Шестёркину нужно уезжать в НХЛ. В России его талант не оценили

В 22-м выпуске регулярной рубрики «Чемпионата» подводим итоги прошедшей недели в КХЛ.

Департамент судейства КХЛ может нормально работать. Но его надо заставлять

Чем ближе конец регулярного чемпионата в КХЛ, тем больше возрастает цена действий не только тренеров и игроков, но и судей. Каждый засчитанный или незасчитанный гол может повлиять не только на исход матча, но и на судьбу команды в сезоне, поэтому логично, что у департамента судейства появилось больше работы. Однако во второй половине сезона хоккейная общественность почему-то стала в минимальном количестве и крайне неохотно давать разъяснения, хотя спорных моментов хватало. А главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов и вовсе ушёл в тень.

Лига не объяснила правомерность отмены двух шайб «Северстали» в матче с «Трактором», а пресловутые мегарапидные повторы, которыми оперировал комментатор КХЛ ТВ Олег Мосалёв, так и не были опубликованы. После той игры мы разразились критикой в адрес Анисимова и подчинённого ему департамента, и она возымела мгновенный эффект.

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Оказывается, департамент судейства лиги может работать быстро и качественно, но почему для этого его нужно подгонять журналистам? Остаётся надеяться, что в плей-офф, где градус напряжения будет наивысший, КХЛ сработает по всем спорным эпизодам чётко и без напоминаний.

Российским вратарям СКА не доверяет. Что означает новый контракт Хелльберга?

Питерский СКА, не дожидаясь плей-офф, подписал на прошлой неделе новый контракт с голкипером Магнусом Хелльбергом. Во-первых, непонятна такая спешка «армейцев» — шведский голкипер, конечно, проводит отличный сезон, но не лучше ли было всё-таки дождаться матчей на вылет, где совсем другая атмосфера? Во-вторых, питерцы на ближайшее время закрыли вратарский вопрос легионером, но что будет с талантливыми российскими голкиперами из системы клуба?



Новый контракт Хелльберга, по сути, означает, что Игорь Шестёркин должен в следующем сезоне ехать за океан. В СКА и сборной России Игоря задвигают на вторые-третьи роли с завидным постоянством, и питерский клуб реверансом Хелльбергу дал понять, что так будет и дальше. В «Рейнджерс», кстати, у Шестёркина есть отличные шансы заиграть в основе через пару лет. Король Хенрик не молодеет, а за его спиной в системе «синерубашечников» по уровню таланта у Шестёркина нет конкурентов.



Но помимо Шестёркина в СКА растёт и новое поколение талантливых вратарей. Алексей Мельничук томится в ВХЛ, не получая шансов в главной команде города, совсем скоро на полную мощь должна засверкать звезда Ярослава Аскарова, которого называют новым Андреем Василевским. Но в СКА не доверяют своим звёздочкам и перестраховываются, подписывая вратаря-легионера на новый срок. В Санкт-Петербурге, возможно, и лучшие в России условия для роста молодых талантов, но их переход в клуб КХЛ серьёзно затруднён амбициями СКА. Уж если Шестёркин, давно готовый ко взрослому хоккею, не завоевал полноценного доверия разных тренеров «армейцев», то тем же Мельничуку и Аскарову и вовсе будет нереально пробиться на самый верх. Это вам не Ярославль, где в паспорт и величину контракта смотрят в последнюю очередь.

Игорь Шестёркин Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Видеопросмотры превращают хоккей в фарс

Признайтесь честно, вам не надоело количество тренерских челленджей и видеопросмотров голов, которое появилось в КХЛ в последнее время? Не надоело, что мгновенное празднование гола любимой команды частенько приходится откладывать в ожидании окончательного вердикта судей, хотя, на первый взгляд, всё было абсолютно чисто? Прогресс – это здорово, но, честно говоря, сильно раздражает, когда взятие ворот, в такой динамичной игре, как хоккей, принимаются рассматривать под микроскопом.

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Да, многие запросы оказываются оправданными: там судьи не зафиксировали миллиметровый офсайд, здесь не заметили шнурок от конька во вратарской площади или поднятый на сантиметр выше нормы крюк клюшки. Здорово, когда тренерский штаб пропустившей команды умудряется замечать эти мелочи. Наставников как раз понять можно, ведь их задача – сделать всё для победы, в том числе и вовремя взять челлендж. Но всё же зачем превращать нашу любимую игру в фарс? Зачем вымерять моменты по линейке и безмерно ограничивать контактность? Я вовсе не предлагаю совсем отказаться от челленджей и просмотров, но пусть они будут адекватными. Ведь явные нарушения правил обычно заметны сразу, если не болельщикам, то арбитрам уж точно. КХЛ необходимо ужесточить правила взятия тренерских запросов, регламентировать их общее количество и ужесточить меры в отношении нерезультативных челленджей. Тогда тренеры десять раз подумают, прежде чем в очередной раз обращаться к судьям, а хоккей, как живая и динамичная игра, от этого только выиграет.

