«Панарин наложил в штаны». Зачем Торторелла прилюдно обидел свою звезду?

Меньеше, чем за неделю до дедлайна Артемий Панарин заболел. Вернее, перед выездным матчем с «Монреалем» об этом неожиданно узнали все, в том числе и главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла. Достаточно часто подобная практика применяется для «предпродажной подготовки», и кандидата на обмен попросту берегут от возможных травм. Реакция импульсивного Тортса поразила многих: очевидно, что главный тренер «мундиров» был просто поставлен перед фактом, что россиянин на лёд не выйдет. Именно по этому поводу у тренера произошла его фирменная пикировка с представителями прессы.



— Скажите, почему не будет играть Панарин?

— Он болен. Болен как собака. Да, он очень болен. Поэтому его нет в составе.



— В предыдущем матче с «Тампой» он тоже играл больным?

— Я не разговаривал с ним прошлым вечером. Сегодня мне сказали, что он болен. Вы хотите, чтобы я рассказал вам все подробности и мы прекратили все эти спекуляции? Он обделал свои штаны. Он ничего не ест, у него кишки вытошнило наружу. На этом всё.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В предыдущей встрече с «молниями» Панарин отыграл 16 минут, не набрал очков и заработал показатель полезности «-1». Похожий неудачный матч у него был и 14 февраля, но тогда Артемий сыграл на три минуты больше, поэтому неважное самочувствие вполне можно допустить.



Однако Торторелла, отвечая на вполне логичный и честный вопрос, предпочёл устроить целое шоу. «Коламбус» находится на грани зоны плей-офф, занимая до старта игрового дня третью строчку в своём дивизионе, и матч с «Монреалем», претендующий на «уайлд кард», требовал от «мундиров» полного напряжения сил. Зная всё это, эмоции Тортса понять можно, но рассказал он явно больше, чем следовало. К тому же, обвинить Артемия в непрофессионализме, учитывая контрактную ситуацию, не поворачивался язык даже у самого Тортореллы — настолько здорово играл российский бомбардир «Коламбуса».



А самым интригующим в этом моменте стал «лайк», который поставил генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас. Босс «Мэйпл Лифс» «лайкнул» сообщение репортёра TSN Джона Лу, который первый сообщил о пламенной тираде главного тренера «Коламбуса».

Так или иначе, но «Коламбусу» предстояла очень нелёгкая битва с «Канадиенс». Место Панарина в первом звене занял Энтони Дюклер, и наставник «Блю Джекетс», вероятно, не раз пожалел о том, что россиянина нет на льду.



Забивать «мундиры» начали только во втором периоде, когда счёт был уже 2:0 в пользу хозяев: сначала Макс Доми реализовал выход два в один, а затем защита «Коламбуса» не уследила за Полом Байроном на добивании. Для Байрона этот матч стал 400-м в НХЛ.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

К чести «Коламбуса», команда смогла вернуться в игру. Не в последнюю очередь это произошло стараниями капитана Ника Фолиньо, который сначала повздорил с тем же Доми, а затем забил важнейший гол.



«Доми зачем-то схватил меня. Я совсем этого не ожидал. Сказал ему, что не играл грязно и не наносил травму игроку соперника. Ответил, что если хочешь драться, то давай драться», — сказал Фолиньо после игры.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

Но за семь минут до конца третьего периода Томаш Татар забросил третью шайбу в ворота Сергея Бобровского, и отыграться у «мундиров» уже не получилось.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Монреаля».

О том, как «Блю Джекетс» не хватало Панарина, говорит только один факт. В третьем периоде Торторелла «посадил» на лавку свою первую тройку атаки — Дюклер и Дюбуа сыграли только по две смены каждый. «Того же Дюклера я не сажал на лавку индивидуально за какие-то ошибки. Просто это звено выпадало. Я чувствовал, что комфортнее играть в три тройки», — заявил Торторелла.