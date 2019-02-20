«Сибирь» в третий раз подряд осталась без плей-офф. Пора к этому привыкать?

Это снова произошло. «Сибирь» не попала в плей-офф, и с таким унылым результатом новосибирцы заканчивают уже третий сезон подряд. Да, в этот раз болельщикам команды было не так больно и обидно. К завершению сезона в феврале своих поклонников «Сибирь» начала готовить с самого начала чемпионата, выдав худший старт за всю историю КХЛ. Но ведь потом удалось собраться, получилось включиться в гонку за вожделенным плей-офф, и в какой-то момент показалось, что чудо произойдёт.

В последние пару недель «Сибирь» от восьмой строчки Востока отделяли жалкие два-три очка, главный конкурент «Трактор» показывал ужасный хоккей, и новосибирцам нужен был последний, финальный рывок. Но «Сибирь» не смогла. Не хватило ни характера, ни мастерства, ни везения. У команды Александра Андриевского с треском развалилась оборона, пропустившая 19 шайб за четыре матча, и новосибирская команда сама у себя отняла последние шансы продлить сезон.

Хуже в КХЛ ещё не было. Когда закончится кошмар «Сибири»? «Витязь» тоже проигрывал 10 матчей подряд на старте, но набирал очки.

Привыкание к неудачам

В этот раз «Сибирь» не мучилась до последнего, окончательно отклеилась от плей-офф ещё за тур до конца «регулярки». В прошлом году вылет был куда сокрушительнее. Мы помним, как после необъяснимого фиаско в матче с «Трактором», весь Новосибирск досматривал матч в Астане, где играл «Авангард», и отчаянно болел за «Барыс». Гол омичей на последней минуте основного времени тогда стал равносилен ушату ледяной воды на головы всех тех, кто сопереживал «Сибири».

Два года назад команда Андрея Скабелки закончила «регулярку» с тем же очковым багажом, что и «Куньлунь», но у китайского новодела были лучше дополнительные показатели. Вот в те моменты новосибирцам было действительно обидно, душно от вопиющей несправедливости судьбы. Сейчас всё закончилось буднично и как-то скучно. Наступила стадия привыкания к постоянным неудачам, и это самое ужасное для города, живущего хоккеем.

«Сибирь» все эти три года приучала своих болельщиков к суровой реальности, в которой команде со скромным бюджетом и без могущественных спонсоров ловить нечего. И в Новосибирске, как ни противились, привыкли к этому статусу «маленькой команды», не способной на чудо. Так что результату игры с «Автомобилистом» никто особо не удивился. Не удивился тому, что чудовищную разницу в классе между победителем Восточной конференции, игравшем на полуспущенных шинах, и скромным претендентом на плей-офф «Сибири» оказалось нечем крыть, хотя нужно было вывернуться наизнанку.

Не удивился очередным четырём пропущенным шайбам и глупым ошибкам голкипера Алексея Красикова. Не удивился поразительному безволию, из-за которого, едва сравняв счёт и подарив преданным фанатам очередную призрачную надежду, «Сибирь» моментально пропустила в свои ворота. Да что уж говорить, никто бы не удивился и победе новосибирцев, которая имела бы ценность часа три, до успеха «Трактора» в Нижнем Новгороде. Но теперь челябинцам можно не напрягаться, «Сибирь» всё сделала сама. В своём фирменном, выработанном за три года стиле.

Крах великого комбинатора

Не зря говорят, что чем выше поднимаешься, тем больнее падать. Хоккейный Новосибирск прочувствовал эту истину сполна. Семь лет назад у «Сибири» появилась Команда с большой буквы. Разумеется, не на ровном месте. Главной удачей для новосибирцев стало приглашение на пост генерального менеджера Кирилла Фастовского. Именно благодаря ему Новосибирск хотя бы на несколько сезонов смог выпрыгнуть из шкуры заштатного середняка и почувствовал, что большие победы по силам не только богатым суперклубам. Конечно, к успехам «Сибири» приложили руку и Дмитрий Квартальнов, с которым новосибирцы выносили из плей-офф «Ак Барс», а затем и Андрей Скабелка, сумевший впервые в истории вывести «Сибирь» в четвёрку лучших команд лиги.

