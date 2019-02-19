Овечкин и Ковальчук – пушки страшные. Зажгли, как в старые времена

Капитан «Вашингтона» снова показал, как надо бросать при игре в большинстве, а Ковальчук выстрелил в самой концовке.

«Не знаю, почему мой первый матч против Овечкина после возвращения в НХЛ должен быть особенным. Всегда хорошо сыграть против чемпионской команды. Они выиграли в прошлом году, и для любой команды, которая приезжает в Вашингтон, это важный матч. Сегодня мы сыграли друг против друга, и они были лучше меня. Теперь у меня есть ещё одна игра в Лос-Анджелесе», — сказал после первой игры «Вашингтона» и «Лос-Анджелеса» в сезоне Илья Ковальчук.

Тогда «короли» потерпели поражение со счётом 4:6, Ковальчук покинул лёд без набранных очков, в то время как Овечкин набрал три балла за результативность (1+2). Ровно через неделю у форварда «Лос-Анджелеса» появился шанс на реванш.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Однако, как и в предыдущей встрече «Лос-Анджелеса» и «Вашингтона», счёт в матче при игре в большинстве открыл именно Овечкин. Комбинация «столичных» не отличалась новизной, но всегда будет эффективной, пока их капитан будет стрелять с такой силой из левого круга вбрасывания. И даже растяжка Кэмпбелла не помогла хозяевам.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В матче с «Бостоном», который состоялся два дня назад, Ковальчук забросил 12-й гол в сезоне. Эта шайба стала для Ильи 142-й в большинстве за карьеру в НХЛ. Благодаря этому он вышел на третье место в истории НХЛ по голам в большинстве среди россиян, превзойдя результат Александра Могильного и Евгения Малкина (по 141 голу). Впереди Ковальчука теперь только две легенды – Сергей Фёдоров (144) и, конечно же, Овечкин, который не остановился на одном голе в отчётом матче и довёл количество своих шайб при игре в большинстве до 242.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Лос-Анджелес», как это часто бывает с ним по ходу нынешнего сезона, заиграл только в третьем периоде, когда отставание от соперника составляло уже три шайбы. «Короли» бились до последнего, сумели отквитать одну шайбу, а затем организовали финальный штурм, во время которого Ковальчук мощным броском от синей линии сократил отставание своей команды до минимума.

У «Лос-Анджелеса» оставалось 28 секунд на спасение, но «Вашингтон» выстоял, нанеся «королям» пятое поражение подряд. На счету Овечкина стало 42 гола в сезоне, у Ковальчука пока – 13.