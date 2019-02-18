Русская неделя в Америке: Кучеров идёт за рекордом Могильного

В еженедельном обзоре выступлений российских игроков в Северной Америке мы обращаем внимание не только на НХЛ и АХЛ, но и на многочисленные юниорские лиги.

Вратари

Главным героем недели стал Андрей Василевский, который установил рекорд «Тампы» по количеству «сухарей» (18). Россиянин засушил два матча подряд – с «Далласом» и «Монреалем». Сухие игры выдали также Сергей Бобровский (с «Вашингтоном») и Антон Худобин (с «Флоридой»).

У Ильи Самсонова в АХЛ дела идут в гору – он довёл личную серию побед до четырёх матчей и помог «Херши» сократить отставание от зоны плей-офф до четырёх очков.

НХЛ

Главным российским бомбардиром прошлой недели стал Никита Кучеров, у которого получалось буквально всё. Самый результативный игрок нынешнего регулярного чемпионата пополнил свой очковый багаж на 10 (3+7) пунктов за три матча, дважды набрав по 4 очка за игру. Никита первым в лиге преодолел рубеж в 90 баллов, и если темп россиянина не спадёт, то на нынешней неделе он наверняка выбьет гроссмейстерскую сотню, а там уже не за горами будет рекорд Александра Могильного. В борьбе за второе место Александр Овечкин обогнал Артемия Панарина: при равенстве очков у Александра больше заброшенных шайб, коих на прошлой неделе было 3. Панарин также отметился тремя голами, но сделал на две передачи меньше, чем капитан «столичных».



Воодушевился Владимир Тарасенко, который за четыре последних встречи набрал 10 (3+7) очков. Пожалуй, самая любопытная трансформация в его статистике произошла с показателем полезности: ещё две недели назад он был «-9», но с тех пор вырос до «+1». Евгений Малкин пропускал один матч из-за дисквалификации, но также был результативен: в трёх матчах он забил 4 гола и сделал 2 передачи, но отрицательный показатель полезности стал лишь хуже (-1 по сравнению с прошлой неделей).

Защитник Артемий Князев впервые в QMJHL набрал очки в трёх матчах подряд (1+3), причём гол забил не простой, а победный в овертайме. Иван Чехович провёл продуктивную неделю, забросил очередную красивую шайбу и набрал пять очков, но этого не хватило, чтобы вернуться на первое место в списке бомбардиров лиги.

Видео можно посмотреть в «твиттере» QMJHL.

Его партнёр по команде Ярослав Алексеев забил четыре гола в трёх играх, два из них – в меньшинстве, и вышел по этому показателю на третье место в лиге.

Защитник Егор Замула, пропустивший две недели из-за травмы, вернулся в строй в отличной форме в первом матче забил победный гол и сделал передачу, во втором набрал ещё 2 (0+2) очка. Насыщенная неделя выдалась и у нападающего «Ред Дира» Олега Зайцева – он провёл четыре встречи и забил 10-й и 11-й голы в своём первом сезоне за океаном.

Первая четвёрка россиян в списке бомбардиров неделю провела более чем скромно, в сумме набрав лишь одно очко. Зато серьёзно продвинулся в рейтинге 18-летний нападающий Матвей Гуськов, который в трёх матчах забил три гола и присовокупил к ним одну передачу.

NCAA (студенческая лига США)

Никита Павлычев всё больше отрывается от преследователей – на прошедшей неделе он единственный из россиян в NCAA набрал 4 (1+3) очка.

ECHL (лига Восточного побережья)

Артур Тянулин продолжает подниматься в списке бомбардиров, в трёх матчах на его счету три гола и одна передача. Однако лучший российский бомбардир Василий Глотов тоже не сидел без дела и ответил в заочном споре теми же четырьмя очками.

USHL (юниорская лига США)

Форвард «Грин-Бэй Гэмблерс» Глеб Муртазин отметился голевым дублем в ворота «Дюбука». Лучший российский бомбардир лиги Егор Афанасьев набрал два очка в матче с «Су Фоллс», а Артём Иванюженков в этой же встрече заработал 15 минут штрафа.

АХЛ

Форвард «Кливленда» Никита Коростелёв продлил свою результативную серию с прошлой недели, отметившись в третьем матче подряд, но после матча с «Беллвилем» в прошлую пятницу две встречи провёл с нулями в графе набранных очков. Денис Гурьянов сделал результативную передачу в игре с «Таксоном», а Михаил Воробьёв забил конкуренту Ильи Самсонова — голкиперу «Херши» Витеку Ванечеку.