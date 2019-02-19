Кучеров рвёт всех в НХЛ! 18 очков в пяти матчах и 99 — за сезон

«Самое главное, что я хочу вам сказать: с этой командой нельзя отходить назад и смотреть, что произойдёт. У «Тампы» такая статистика, что мало не покажется, запугать эту команду просто невозможно. Нужно играть агрессивно, нужно идти на них. Если вы будете нервничать в средней зоне или уступать в скорости, они просто убьют вас», — такую установку давал своим подопечным перед матчем с «молниями» наставник «Коламбуса» Джон Торторелла. Две предыдущих встречи «мундиров» с южанами, в составе которых Тортс стал обладателем Кубка Стэнли, принесла ему мало радости: «Тампа» одержала две победы с общим счётом 12:2, поэтому нынешнее предостережение было совсем не лишним.

Кучеров вышел на четвёртое место в истории «Тампы» по очкам за регулярный сезон

Хоккеисты «Лайтнинг», в свою очередь, были обеспокоены куда меньше. «Тампа» уверенно лидирует в конференции, имея до этого матча серию из пяти побед подряд, а форма, которую набрал лучший бомбардир сезона Никита Кучеров, просто поражала воображение. На прошлой неделе россиянин два матча кряду набирал по 4 очка, но «Коламбус» позволил 86-му номеру «молний» ещё больше. Никита в очередной раз стал главным героем, пополнил свою копилку на 5 (2+3) баллов и теперь лишь одно очко отделяет Кучерова от красивой цифры в 100.

Никита Кучеров в сезоне-2018/19:



18 очков в последних пяти матчах.

99 очков в 60 матчах регулярного чемпионата.

Лидер НХЛ по очкам (99), передачам (70) и очкам в большинстве (39). в сезоне-2018/19:18 очков в последних пяти матчах.99 очков в 60 матчах регулярного чемпионата.Лидер НХЛ по очкам (99), передачам (70) и очкам в большинстве (39).

Собственно, уже в первом периоде произошло то, чего так боялся Торторелла. «Коламбус» не смог соответствовать сопернику в деле реализации голевых моментов, хотя нагрузку на голкипера «Тампы» Андрея Василевского оформил очень приличную — 20 бросков за стартовую двадцатиминутку. В середине периода Сергачёв и Гурд двумя передачами вывели Никиту к воротам «Блю Джекетс», и российский бомбардир с видимой лёгкостью открыл счёт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Спустя ещё три минуты «Коламбус» потерял шайбу в средней зоне, а подхвативший её Кучеров как стоячего объехал Зака Веренски и повторно огорчил Йоонаса Корписало.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

К концу второго периода счёт по броскам был 29 — 14 в пользу «синих мундиров», но толку от этой бомбардировки было немного. Андрей Василевский, у которого в активе было два «сухаря» подряд в предыдущих матчах, действовал надёжно, а в атаке эстафету у Кучерова подхватил капитан команды Стивен Стэмкос.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Единственное, на что способен был «Коламбус» — это не допустить третьего матча на ноль для Василевского. Незадолго до финальной сирены форвад «Блю Джекетс» Лукаш Седлак прервал фантастическую серию вратаря «Тампы» на цифре 184 минуты и 4 секунды (третий результат в истории клуба), но вряд ли эта шайба доставила хоккеистам «Коламбуса» хоть какую-то радость.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Кучеров набрал 5 (2+3) очков в матче, а его результативная серия составляет теперь 5 игр (7 голов, 11 передач). Отрыв Никиты от ближайшего преследователя в споре бомбардиров (Патрик Кейн) составляет 9 баллов (99 против 90). Если не случится какой-то катастрофы, то обладателя «Арт Росс Трофи» можно предсказать уже сейчас. Кстати, последним хоккеистом, кто набирал 97 очков в 60 матчах, был Марио Лемье в сезоне-1996/97.



«Я очень разочарован своей командой. Но это игра, это хоккей. К сожалению, такое иногда случается. Первый период был лучшим для нас за весь сезон, но наши потери шайбы всё сгубили, это просто какое-то безумие. Как сыграл Корписало? Я не могу это комментировать», — сказал невесёлый Торторелла.