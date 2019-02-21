«Если бы не та серия из 12 поражений, «Сибирь» играла бы в плей-офф»

После домашнего поражения от «Автомобилиста» настроение на трибунах новосибирского ЛДС было далёким от радостного. «Сибирь», отчаянно сражавшаяся за попадание в восьмёрку на протяжении трёх последних месяцев, не смогла совершить чудо, и третий год подряд осталась без участия в розыгрыше Кубка Гагарина.



Для Жильбера Брюле новосибирский клуб стал возможностью продолжить карьеру на высоком уровне: по своему собственному признанию, канадец, пополнивший состав «Сибири» в конце октября, не имел других предложений. Брюле не отказался подвести итоги неудачного регулярного чемпионата и рассказал о своих планах на следующий сезон.

«Думал покончить с хоккеем и стать пожарным, но меня спасла КХЛ» Канадец, который поднимает «Сибирь» со дна и не жалуется на жизнь.

«У «Автомобилиста» лучшее большинство в лиге. Это говорит о многом»

— «Сибирь» проиграла дома «Автомобилисту» и потеряла все шансы на попадание в плей-офф. Какие мысли в голове после такой неудачи?

— Конечно, нельзя сказать, что я и вся команда испытываем радость и счастье. Конец регулярного чемпионата получился плохим и главную задачу мы не решили. В то же время, нужно отметить тот характер, с которым мы бились, стремясь зацепиться за свои шансы. Увы, старания оказались напрасными, результат не достигнут. Один матч — и сезон закончится. Очень жаль.



— Что случилось в третьем периоде матча с «Автомобилистом»? «Сибирь» имела все шансы на победу, отыграла дефицит, но через полминуты пропустила роковой гол от Дэна Секстона...

— Не знаю, что сказать. Вся команда действовала неплохо, но несколько ошибок и удалений стоили нам результата. Против такой квалифицированной и умной команды, как «Автомобилист», подобного допускать нельзя. Их большинство лучшее в лиге, это говорит о многом, если не обо всём.



— А что говорил хоккеистам Александр Андриевский в концовке?

— Говорил, что нужно действовать всем сообща, не сбиваться на индивидуальные действия. К сожалению, мы не смогли воплотить его слова в жизнь, за что и поплатились.



— Голкипер Алексей Красиков сыграл не лучший матч. Что сказали ему после игры?

— Он провёл отличный сезон. много выручал нас. Не нужно вешать на него всех собак. Во многих матчах он «тащил» нас, спасал в безнадёжных ситуациях, давал шанс на победу. Возможно, с «Автомобилистом» что-то пошло не так, но не забывайте, что мы играли против очень сильного соперника. Я уже говорил, что эти парни знают, как забивать. Остановить их очень непросто.

н. Жильбер Брюле

32 года. Канадец.



Сезон-2018/19:

29 матчей, 21 (7+14) очко. «-5», 14 минут штрафа, 71 бросок.

3 гола в большинстве, 2 победных шайбы. 32 года. Канадец.Сезон-2018/19:29 матчей, 21 (7+14) очко. «-5», 14 минут штрафа, 71 бросок.3 гола в большинстве, 2 победных шайбы.

«Шанс на плей-офф был упущен не сейчас»

— Согласны с тем, что «Сибирь» проиграла место в плей-офф не в матче с «Автомобилистом», а раньше?

— Конечно. Вспомните начало сезона, когда было 12 поражений подряд. Если я ничего не путаю, то за первые 25 матчей у команды было только пять побед. После такого начала вернуться в гонку было чрезвычайно тяжело. Мы пытались изо всех сил, но если бы в том начальном отрезке у «Сибири» было бы хотя бы 3-4 победы, всё было бы намного проще.



— Чуда не случилось...

— Увы. Но мы старались, чтобы оно произошло. Все бились до самого конца. Я понимаю, что все болельщики расстроены, но, поверьте, профессиональному спортсмену принять такую неудачу ничуть не проще. Мы все хотели перевернуть ситуацию в свою пользу, все ждали и желали этого. Но не сработало.



— Что будете делать в марте и апреле? Будете тренироваться в Новосибирске?

— Обычно после окончания сезона легионеры уезжают домой. Но я пока не знаю, как будет на этот раз.

Легионеры «Сибири» спели в метро. Им нужно создать группу с Майоне А на бэк-вокале у них будет Михаил Анисин.

«Хочу остаться в «Сибири», но контракта нет»

— Жильбер, вы отыграли в «Сибири» нынешний сезон. Какие впечатления остались от стадиона, от болельщиков?

— У «Сибири» великолепные болельщики, а играть в Новосибирске приятнее, чем во многих других городах. С поддержкой зрителей у нас проблем не было и быть не могло. Новосибирцы не просто приходят поглазеть, они активно поддерживают команду. Уверен, если бы мы попали в плей-офф, ажиотаж и поддержка были бы ещё лучше. В который раз могу лишь сокрушаться тому, что мы туда не попали. Это очень разочаровывает.



— Какая-то ясность с вашим персональным будущим уже есть? Остаётесь в «Сибири»?

— Контракта на следующий год у меня нет, поэтому пока ничего определённого сказать не могу. Не знаю. Буду делать всё, что зависит от меня, а там уж как решит генеральный менеджер — будут меня подписывать заново, или же нет.



— Но вы говорили, что хотите остаться.

— Да, и моё мнение не поменялось. Мне здесь нравится, в «Сибири» приятно играть. У нас дружная команда, хороший коллектив. Мне нравится тренерский штаб. Так что нет причин для того, чтобы я не хотел остаться на следующий год.



— Нельзя не спросить про ваш недавний перформанс в новосибирском метро, где вы пели и играли на гитарах...

— О, это было очень весело. Это был мой первый концерт для публики в режиме лайв. Было здорово, собралось достаточно много народу. Юкке тоже понравилось.

Видео можно посмотреть на канале «Сибири» в YouTube.

— С Пельтолой вы, похоже, сдружились больше, чем с другими.

— Юкки — отличный парень и хороший хоккеист. Сейчас он травмирован и вся команда очень скучает по нему.



— Может, споёте с ним ещё раз? После того, как сезон закончится?

— Всё может быть. Это здорово, но надо выучить новые песни.



— С планами на отпуск уже определились?

— Надо съездить домой. Во время нынешнего сезона у меня было несколько травм, которые я хотел бы подлечить. После этого вернусь к тренировкам и буду готовиться к следующему сезону.



— Можете рассказать про травмы?

— Непорядок с плечом. В конце ноября — начале декабря я повредил связки плеча. Я продолжал играть, потому что «Сибири» было необходимо, набирать очки.



— Операция не потребуется?

— Не думаю. Надеюсь, что нужно просто восстановиться.