Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф

«Чикаго», завоевавший три Кубка Стэнли за последние девять лет, в прошлом году не попал в плей-офф, а слабый старт в этом чемпионате стоил места тренеру Джоэлю Кенневиллю. К 6 ноября его команда проиграла 9 из 15 матчей, и он был уволен.
Вместо одного из самых авторитетных тренеров в НХЛ у руля «ястребов» встал Джереми Коллитон — никому не известный 34-летний специалист, ранее работавший в АХЛ. В клубе на него возлагали большие надежды, но он начал за упокой – с 16 поражений в 20 матчах. «Чикаго» был на самом дне и, казалось, потерял даже призрачные шансы на плей-офф. И вдруг начал побеждать. Нет, он до сих пор на дне Центрального дивизиона, но конкуренция там такая, что в зону «уайлд кард» он не попадает только по дополнительным показателям. Неужели «Блэкхоукс» действительно стали лучше играть?
18 декабря «Чикаго» выиграл, а затем ещё раз и ещё. Три победы подряд, впервые в сезоне. Примерно в это же время начались и перемены, и сейчас сезон «Чикаго» можно разделить на три части – при Кенневилле, при Коллитоне до этой даты и с 18 декабря.
Изменения в составе
Начнём с того, что Коллитон – тренер, который огромное внимание уделяет обороне. Но, к несчастью, у него мало что получается. Он поменял игру в обороне с позиционной на персональную, а атаковать хотел быстро, не задерживаясь в средней зоне. «Мы хотим быстро атаковать, чтобы соперник не был готов обороняться. Иногда мы слишком медленно разворачиваем атаку, нам требуется пять-шесть передач, чтобы войти в зону. Они не нужны», — Коллитон. Игроки «Чикаго» привыкали с трудом, да и сейчас нельзя сказать, что привыкли. Наверное, «Чикаго» нужны серьёзные изменения в составе.
Некоторые уже произошли. В конце ноября Ник Шмальц, который при старом тренере имел постоянное место в составе, был обменян в «Аризону» на Дилана Строума, а перед Новым годом из «Эдмонтона» выменяли Дрейка Каджулу на Брендона Меннинга. Оба нападающих уже неплохо прижились, добавив атаке «Чикаго» глубины и вариативности в атаке, а заодно спихнули мёртвого Мэннинга, который только и занимался тем, что хватал «минусы». 19-летний защитник Хенри Йокихарью сначала потерял место в первой паре обороны, а затем и место в составе и был отправлен в АХЛ набираться опыта.
Вот как менялось игровое время хоккеистов. Из основного – Кейн и Тэйвз при Коллитоне стали играть больше, что логично. Тот, кто даёт результат, должен проводить больше времени на льду. Посмотрите, как резко скакнуло вверх время Каджулы – он практически сразу же завоевал место в первом звене и в первой бригаде большинства. А вот Брэндон Саад в начале декабря потерял место в топ-6, с появлением Строума сократилось и время Артёма Анисимова. Коллитон пытался больше задействовать молодого Давида Кампфа, но потом от этой идеи отказался.
Игровое время защитников после прихода Коллитона сильно колебалось, но главное, что он сделал, воссоединил пару Кит – Сибрук. Постепенно в состав стали попадать те, кто играл у Коллитона в АХЛ – Коннор Мёрфи, Карл Дальстрём и Густав Форслинг. Они вытеснили Рутту, Йокихарью и Мэннинга.
Где броски?
Забавно, но если Коллитон просит команду быстрее идти в атаку и заставать соперника врасплох, то при правильной игре «Чикаго» должен был начать больше атаковать и больше бросать. Но нет. Количество бросков продолжало падать, затем был короткий пик в середине декабря и следующий – сейчас.
Забавно и то, что на результаты это не влияло. Кстати, снизилось не только количество бросков, но и процент их реализации. При Кенневилле «Чикаго» забивал 10,7% бросков, в первые полтора месяца с Коллитоном – 11,7%, с 18 декабря «ястребы» конвертируют всего 7,99% выстрелов в формате «пять на пять». На другом конце площадки – ровно обратная ситуация. И всё равно с 18 декабря «Чикаго» выиграл 15 из 25 матчей (девятый результат в лиге).
Откуда они берут голы?
Меньше владения шайбой, меньше бросков, меньше реализация. Но «Чикаго» не на бумаге рисует себе шайбы, а на самом деле их забивает. При Кенневилле соотношение забитых и пропущенных голов составляло 3,06-3,73, в первое время после смены тренера – 2,65-3,90, с 18 декабря – 4,0-3,52. «Чикаго» стал чуть меньше пропускать и намного больше забивать.
Четыре гола в среднем за игру – это лучший результат в НХЛ за этот период. И огромный прыжок наверх с 2,65 (20-й результат). Все эти голы связаны с работающим как часы большинством. «Чикаго» может валять дурака в равных составах, но не дай бог сопернику удалиться. Сейчас «Блэкхоукс» реализуют 36,4% попыток (первое место в НХЛ), при Кенневилле они занимали 27-е место (14%), в период поиска себя и вовсе скатились на последнюю строчку (9,1%). Но с 18 декабря к Дебринкэту, Кейну и Тэйвзу поставили Густафссона и Строума, и вуаля. С тех пор они в сумме набрали 69 очков только в формате «пять на четыре».
Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.
В равных составах у «Чикаго» по-прежнему есть Патрик Кейн – по скорости набора очков он сейчас опережает даже Никиту Кучерова. И если вдруг «Чикаго» попадёт в плей-офф, он вполне может выиграть «Харт Трофи». Его ценность для команды нельзя переоценить.
Вратари
Даже позволяя сопернику хозяйничать у своих ворот и создавать момент за моментом, атака это нивелирует. На графике ниже видно, что и «Чикаго» в целом, и все его игроки создают на льду меньше опасности, чем соперник, но это не мешает им забивать больше голов. И тут «Блэкхоукс» надо сказать спасибо своим вратарям.
Кори Кроуфорд в декабре опять получил травму, но неожиданно хорошо стал играть Кэм Уорд. До 18 декабря он отражал 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,25, сейчас – 90,6% и 3,23. Да, эти цифры тоже далеко не идеальные, но Уорд выиграл 10 матчей из 13, и только это сейчас имеет значение для «Чикаго». Неплохо играет и Колин Делиа (91,2% и 3,43). «Чикаго» позволяет наносить по своим воротам в среднем по 35,4 броска за игру (худший показатель только у «Оттавы»), но оба вратаря тащат, когда это нужно.
Так что же получается, «Чикаго» просто везёт? Пока можно сказать и так. Оборона по-прежнему оставляет желать лучшего, меньшинство далеко от идеала (75,7% с 18 декабря – худший результат в лиге), но каким-то образом «Чикаго» выигрывает.
Просто к ним возвращается психология победителей. Если раньше они пропускали пару голов и бросали играть, то сейчас бросаются отыгрываться (и отыгрываются). Если раньше они могли забить четыре-пять-шесть голов и проиграть, то сейчас забивают ещё и выигрывает. Как сегодня с «Детройтом» (5:4 ОТ) или до этого – с «Оттавой» (8:7). «Мы способны создавать моменты в атаке, так что пара пропущенных голов уже не конец света. Но мы хотим много забивать и не пропускать ни одного гола. Нам ещё предстоит много работы», — отметил Коллитон.
С такой игрой, конечно, Кубок Стэнли не выиграть, но «Чикаго» уже может надеяться на попадание в плей-офф. Ещё месяц назад такое предположение показалось бы безумием.