Но обоих в клуб приглашал Фастовский, а также именно генеральный менеджер умудрялся собирать в условиях ограниченного бюджета отличный состав. Кирилл Валерьевич открыл для российского и международного хоккея Йонаса Энлунда, Патрика Херсли, Ярно Коскиранту, Микко Коскинена, Сергея Шумакова, Максима Шалунова, Константина Окулова и ещё целый ряд прекрасных хоккеистов, которые уже нашли себя в топ-клубах. Он грамотно лавировал в условиях беспредела олигархов, нещадно растаскивавших «Сибирь» после удачных сезонов, и снова набирал боеспособный состав. Великий комбинатор новосибирского хоккея, не иначе.

Не виноват только Фастовский? Кошмар «Сибири» длится очень долго В Минске сибиряки проиграли 12-й матч подряд.

Но Фастовский не волшебник, и было понятно, что без мощной финансовой поддержки спонсоров, ему не удастся стабильно держать «Сибирь» в топе. Однако сказка новосибирцев оказалась очень уж короткой, а в этом сезоне крах настиг и великого комбинатора. То ли Фастовский устал бороться с ветряными мельницами, то ли попросту потерял хватку, но такого провала генерального менеджера на трансферном рынке не приходилось видеть давно. Почти все, на кого в «Сибири» сделали ставку в межсезонье, с треском провалились, и Фастовский невольно оказался главным виновником кошмарного старта новосибирцев в чемпионате. Но согласитесь, у него было на это право – ведь без этого человека «Сибирь», возможно, так никогда и не познала бы вкус побед и не почувствовала себя, хоть и ненадолго, лидером КХЛ.

Трагедия хоккейного города

Так уж вышло, что при участии Фастовского «Сибирь» вознеслась до не виданных прежде высот, и он же приложил руку к её оглушительному падению. Круг замкнулся, команда из Новосибирска вернулась в разряд середняков, для которых участие в плей-офф за счастье, а болельщики больше не строят иллюзий. Кто в этом виноват? Уж точно не генеральный менеджер, работавший честно и даже иногда выходивший за рамки своих возможностей.

Вопросы скорее к властям города и области, которые за всё это время ничем не помогли своей хоккейной команде укрепиться в элите КХЛ. Всё-таки в нашей стране без приличного государственного или частного финансирования хоккейного счастья на длинном отрезке не построить. Если «Сибири» и дальше продолжат давать деньги по остаточному принципу, то выход в финал конференции четырёхлетней давности так и останется для новосибирской команды наивысшим достижением. И тут уж клубу ничего не поможет.

Андриевский: властям надо как-то обратить внимание на «Сибирь»

Больше всего в этой ситуации жаль болельщиков. Новосибирск – это реально хоккейный город, которых в нашей стране, на самом деле, не так уж и много. Здесь за «Сибирь» в буквальном смысле готовы порвать, а от результатов матчей зависит настроение тысяч людей. Любовь к хоккейной команде в Новосибирске огромна, фанатична, это существенная часть жизни немаленькой части города. И эти люди заслуживают видеть свою команду в плей-офф, регулярно наслаждаться этой особой кубковой атмосферой.

Болельщики ХК «Сибирь» Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

В Новосибирске обожали свою команду и до эры Фастовского, но внезапное возвышение «Сибири» вызвало в городе просто нереальный хоккейный бум, и сейчас было бы настоящим преступлением затушить этот ярчайший очаг. Пока ещё в Новосибирске искренне расстраиваются из-за очередного пролёта мимо плей-офф, пока ещё мечтают об аншлагах на новом большом стадионе и ждут МЧМ-2023, который выведет город на арену международного хоккея. Пока хоккейное сердце города пульсирует, людям, властным принимать большие решения, нужно действовать. Иначе через четыре года Новосибирск из уныния не вытащит никакой молодёжный чемпионат мира, а «Сибирь», глядишь, попадёт в аутсайдеры какого-нибудь очередного рейтинга. Допустить этого никак нельзя.