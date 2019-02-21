Кейн круче дырявой обороны. «Чикаго», вопреки всему, рядом с плей-офф

«Чикаго», завоевавший три Кубка Стэнли за последние девять лет, в прошлом году не попал в плей-офф, а слабый старт в этом чемпионате стоил места тренеру Джоэлю Кенневиллю. К 6 ноября его команда проиграла 9 из 15 матчей, и он был уволен.



Вместо одного из самых авторитетных тренеров в НХЛ у руля «ястребов» встал Джереми Коллитон — никому не известный 34-летний специалист, ранее работавший в АХЛ. В клубе на него возлагали большие надежды, но он начал за упокой – с 16 поражений в 20 матчах. «Чикаго» был на самом дне и, казалось, потерял даже призрачные шансы на плей-офф. И вдруг начал побеждать. Нет, он до сих пор на дне Центрального дивизиона, но конкуренция там такая, что в зону «уайлд кард» он не попадает только по дополнительным показателям. Неужели «Блэкхоукс» действительно стали лучше играть?



18 декабря «Чикаго» выиграл, а затем ещё раз и ещё. Три победы подряд, впервые в сезоне. Примерно в это же время начались и перемены, и сейчас сезон «Чикаго» можно разделить на три части – при Кенневилле, при Коллитоне до этой даты и с 18 декабря.

Изменения в составе

Начнём с того, что Коллитон – тренер, который огромное внимание уделяет обороне. Но, к несчастью, у него мало что получается. Он поменял игру в обороне с позиционной на персональную, а атаковать хотел быстро, не задерживаясь в средней зоне. «Мы хотим быстро атаковать, чтобы соперник не был готов обороняться. Иногда мы слишком медленно разворачиваем атаку, нам требуется пять-шесть передач, чтобы войти в зону. Они не нужны», — Коллитон. Игроки «Чикаго» привыкали с трудом, да и сейчас нельзя сказать, что привыкли. Наверное, «Чикаго» нужны серьёзные изменения в составе.



Некоторые уже произошли. В конце ноября Ник Шмальц, который при старом тренере имел постоянное место в составе, был обменян в «Аризону» на Дилана Строума, а перед Новым годом из «Эдмонтона» выменяли Дрейка Каджулу на Брендона Меннинга. Оба нападающих уже неплохо прижились, добавив атаке «Чикаго» глубины и вариативности в атаке, а заодно спихнули мёртвого Мэннинга, который только и занимался тем, что хватал «минусы». 19-летний защитник Хенри Йокихарью сначала потерял место в первой паре обороны, а затем и место в составе и был отправлен в АХЛ набираться опыта.

Кейн и Панарин зажигают порознь. Дубль Хлебушка — намёк, что хочет вернуться? Сначала он дарит часы в знак признания, а потом забивает голы в ваши ворота.

Вот как менялось игровое время хоккеистов. Из основного – Кейн и Тэйвз при Коллитоне стали играть больше, что логично. Тот, кто даёт результат, должен проводить больше времени на льду. Посмотрите, как резко скакнуло вверх время Каджулы – он практически сразу же завоевал место в первом звене и в первой бригаде большинства. А вот Брэндон Саад в начале декабря потерял место в топ-6, с появлением Строума сократилось и время Артёма Анисимова. Коллитон пытался больше задействовать молодого Давида Кампфа, но потом от этой идеи отказался.

Фото: hockeyviz.com

Игровое время защитников после прихода Коллитона сильно колебалось, но главное, что он сделал, воссоединил пару Кит – Сибрук. Постепенно в состав стали попадать те, кто играл у Коллитона в АХЛ – Коннор Мёрфи, Карл Дальстрём и Густав Форслинг. Они вытеснили Рутту, Йокихарью и Мэннинга.

Где броски?

Забавно, но если Коллитон просит команду быстрее идти в атаку и заставать соперника врасплох, то при правильной игре «Чикаго» должен был начать больше атаковать и больше бросать. Но нет. Количество бросков продолжало падать, затем был короткий пик в середине декабря и следующий – сейчас.



