф на «Салават» Омичи – самый предпочтительный вариант для Уфы, но будет «Магнитка» или Казань.

«Сибирь» — «Автомобилист»

Новосибирцы держат кулаки за соперников «Трактора», но для попадания в плей-офф и «Сибири» пора набирать очки. Первый матч на неделе команда Александра Андриевского проведёт дома с «Автомобилистом», который к тому моменту уже может забронировать за собой первое место в конференции и приехать в Новосибирск без мотивации. Чтобы остаться в гонке за кубковую восьмёрку «Сибири» в любом случае необходимо обыгрывать одного из лидеров сезона.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

«Трактор» — СКА

Выше мы уже сказали о том, что к последнему дню «регулярки» может сложиться очень любопытная ситуация. Если «Трактор» не наберёт очков в выездных встречах с московским «Динамо» и «Торпедо» (что вполне вероятно, учитывая текущую форму челябинцев), то команде Алексея Тертышного нужно будет обыгрывать СКА, чтобы обезопасить своё место в плей-офф от притязаний «Сибири». Задача не из лёгких, но к тому моменту питерцы уже могут лишиться шансов побороться за кубок Континента, да и вряд ли этот трофей вообще нужен «армейцам». Более вероятно, что Илья Воробьёв решит не гонять своих лидеров перед плей-офф на неблизкий выезд, и возьмёт на игры в Нижнекамск и Челябинск второй состав.

«Авангард» — «Сибирь»

Встреча в Балашихе в последний день «регулярки» начнётся уже после игр в Магнитогорске, где «Металлург» и «Ак Барс» будут оспаривать третье место Востока, и в Челябинске, где «Трактор» постарается самостоятельно решить вопрос восьмой позиции конференции, так что у сибирского дерби может не оказаться вообще никакой турнирной подоплёки. Но если сложится наоборот, то к этой игре будет приковано внимание всей хоккейной общественности. Вполне вероятно, что обеим сибирским командам кровь из носу нужна будет победа, а возможно, «Сибирь» и «Авангард» устроит определённый «распил» очков. В любом случае, если для обеих команд эта встреча будет что-то решать, мы увидим самое бескомпромиссное дерби сибирских команд за последние шесть лет, когда омичи и новосибирцы выясняли отношения в плей-офф.

ХК «Сочи» — «Спартак»

На Западе, конечно, есть определённая интрига в борьбе за последние путёвки в плей-офф, но, откровенно говоря, она едва жива. Единственный матч на неделе, в котором обеим командам что-то будет нужно, состоится в Сочи, где «южане» сыграют со «Спартаком». Красно-белые оберегают шестую строчку в конференции, а одним из претендентов на неё как раз является черноморский клуб. Если «Спартак» останется без очков в Хельсинки, а затем уступит в основное время и в Сочи, то преимущество команды Алексея Жамнова перед последним туром над подопечными Сергея Зубова будет исчисляться только большим количеством побед в основное время. Южанам же победа в этом матче необходима в любом случае – догнать «Спартак» в таблице она, возможно, и не поможет, зато практически гарантирует «Сочи» само участие в плей-офф.

Пары первого раунда плей-офф на текущий момент (жирным выделены команды, чьё место в таблице точно не изменится)



Запад



1. ЦСКА – 8. «Витязь»

2. СКА – 7. ХК «Сочи»

3. «Локомотив» — 6. «Спартак»

4. «Йокерит» — 5. «Динамо» М



Восток



1. «Автомобилист» — 8. «Трактор»

2. «Барыс» — 7. «Торпедо»

3. «Авангард» — 6. «Салават Юлаев»

4. «Металлург» — 5. «Ак Барс»