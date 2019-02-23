«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют?

Вчера, 22 февраля, «Коламбус» громыхнул, но не так, как все ожидали. Вместо обмена Артемия Панарина или Сергея Бобровского «Блю Джекетс» приобрели топ-центра – Мэтта Дюшейна. Причём отдали за него довольно скромный набор – двух игроков, которые ещё не провели ни одного матча в НХЛ – Виталия Абрамова и Джонатана Давидссона (он играет в Швеции).

Дюшейну даже не потребовалось никуда ехать, чтобы сыграть первый матч за новую команду. «Коламбус» приехал в столицу Канады, и форвард просто перенёс свои вещи из одной раздевалки в другую. Естественно, дебютировал он в первом звене с Панариным и Кэмом Аткинсоном, заменив в центре Пьер-Люка Дюбуа.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

«Теперь ребята будут бороться за игровое время, не считая в принципе попадания в состав. Переход Дюшейна даёт нам гибкость в этом моменте. Можно варьировать некоторые вещи, когда у тебя есть сильная центральная линия. Тяжело найти центра, когда он тебе нужен. Дюшейн – очень хороший игрок, и его переход состоялся очень вовремя, потому что мы пытаемся выйти в плей-офф», — сказал главный тренер команды Джон Торторелла.

Дюшейн не набрал очков, но нанёс три броска по воротам, один раз попал в штангу, а также выходил в первой бригаде большинства. «Коламбус» победил со счётом 3:0 после двух поражений подряд, и вернулся на третью строчку в Столичном дивизионе.

За Дюшейном «Коламбус» охотился давно, ещё когда тот был в «Колорадо». «Это центр первого звена, один из лучших по игре на вбрасываниям и хорошая подмога в большинстве. Это игрок, который может решить исход матча. Мы за ним долго следили и хотели заполучить. Он нам необходим, и мы готовы рискнуть, если он уйдёт после сезона», — заявил генеральный менеджер Ярмо Кекяляйнен.

Дюшейн действительно может уйти – «Оттава» обменяла его, потому что нападающий отклонил предложение о новом восьмилетнем контракте. Однако канадец ещё не принял решения относительно своего будущего, и не говорит, что обязательно хочет выйти на рынок свободных агентов. «Сейчас у меня нет никаких намерений, я живу одним днём и всю энергию направлю на то, чтобы помочь команде в плей-офф. Не представляю, что буду делать дальше, я открыт ко всему», — отметил Дюшейн.

«Коламбус» рискует и ставит всё на плей-офф?

«Коламбус» оказался на распутье с Бобровским и Панариным, которые отказались продлевать контракты. И ещё месяц назад казалось, что лучшим выходом будет обменять обоих или хотя бы одного из них, чтобы летом не остаться ни с чем.

Однако «Блю Джекетс», похоже, решили рискнуть и поставить на кон всё. Если это действительно так, то это невероятно смелое решение, требующее настоящего мужества со стороны руководства. Теперь клуб может потерять сразу трёх топовых свободных агентов, но зато после перехода Дюшейна серьёзно повысил свои шансы в плей-офф. Если рисковать, то именно так – красиво и с хорошими шансами на успех. В случае «Коламбуса» успехом будет даже выход во второй раунд.

«Что бы ты ни делал, во всём всегда есть риск. Мы не боимся рисковать. Мы всё оцениваем, просчитываем, что для нас будет лучше прямо сейчас и в будущем, и потом принимаем решения. Наши решения не основаны на том, что мы боимся рисковать. Это наша философия, мы хотим дать команде шанс выйти в плей-офф и пройти в нём как можно дальше. Мы не хотим упускать шанс. У нас хорошая команда, и весной мы хотим выиграть. Хотим доказать болельщикам, что мы серьёзно настроены на победу и сделаем всё, чтобы её добиться. Наша цель – Кубок Стэнли», — сказал Кекяляйнен.

Дюбуа ещё молод и в последнее время ему уже тяжело справляться с ролью первого центра, Дюшейн автоматически снимает с него часть ответственности и серьёзно меняет облик команды. Конечно, со парой Кросби-Малкин из «Питтсбурга» или Кузнецов-Бекстрём из «Вашингтона» Дюшейну и Дюбуа всё равно будет непросто тягаться, но крутые центры на дороге не валяются, а Мэтт – из таких. И с Панариным ему будет гораздо комфортнее, чем Райаном Дзинглом и Бобби Райаном. А с таким настроем, как у Кекяляйнена, «Коламбус» просто обязан оставить Панарина.

Пьер ЛеБрюн считает, что «Коламбус» так и поступит. «Если кто-то не предложит что-то действительно стоящее, «Коламбус» намерен сохранить Панарина и попытаться выиграть в плей-офф», — написал эксперт TSN. А его коллега Даррен Дрегер полагает, что «мундиры» ещё пошумят в дедлайн: «Есть много оснований полагать, что «Блю Джекетс» не закончили усиляться».

Кроме рисков потерять трёх игроков летом и пока ещё неясными перспективами на попадание в плей-офф, есть и ещё один риск. Дюшейн практически не играл в плей-офф (восемь матчей за 10-летнюю карьеру), и неясно, как он будет смотреться в играх, когда надо не только творить в атаке, но и отрабатывать в обороне. Мастерство у него есть, хватит ли характера?