Забавно и то, что на результаты это не влияло. Кстати, снизилось не только количество бросков, но и процент их реализации. При Кенневилле «Чикаго» забивал 10,7% бросков, в первые полтора месяца с Коллитоном – 11,7%, с 18 декабря «ястребы» конвертируют всего 7,99% выстрелов в формате «пять на пять». На другом конце площадки – ровно обратная ситуация. И всё равно с 18 декабря «Чикаго» выиграл 15 из 25 матчей (девятый результат в лиге).

Фото: public.tableau.com/profile/sean.tierney

Откуда они берут голы?

Меньше владения шайбой, меньше бросков, меньше реализация. Но «Чикаго» не на бумаге рисует себе шайбы, а на самом деле их забивает. При Кенневилле соотношение забитых и пропущенных голов составляло 3,06-3,73, в первое время после смены тренера – 2,65-3,90, с 18 декабря – 4,0-3,52. «Чикаго» стал чуть меньше пропускать и намного больше забивать.



Четыре гола в среднем за игру – это лучший результат в НХЛ за этот период. И огромный прыжок наверх с 2,65 (20-й результат). Все эти голы связаны с работающим как часы большинством. «Чикаго» может валять дурака в равных составах, но не дай бог сопернику удалиться. Сейчас «Блэкхоукс» реализуют 36,4% попыток (первое место в НХЛ), при Кенневилле они занимали 27-е место (14%), в период поиска себя и вовсе скатились на последнюю строчку (9,1%). Но с 18 декабря к Дебринкэту, Кейну и Тэйвзу поставили Густафссона и Строума, и вуаля. С тех пор они в сумме набрали 69 очков только в формате «пять на четыре».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.



В равных составах у «Чикаго» по-прежнему есть Патрик Кейн – по скорости набора очков он сейчас опережает даже Никиту Кучерова. И если вдруг «Чикаго» попадёт в плей-офф, он вполне может выиграть «Харт Трофи». Его ценность для команды нельзя переоценить.

Вратари

Даже позволяя сопернику хозяйничать у своих ворот и создавать момент за моментом, атака это нивелирует. На графике ниже видно, что и «Чикаго» в целом, и все его игроки создают на льду меньше опасности, чем соперник, но это не мешает им забивать больше голов. И тут «Блэкхоукс» надо сказать спасибо своим вратарям.

Фото: hockeyviz.com

Кори Кроуфорд в декабре опять получил травму, но неожиданно хорошо стал играть Кэм Уорд. До 18 декабря он отражал 88,2% бросков при коэффициенте надёжности 4,25, сейчас – 90,6% и 3,23. Да, эти цифры тоже далеко не идеальные, но Уорд выиграл 10 матчей из 13, и только это сейчас имеет значение для «Чикаго». Неплохо играет и Колин Делиа (91,2% и 3,43). «Чикаго» позволяет наносить по своим воротам в среднем по 35,4 броска за игру (худший показатель только у «Оттавы»), но оба вратаря тащат, когда это нужно.

Так что же получается, «Чикаго» просто везёт? Пока можно сказать и так. Оборона по-прежнему оставляет желать лучшего, меньшинство далеко от идеала (75,7% с 18 декабря – худший результат в лиге), но каким-то образом «Чикаго» выигрывает.



Просто к ним возвращается психология победителей. Если раньше они пропускали пару голов и бросали играть, то сейчас бросаются отыгрываться (и отыгрываются). Если раньше они могли забить четыре-пять-шесть голов и проиграть, то сейчас забивают ещё и выигрывает. Как сегодня с «Детройтом» (5:4 ОТ) или до этого – с «Оттавой» (8:7). «Мы способны создавать моменты в атаке, так что пара пропущенных голов уже не конец света. Но мы хотим много забивать и не пропускать ни одного гола. Нам ещё предстоит много работы», — отметил Коллитон.



С такой игрой, конечно, Кубок Стэнли не выиграть, но «Чикаго» уже может надеяться на попадание в плей-офф. Ещё месяц назад такое предположение показалось бы безумием.