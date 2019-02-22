Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона

В заключительный игровой день регулярного чемпионата определились все участники плей-офф КХЛ. Представляем все пары Запада и Востока, которые начнут свой поход за Кубком Гагарина.

Запад

ЦСКА (1) – «Витязь» (8)

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.

ЦСКА за последние четыре года не отдал ни одной игры соперникам по первому раунду, «Витязь» не станет исключением. Да, в регуляркеподольчане одержали над «армейцами» одну победу, а ещё одна встреча закончилась в овертайме, но это было в декабре-январе, когда «Витязь» выдал свой лучший отрезок в сезоне.

Самый показательный матч между этими командами – последний, который состоялся 18 февраля. ЦСКА непринуждённо выиграл 6:1 у обессиленного соперника. В состав «Витязя» к последним играм регулярки вернулся Александр Сёмин, но ни он, ни Миро Аалтонен не помогут хотя бы затянуть серию с грозными обладателями Кубка Континента.

КХЛ в разы хуже НХЛ и последняя в Европе. Тут много жира и мало спорта Рутинная «регулярка», предсказуемый плей-офф и большой разрыв между клубами. Сравниваем в цифрах с НХЛ и Европой.

СКА (2) – «Спартак» (7)

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.

«Спартаку» было достаточно обыграть «Северсталь» в последнем туре, чтобы избежать встречи со СКА, но красно-белые не ищут лёгких путей. СКА и «Спартак» — принципиальное противостояние, но если когда-то москвичи выносили «армейцев» в первом раунде, то теперь преимущество петербуржцев более чем очевидно.

«Спартак» не смог забить в трёх из последних четырёх матчей, а тут ещё совсем некстати попали в лазарет два лидера команды — второй снайпер Анатолий Никонцев и второй бомбардир КаспарсДаугавиньш. СКА выиграл украсно-белыхвсе четыре матча в регулярном чемпионате и, вероятнее всего, серия тоже будет короткой.

«Локомотив» (3) – «Сочи» (6)

Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта.

В плей-офф эти соперники встретятся впервые, а в этой регулярке сыграли четыре раза, каждая команда одержала по две победы. «Локомотив» — молодая и по-спортивному злая команда, которая ровно провела чемпионат и показала себя способной оказать сопротивлению любому, даже самому записному фавориту. Но и «Сочи» — соперник совершенно непредсказуемый, который в отдельно взятой игре способен обыграть любого. Правда, плей-офф это пока не касалось, «Сочи» трижды играли в первом раунде и смогли выиграть лишь один матч. На стороне «Локомотива» же опыт Квартальнова, и более сильный, сбалансированный состав.

«Йокерит» (4) – «Динамо» Москва (5)

Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта.

Эта пара определилась самой первой в КХЛ, поэтому у соперников было достаточно времени, чтобы досконально подготовиться к рубке. «Йокерит» — сильный соперник, но в плей-офф КХЛ пока что побеждал только уступающие по уровню команды. «Динамо» под это определение точно не подходит.

Владимир Крикунов наладил игру в обороне и командное взаимодействие, и бело-голубые выглядят в этой паре гораздо предпочтительнее. Динамовцы выиграли у «шутов» оба матча в сезоне, и сразу после того, как узнали свою пару, принялись готовиться к серии. Об этом говорит и результат последних игр – три из четырёх «Динамо» проиграло, но мыслями оно уже в первом раунде.

Восток

«Автомобилист» (1) – «Трактор» (8)

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.

«Автомобилист» — команда, которая не проигрывала до середины октября, команда, которая с приличным отрывом выиграла Восточную конференцию. Это команда, которая даже на одной ноге может обыграть предельно мотивированных соперников. А «Трактор» по сравнению с прошлым сезоном, наоборот, сделал шаг назад. А в последний месяц сильно сдал и едва не упустил путёвку в плей-офф. Челябинцы мало пропускают, но забивают ещё меньше, даже две шайбы за матч даются им с большим трудом. Есть большие сомнения, что они смогут что-то противопоставить Доусу и компании.

«Барыс» (2) – «Торпедо» (7)

Расписание игр: 26 февраля, 28 февраля, 2 марта, 4 марта и, если потребуется, 6 марта, 8 марта, 10 марта.

«Барыс» не играл в плей-офф всего один раз за 11 сезонов, но в кубковых битвах особого успеха не имел и лишь дважды выходил во второй раунд. Сейчас команда из Астаны выиграла дивизион Чернышёва и впервые за время выступления в КХЛ заняла пятое место в общей таблице. Кажется, «Торпедо» для них сейчас – вполне проходимый соперник.

У нижегородцев главная проблема – травма основного вратаря Станислава Галимова, который не играет с конца января. Барри Браст в последнее время справляется с нагрузкой, но стабильно никогда не играл. «Торпедо» будет невероятно сложно остановить мощную атаку астанинцев.

«Металлург» (3) – «Салават Юлаев» (6)

Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта.

Эта серия обещает быть жаркой, как и любая серия с участием «Салавата Юлаева». «Магнитка» завершила сезон пятью победами в шести последних матчах и, как обычно, является одним из фаворитов Востока. Исправно набирает очки Мозякин и его звено, есть поддержка от третьих-четвёртых звеньев, всё в порядке на последнем рубеже.

Но с «Салаватом» никогда не знаешь, чего ждать, хотя если взглянуть на статистику, плей-офф эти команды встречались пять раз, и последние три серии «Магнитка» выиграла практически в одну калитку. Уфимцы могут мучиться с «Северсталью», проигрывать «Амуру», а могут собраться и обыграть действующего чемпиона.

«Ак Барс» не стал биться за «Салават». Билялетдинов попал на Хартли В матче за третье место Востока казанцы совсем не упирались.

«Авангард» (4) – «Ак Барс» (5)

Расписание игр: 25 февраля, 27 февраля, 1 марта, 3 марта и, если потребуется, 5 марта, 7 марта, 9 марта.

В последнем туре «Авангард» обеспечил себе преимущество домашней площадки, эта серия начнётся в Балашихе. Никого не должно смущать, что «Ак Барс» проиграл два последних матча – ЗинэтулаБилялетдинов опытный тренер, который знает, как подвести своих подопечных к плей-офф в оптимальном состоянии. Кстати, «Ак Барс» выиграл у «Авангарда» три серии плей-офф в предыдущих сезонах.

«Авангард» же при Бобе Хартли претерпел серьёзные изменения как по стилю игры, так и по атмосфере внутри команды. И хотя многие ждали, что омичи в какой-то момент сдадут, этого не случилось. Тому свидетельствуют и победы над СКА и «Барысом» в заключительный месяц регулярки. Действующий чемпион против обновлённого амбициозного «Авангарда». Это будет круто.