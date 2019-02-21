Две главные интриги КХЛ перед плей-офф. Расклады Запада и Востока

Регулярный чемпионат КХЛ вышел на финишную прямую. В пятницу, 22 февраля, предстоит сыграть заключительный тур, после чего команды, вышедшие в плей-офф, будут готовиться к Кубку Гагарина в субботу и в воскресенье. В понедельник, 25 февраля, начнётся всё самое интересное.



Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Главная интрига Запада

На Западе по-прежнему остались три команды, ведущие борьбу за седьмое и восьмое места, то есть за две путёвки в плей-офф. Из трио ХК «Сочи» — «Витязь» — рижское «Динамо» кому-то одному придётся отправиться в досрочный отпуск. У идущего на шестом месте «Спартака» 64 очка (как и у сочинцев), но его точно не обгонят рижане. «Динамо» может набрать те же самые 64 очка, однако будет ниже по количеству побед в основное время. Худшее, что может случиться со «Спартаком», — красно-белые опустятся на седьмое или восьмое место. Тогда придётся играть с ЦСКА или СКА. Подобный расклад возможен, учитывая, как слабо «Спартак» проводит концовку регулярки (семь поражений в восьми матчах).

«Сочи» может не попасть в плей-офф только при условии, если «леопарды» в последнем туре проиграют в основное время «Словану», а Рига любым способом выиграет в Москве у ЦСКА. Тогда по победам в основное время, как и по победам в овертайме, преимущество будет на стороне латвийского клуба. Но вряд ли «Сочи» уступит полуживой Братиславе, которая раздевает на матчи в качестве вратаря полевого игрока и играет в три пятёрки. Такое может только присниться. Сочинцам нужно просто набрать одно очко, и тогда можно даже не болеть против Риги в параллельной встрече.



Почти аналогичная ситуация и с «Витязем». У Подольска сейчас 63 очка и восьмое место, но команда Белова – лучшая среди этой тройки как по победам в основное время, так и по победам в овертаймах. Эти два показателя поэтапно учитываются в случае равенства очков. Таким образом, «Витязю» нужно просто не проиграть дома «Автомобилисту» в основное время. Задача, конечно, посложнее, чем у «Сочи», но главный тренер уральцев Андрей Мартемьянов не скрывает, что даст отдохнуть многим своим лидерам.

С рижским «Динамо» (62 очка, 9-е место) всё предельно ясно. Только два очка в матче с ЦСКА («армейцы» наверняка выпустят полудубль) и полная потеря очков либо сочинцами, либо подольчанами. Шансы у рижан есть, пусть и не особо большие.



Оставшиеся матчи:

ХК «Сочи»: «Слован» (д)

«Витязь»: «Автомобилист» (д)

«Динамо» Р: ЦСКА (г).

«Спартак» попадёт на СКА или ЦСКА? В КХЛ остался последний тур А рижское «Динамо» продолжает биться за плей-офф.

Главная интрига Востока

На Востоке по-прежнему не определится соперник «Салавата Юлаева» по первому раунду. «Автомобилист» и «Барыс» точно первые и вторые (сыграют с «Торпедо» и «Трактором»), а вот кто станет третьим, четвёртым и пятым, до сих пор загадка. «Металлург», «Ак Барс» и «Авангард» продолжают выявлять сильнейшего между собой, но с небольшой оговоркой.



Итак, у «Магнитки» и Казани сейчас по 82 очка, побед в основное время тоже одинаково – по 34. Но у «металлургов» лучше с победами в овертаймах, поэтому на третьей строчке Востока нынче команда Йозефа Яндача. Символично, что в заключительном туре оба клуба сыграют друг с другом в Магнитогорске. Лучший будет определён в очной встрече, что абсолютно справедливо. Ждём голевой феерии, как в недавней схватке в столице Татарстана. Кто выиграет – сыграет в плей-офф с Уфой.



Позади «Металлурга» и «Ак Барса» притаился «Авангард» с 81 очком. Свой предыдущий матч омичи провели аж 16 февраля в Астане, так что имели достаточно времени на отдых и подготовку.

У «ястребов» ситуация занимательная – они точно не станут третьими и не сыграют с Уфой в первом раунде. Либо «Магнитка», либо «Ак Барс» наберут 84 очка – это недосягаемо для «Авангарда». Плюс ко всему в том случае, если Магнитогорск и Казань доведут дело до овертайма в очном матче, омичи железно остаются пятыми. Любая победа над «Сибирью» им не поможет – при равенстве очков (по 83) они уступят и уральцам, и казанцам по победам в основное время. Дополнительные показатели у коллектива Боба Хартли худшие среди всей тройки.



Поэтому в первом раунде плей-офф «Авангарду» уже точно играть либо с «Металлургом», либо с «Ак Барсом». Других вариантов попросту не существует. Вопрос только в одном: начнёт ли «Авангард» серию дома или в гостях? Это зависит от итогового места.



Оставшиеся матчи:

«Металлург» Мг: «Ак Барс» (д)

«Ак Барс»: «Металлург» Мг (г)

«Авангард»: «Сибирь» (д).



Если бы плей-офф начинался сегодня, пары выглядели бы следующим образом:



Запад

ЦСКА – «Витязь»

СКА – «Сочи»

«Локомотив» — «Спартак»

«Йокерит» — «Динамо» М.



Восток

«Автомобилист» — «Трактор»

«Барыс» — «Торпедо»

«Металлург» — «Салават Юлаев»

«Ак Барс» — «Авангард».



* курсивом выделены команды, чей посев уже известен