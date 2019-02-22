Опять сотня! Кучерову нет равных в НХЛ, он уже в компании легенд

Пока Александр Овечкин бьёт всевозможные снайперские рекорды за «Вашингтон», в «Тампе» вовсю отрывается Никита Кучеров. Минувшей ночью главный претендент на «Арт Росс Трофи» этого сезона забросил 30-ю шайбу в чемпионате и уже набрал фантастические 100 очков! За 62 матча нынешней регулярки Кучеров уже повторил своё прошлогоднее достижение и явно не собирается останавливаться.

Как он это делает?!

Если вас спросить, что особенного в Никите Кучерове, как быстро вы сможете дать ответ? По силе и точности броска он уступает, например, Овечкину, по скоростным данным не превзойдёт Макдэвида, по технике владения шайбой Никита тоже вряд ли лучший в лиге. Но он умеет в хоккее абсолютно всё, и, хотя у него нет ярко выраженного козыря, научился пользоваться своими умениями в комплексе. Это, пожалуй, лучший универсал НХЛ прямо сейчас, и, чем больше он работает над собой, тем стремительнее входит в число суперзвёзд лучшей лиги мира.

Кучеров и легенды НХЛ! Он идёт на рекорд, которому почти четверть века Никто не заслуживает MVP и «Арт Росс Трофи» больше, чем он.

Сумасшедший успех Кучеров ведь нельзя было предугадать, когда Никита только начинал свой путь в хоккее. По уровню таланта на юниорском и молодёжном уровнях его нельзя было сравнить с теми же Овечкиным и Малкиным. В «Тампе» ему тоже понадобилось время на раскачку, зато когда Никита освоился в «молниях», то постепенно вышел на какой-то космический уровень. Ему без разницы, с какими партнёрами играть, на льду он может абсолютно всё, причём постоянно продолжает совершенствовать свои навыки и умения. Закрепившись в составе «Тампы», Кучеров не стал довольствоваться ролью добротного игрока основы «молний», он захотел попасть в число элитных хоккеистов НХЛ. Путь в суперзвёзды Никита проложил себе сам, без устали работая над собой, причём не только на тренировках. Наверное, благодаря такому высокому спросу с самого себя Кучеров и стал по-настоящему большим игроком. А 100 очков за сезон точно не та планка, достигнув которую Никита успокоится.

Первый после Лемье

100 очков за 62 матча в НХЛ – это уже умопомрачительный результат, но величие достижения Кучерова станет ещё очевиднее, если обратиться к статистике и истории. Такой график набора очков, как сейчас у Никиты, в НХЛ не демонстрировал никто за 22 года. Последним трёхзначное число очков быстрее Кучерова за регулярку в сезоне-1996/97 выбивал великий Марио Лемье (ему понадобилась 61 игра).

А всего, начиная с чемпионата-1993/94, Никита стал шестым игроком, кто набирал 100 очков за 62 матча и меньше. Кучеров попал в легендарную компанию к Лемье, Уэйну Гретцки, Яромиру Ягру и Рону Фрэнсису, и это просто невероятное достижение для российского хоккеиста.

Разумеется, благодаря соточке Никита попал и в достойную компанию соотечественников. Кучеров – четвёртый россиянин в НХЛ, которому удалось достигнуть этого результата два сезона подряд. Овечкин, Малкин и Павел Буре встречают нового участника в клубе стабильных монстров-бомбардиров.

Впереди Могильный и Лекавалье

Кучеров выбил 100 очков всего за 62 матча, впереди у него ещё 20 игр, и за это время Никита может стать по-настоящему великим бомбардиром. Что для этого нужно сделать? Для начала нужно обновить рекорд «Тампы» по очкам для одного игрока в регулярном сезоне. Сейчас россиянин на третьем месте, а впереди Мартен Сан-Луи (102 очка, сезон-2006/07) и Венсан Лекавалье (108, 2006/07). Так что всего девять набранных очков сделают Кучерова величайшим бомбардиром «молний» в рамках отдельно взятого чемпионата.

Русская неделя в Америке: Кучеров идёт за рекордом Могильного Малкин наконец-то стал забивать, но не исправил ужасный «плюс-минус», а Тарасенко тащит «Сент-Луис».

Кроме того, почему бы не замахнуться и на более впечатляющий рекорд? Александр Могильный в сезоне-1992/93 заработал какие-то невероятные 127 очков в регулярке, и с тех пор никто из россиян не добивался ничего подобного. Кучеров сейчас подобрался достаточно близко к космическому достижению Могильного, почему бы не попытаться его покорить? Набрать 28 баллов за 20 игр для огненного лидера «Тампы» — вполне посильная задача.