«Сибирь» в печали, а «Ак Барс» идёт на Уфу. В КХЛ осталось сыграть два тура

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.

«Автомобилист» выиграл Восточную конференцию

Это стало известно сразу после того, как «Барыс» оступился и проиграл во Владивостоке «Адмиралу» (1:2). «Моряки» вообще в последнее время приятно удивляют – семь побед в восьми играх. Надо было играть так с самого начала, тогда бы место в плей-офф «Адмирала» не подвергалось бы сомнению. Увы, многое хоккеисты Сергея Светлова упустили по ходу регулярного чемпионата. Нагнать такое отставание практически невозможно.

Таким образом, «Автомобилист» официально впервые в своей истории стал лучшим клубом Востока («Барысу» уральцев уже точно не догнать), с чем команду Андрея Мартемьянова можно поздравить. В первом раунде Екатеринбургу предстоит сразиться либо с «Трактором», либо с «Сибирью». Оба варианта неплохие, так как и челябинцы, и новосибирцы находятся далеко не в лучшей форме.

«Амур» бьётся за рейтинг КХЛ

Хабаровчане, которые по-прежнему восьмые на Востоке, не опускают рук и продолжают набирать очки. В день 50-летия президента клуба Александра Могильного «тигры» учинили разгром «Куньлуню» — 7:2. Победа стала для команды Александра Гулявцева четвёртой подряд. Да, в плей-офф «Амуру» не попасть, но можно выйти на 20 место в общей турнирной таблице, что важно, учитывая требования рейтинга КХЛ. Спортивный результат – его главный фактор. Поэтому оставшиеся матчи с «Барысом» и «Адмиралом» точно не станут для хабаровчан проходными.

16 клубов — в плей-офф, 9 — в отпуск. Последняя неделя «регулярки» КХЛ «Сибирь» и «Трактор» должны уже показать, кто из них больше хочет в плей-офф.

«Витязь» усложнил себе задачу

Подмосковный клуб вполне ожидаемо уступил ЦСКА в «Парке Легенд». В результате команда Валерия Белова не решила сразу две задачи: не приблизилась к «Спартаку» и ХК «Сочи», которые идут на шестом и седьмом месте Запада, а также пока не смог выйти в плей-офф. Если бы по итогам дня подольчане набрали больше очков, чем рижское «Динамо», то официально гарантировали бы себе место в восьмёрке сильнейших. Но уж больно хорош нынешний ЦСКА, даже несмотря на второй гол Слепышева из, как показалось, очевидного офсайда.

«Витязь» выигрывал у «армейцев» дома, но на маленькой площадке. На большой «коробке» шансы москвичей гораздо предпочтительнее. Есть большая вероятность, что в первом раунде плей-офф эти команды сыграют друг с другом. В пользу «Витязя» в концовке битвы за плей-офф говорит тот факт, что подмосковной команде играть дома с немотивированными клубами — минским «Динамо» и «Автомобилистом». Оба наверняка не планируют сильно напрягаться.

СКА не позволил ЦСКА досрочно завоевать Кубок Континента

ЦСКА мог досрочно выиграть Кубок Континента, если бы одержал победу, а СКА проиграл бы в основное время. С первой задачей хоккеисты Игоря Никитина успешно справились, не испытав дома проблем с «Витязем» (6:1). А вот со второй оказалось сложнее: СКА не собирался проигрывать на родном льду «Локомотиву». После дубля Плотникова стало понятно, что шансов у «железнодорожников» немного даже на одно очко, не говоря уж о победе в основное время. А после третьего гола хозяев на лёд впервые с 18 декабрявышел Александр Салак, заменивший Илью Коновалова. В результате дубль оформил и Александр Барабанов.

Что ж, тем интереснее будет концовка. В гости к ЦСКА приедет Дмитрий Квартальнов с «Локомотивом». Матч обещает получиться очень принципиальным. СКА же отправляется на выезд по маршруту Нижнекамск – Челябинск.

Мистический гол в КХЛ. Шайба не коснулась сетки, она прошла под воротами Но бросок Миловзорова не помог «Сибири» обыграть «Торпедо» и догнать «Трактор». А ведь «Северсталь» дважды обыграла челябинцев.

«Ак Барс» обогнал «Авангард»

Казанцы выиграли дома у «Металлурга» в сверхрезультативном матче (5:4). Победители дивизионов на Востоке уже известны – ими стали «Автомобилист» и «Барыс». А вот за третье место в конференции идёт ожесточённая борьба. Напомним, что именно третья команда сыграет в первом раунде с «Салаватом Юлаевым», который уже точно станет шестым. Увидим ли мы «зелёное дерби» уже в первом раунде? «Ак Барс» теперь стал третьим, набрав 81 очко (по количеству побед в основное время «барсы» лучше «Авангарда»), плюс у команды Зинэтулы Билялетдинова ещё игра в запасе по сравнению с Омском. Магнитогорск скатился на пятую строчку и пока выходит на «Авангард».Но все ещё может поменяться.

«Спартак» не гарантировал себе шестое место

Ещё один результативный матч прошёл в Хельсинки. В Москве «Спартак» крупно обыгрывал «Йокерит» — 5:1 и 5:0, а вот в Финляндии у красно-белых не клеится – 5:4 победа хозяев. «Спартак» мог официально стать шестым на Западе, если одержал бы победу, а «Витязь» проиграл бы ЦСКА в основное время. «Армейцы» без проблем победили, но спартаковских болельщиков подвели свои же хоккеисты, не совладав с «джокерами». «Спартак» в концовке регулярного чемпионата выглядит слабо, это поражение стало шестым в семи матчах. Перед началом плей-офф за команду Жамнова и Уланова становится тревожно.

«Трактор» завоевал важнейшие два очка, «Сибирь» — на краю пропасти

Команда Алексея Тертышного набрала суперважные для себя два очка. Московское «Динамо» выставило на матч оптимальный состав, переигрывало гостей на протяжении всей встречи, но в результате пропустило в концовке третьего периода от Антона Глинкина. Такое для «Сибири», идущей девятой, не могло присниться даже в самом страшном сне. Теперь разрыв между «Трактором» и «Сибирью» составляет четыре очка. Чисто теоретически Новосибирск ещё может заползти в плей-офф (благодаря большему количеству побед в основное время), но верится в это с трудом. Для этого сибирякам нужно выиграть два оставшихся матча, а уральцам более не набирать очков.

Рига в погоне за «Витязем»

Рижское «Динамо» ожидаемо набрало два очка в матче со «Слованом», который доигрывает сезон в три пятёрки. Это плохие новости для ХК «Сочи», но прежде всего – для «Витязя», уступившего ЦСКА. У Подольска, занимающего восьмое место на Западе, осталось 61 очко, у «Динамо» отныне 60 набранных баллов. Но у «Витязя», как мы уже упоминали, легче календарь – домашние матчи с минским «Динамо» и «Автомобилистом», а у Риги гостевые поединки с «Северсталью» и ЦСКА.

Что клубам КХЛ дала смена тренеров. 8 из 9 отставок сезона были оправданы Хуже с новым тренером заиграл только «Куньлунь».

Если бы плей-офф начинался завтра, пары плей-офф выглядели бы следующим образом:



Запад

ЦСКА – «Витязь»

СКА – ХК «Сочи»

«Локомотив» — «Спартак»

«Йокерит» — «Динамо» М

Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Ак Барс» — «Салават Юлаев»

«Авангард» — «Металлург».