Злой «Питтсбург»! Кросби дрался, Малкина и тренера удалили до конца матча

Не успел Евгений Малкин полноценно войти в игровой ритм после неоднозначной дисквалификации за удар клюшкой форварда «Филадельфии Флайерз» Майкла Раффля, как снова фамилия российского «пингвина» появилась в протоколе в графе «удаления до конца матча». В домашней встрече с «Сан-Хосе Шаркс» хоккеисты «Питтсбурга» не нашли других аргументов, кроме как выпустить пар с помощью кулаков.

Случилось это в концовке третьего периода, когда «пингвины» проигрывали с разницей в три шайбы. Во время телевизионного тайм-аута наставник «Питтсбурга» Майк Салливан нарисовал своим подопечным какую-то комбинацию на планшетке и готовился заменить вратаря шестым полевым, но в дело неожиданно вмешался нападающий «Шаркс» Эвандер Кейн. Непонятно зачем, он попытался взглянуть на нарисованную тренером комбинацию, чем спровоцировал массовую драку.



«Я просто стоял и смотрел туда. А одному из их хоккеистов это не понравилось, после этого ситуация обострилась. Обычно я так не делаю? Но ведь они собирались менять вратаря. Это просто была моя хитрость. Если это видишь, почему бы не попробовать?» — признался после матча Кейн.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Брэди Треттенеро.

До этого Кейн уже отгрузил соперникам гол в меньшинстве, поэтому явно чувствовал себя в ударе. В гуще боевых действий неожиданно оказался капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, который попытался подраться с защитником «Шаркс» Бренденом Диллоном. Сам Диллон до этого ударил ничего не подозревающего Маркуса Петтерсона, за что получил в том же стиле: несколько ударов Сидни пришлись в оппонента уже тогда, когда Диллона держали судьи и ответить Кросби он не мог. За обиженного партнёра вступился форвард калифорнийцев Мишель Хэйли.

Борьба за плей-офф в Столичном дивизионе:

«Айлендерс» — 77 очков

«Вашингтон» — 75

«Питтсбург» — 71

«Каролина» — 70

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«Коламбус» — 69

Хэйли и Диллон получили удаления до конца игры, а Кросби арбитры пожалели, выписав ему 5 минут за драку. Кроме этого, в раздевалку был отправлен главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан, и игру «пингвины» заканчивали под руководством Кевина Стивенса.

Эмоции хоккеистов «Пингвинз» вполне можно понять: команда находится на грани кубковой зоны, лишь на одно очко опережая «Каролину», которая является обладателем последней путёвки в плей-офф.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

За 73 секунды до финальной сирены был изгнан с площадки и Евгений Малкин. Россиянин не вступал в драку с соперником, но, видимо, сказал что-то очень неприятное арбитрам Горду Дуайеру и Пьеру Ламберту. За это Евгений без лишних разговоров был сразу отправлен в раздевалку, получив удаление до конца встречи.

Для Малкина этот 10-минутный штраф стал уже вторым в сезоне. 77 минут штрафа, набранных Евгением в нынешнем регулярном чемпионате, — это уже намного выше среднего показателя для уральского форварда. К концу сезона они вполне могут превратиться в личный антирекорд, который пока составляет 100 штрафных минут в сезоне-2009/10.

Лидеры среди россиян по штрафному времени, сезон-2018/19:

1.

2. Никита Задоров («Колорадо») — 61,

3. Андрей Свечников («Каролина») — 50,

4. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 46,

5. Александр Радулов («Даллас») — 42. 1. Евгений Малкин («Питтсбург») — 77 минут,2. Никита Задоров («Колорадо») — 61,3. Андрей Свечников («Каролина») — 50,4. Евгений Кузнецов («Вашингтон») — 46,5. Александр Радулов («Даллас») — 42.

«Знаете, такие матчи бывают, когда всё идёт не так, как запланировано. Самое главное, что мы правильно отреагировали на такую ситуацию. Мы дали сопернику забить три простых гола. После такого было трудно вернуться в игру. Могу ли я объяснить то, что происходило в концовке? Нет. Что послужило причиной моего удаления? Тоже не скажу», — сказал расстроенный Майк Салливан.



«Это всё разочарование. В концовке таких матчей подобные вещи случаются», — добавил голкипер Кейси Десмит. «Надо быстро переворачивать страницу и двигаться вперёд. Да, мы крайне разочарованы, но нет времени и сил останавливаться на этом матче», — резюмировал ветеран Мэтт Каллен.