Захарчука настигает карма

Удивительные вещи происходят в нынешнем сезоне с игроком, которого в хоккейных кругах давно уже окрестили «убийцей на льду». Степан Захарчук, оказавшийся летом не нужным «Ак Барсу», в октябре подписал контракт с «Адмиралом» и в первой же игре за дальневосточников очередным грязным приёмом отправил в больницу форварда «Трактора» Артёма Пеньковского.



Ну, к этому мы привыкли, а вот дальнейшее развитие событий поражает. Не иначе Захарчука стала настигать карма. Защитник «Адмирала», отбыв дисквалификацию, стал нормально играть в хоккей и даже забрасывать шайбы, но теперь ему принялись мстить за грязное прошлое. В декабре Захарчука расколол о борт Антон Бурдасов, а на прошлой неделе Степана в безобидной ситуации в центре площадки локтем нашёл Денис Зернов. Оба эпизода заканчивались удалениями до конца матчей, а Захарчук какое-то время не мог подняться со льда. Что ж, самый грязный хоккеист лиги сполна познаёт закон бумеранга, и вспоминая, что вытворял Захарчук раньше, чувствуешь, что справедливость начинает восстанавливаться.

Самый грязный игрок вернулся в КХЛ. Захарчук уже начал «убивать» Степан, мы не скучали.

Коваленко возомнил себя Зиданом?

Помните нашумевшую историю с Андреем Коваленко, случившуюся чуть меньше года назад? Тогда глава профсоюза КХЛ, выступая в турнире среди ветеранов, избил судью матча Владислава Киселёва, устроив тому сотрясение мозга.

«Ударил меня в лицо — сотрясение мозга». Коваленко послал судью в нокаут Глава профсоюза игроков КХЛ «отличился» в матче ветеранов.

На прошлой неделе эта история неожиданно обросла новыми подробностями. Оказывается, Коваленко накинулся на Киселёва не из-за каких-то спорных решений арбитра, а по личным мотивам. По словам Коваленко, судья допустил некое жёсткое высказывание, на которое должен был последовать мужской ответ. Вот Русский Танк и не сдержался.

Эпизод с самосудом Коваленко напомнил знаменитый поступок Зинедина Зидана в финале футбольного чемпионата мира в 2006 году. Тогда Зизу боднул головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци, а после игры объяснил это тем, что итальянец несколько раз произнёс оскорбления в адрес сестры и матери Зидана. Неужели и судья Киселёв наговорил что-то подобное Коваленко?



Во всей этой истории непонятно только, почему Коваленко раскрыл столь смягчающие обстоятельства для своего поступка спустя целый год. Наверняка глава профсоюза КХЛ, и так нещадно критикуемый за свою деятельность на этом посту, встретил бы у общественности хоть какую-то поддержку, а на эпизод взглянули бы по-другому. И всё же Коваленко до Зидана далеко. Всё-таки глава профсоюза КХЛ не действующий игрок, а спортивный чиновник, который должен уметь урегулировать конфликт без рукоприкладства. Ну а если слова Киселёва действительно задели Коваленко, то разговор после матча без камер и свидетелей никто не отменял. И это был бы действительно мужской поступок.

Андрей Коваленко Фото: Алексей Беззубов, photo.khl.ru

Шипачёв за один сезон стал легендой «Динамо». Это должно тревожить бело-голубых

Для Вадима Шипачёва прошлая неделя выдалась богатой на рекорды. Форвард «Динамо» набрал больше всех очков за один сезон в истории клуба, а его связка с Дмитрием Кагарлицким установила ещё одно уникальное для бело-голубых достижение.



Вот так всего за один сезон Шипачёв стал настоящей легендой динамовцев, но ощущения от этого неоднозначные. За Вадима, безусловно, можно только порадоваться. После заокеанской оплеухи, унизительного двустороннего контракта со СКА и золотой олимпийской медали, добытой со скамейки запасных, Шипачёв не расклеился, принял новый вызов и показывает хоккей высочайшего класса. В «Динамо» ему подобрали идеального партнёра, и сейчас сочетание Шипачёв-Кагарлицкий смело можно назвать одним из самых убойных вообще в истории российского хоккея.

Фото: Андрей Голованов, photo.khl.ru

Но такое доминирование двух хоккеистов над остальными не означает ничего хорошего для команды в целом. За спинами лидеров «Динамо» — пропасть, и в преддверии плей-офф это может стать большой проблемой для бело-голубых. В кубковых матчах против того же Шипачёва будут играть жёстко, на грани, а иногда и за гранью фола, а ведь всем известно, как этот хоккеист не любит силовой борьбы. На Кагарлицкого тоже можно найти управу при помощи скорости и спортивной агрессии – матчи сборной на Шведских играх это показали. Если лидеров «Динамо» выключат из игры, кто будет тащить бело-голубых? Этот вопрос может серьёзно озадачить Владимира Крикунова по ходу плей-офф, а про клубные рекорды тогда никто и не вспомнит.