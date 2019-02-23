Каким будет первый раунд плей-офф КХЛ на Западе. Расклады от экспертов

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2018/19 остался позади. Впереди нас ждёт серия плей-офф и битва за Кубок Гагарина. Своим мнением и прогнозами относительно грядущих сражений первого раунда в Западной конференции делятся наши постоянные эксперты, среди которых олимпийский чемпион Александр Пашков, заслуженный тренер России Юрий Новиков и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2018/19

«У «Спартака» одна надежда – эмоциональный взрыв»

Олимпийский чемпион Александр Пашков считает, что в двух первых парах всё решено на 99%, а вот «Сочи» и «Йокерит» навяжут своим соперникам борьбу.

ЦСКА — «Витязь»

— Здесь практически всё понятно, шансы «Витязя» на успех маловероятны. Подольск постарается зацепить хотя бы один матч, создать какую-то конкуренцию, но на большее подмосковных хоккеистов вряд ли хватит. ЦСКА – мощный клуб, с большим запасом сил и энергии. Это две разные величины что касается как мастерства, так и состава.

СКА — «Спартак»

— У «Спартака» одна надежда – эмоциональный взрыв, красно-белые иногда очень эмоционально проводят отдельные куски чемпионата. Случаются такие вещи, всплеск адреналина, эмоций. Вспомните два домашних матча москвичей с «Йокеритом». Только в таком случае спартаковцы смогут взять хотя бы игру. С мастерством у «Спартака» гораздо сложнее, тем более по сравнению со СКА. Питер – один из фаворитов как Запада, так и всего чемпионата. Команда Ильи Воробьёва входит в группу лидеров, которые будут бороться за главный трофей.

Новиков: «Витязю» надо просто сохранить лицо, выходить и доказать, что они мужчины и хоккеисты. Если взял клюшку — иди, воюй.

«Локомотив» — «Сочи»

— Здесь всё сложнее. «Локомотив» хорошо провёл сезон, но у команды нет запаса мастерства, чтобы ни капли не сомневаться в своей уверенной победе. Борьба вполне может затянуться, это не в пользу Ярославля. Да, у «Локомотива» много молодых ребят с большим запасом сил, но ведь у них не так много опыта игры в плей-офф. Многое будет зависеть от игры вратаря. Салак последний матч провёл очень сильно, я считаю его одним из лучших вратарей лиги, хоть сезон и сложился для него неудачно. Говорить о том, что Коновалов сильнее Салака, считаю преждевременным.

«Йокерит» — «Динамо» (Москва)

— Многие говорят, что «Динамо» имеет какое-то преимущество, так как удачно сыграло с «Йокеритом» в регулярке. Я думаю, что москвичи столкнутся в Хельсинки, где начнут серию, с жёсткой и дисциплинированной командой. Не забывайте, что динамовцам по сути играть одним ударным звеном Шипачёва. Возможно, поможет опыт Крикунова, он может каким-то образом повлиять на серию через тактическое построение, хотя «Динамо», как по мне, играет довольно просто и однообразно. Финны однозначно попробуют зацепиться за эту серию.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.

«Йокерит» должен заявить о себе, но у «Динамо» разыгрались Шипачёв и Кагарлицкий»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков ждёт большей самоотдачи от ХК «Сочи» и надеется на битву в серии «Йокерит» — «Динамо» (Москва).

ЦСКА — «Витязь»

— Конечно, ЦСКА однозначный фаворит. У клуба самые большие амбиции и претензии на Кубок Гагарина. Я думаю, что сейчас у «армейцев» очень важный год, в случае неудачи у них последуют санкции. У москвичей есть все возможности для победы. «Витязю» надо просто сохранить лицо, выходить и доказать, что они мужчины и хоккеисты. Если взял клюшку — иди, воюй. Если они зацепят хотя бы одну игру, то только потому, что ЦСКА расслабится. Фаворит в этой паре очевиден.

Пашков: «Локомотив» хорошо провёл сезон, но у команды нет запаса мастерства, чтобы ни капли не сомневаться в своей уверенной победе. Борьба вполне может затянуться.

СКА — «Спартак»

— СКА — топовая команда, и у неё тоже есть претензии на Кубок Гагарина. Соперник у москвичей серьёзный. Но «Спартак» создал играющую команду, у которой есть потенциал, но этот потенциал он пока ещё до конца не развил. Если красно-белым удастся сыграть так, как обычно играют в последнем бою, то один матч они зацепят точно, а дальше надо будет смотреть. Для того, чтобы победить лидера, героем должна быть вся команда и, в первую очередь, вратарь. Это основная позиция.

«Локомотив» — «Сочи»

— К сожалению, «Сочи», мягко говоря, не развивается. Мне хотелось бы видеть в их исполнении большего. Это олимпийский город, они его представляют. Какого-то большого прогресса я не вижу. А он нужен, потому что им нужно, чтобы зритель ходил. А зритель будет ходить только тогда, когда он будет видеть, что команда сражается и побеждает. Вот этой главной задачи «Сочи» не решил. Ребята, которые работают и играют там, должны понимать эту составляющую. «Локомотив» хорошо прошёл сезон. Самое главное — клуб постоянно показывает нам своих молодых воспитанников, это важнейший момент. Думаю, что ярославцы являются фаворитами, но «Сочи», учитывая то, что в составе «железнодорожников» много молодых, обязан дать бой.

«Йокерит» — «Динамо» (Москва)

— «Йокерит» должен заявить о себе. «Шуты» вроде бы и стараются, но чего-то большого они в наш хоккей не внесли. Да и в свой тоже. Шансы здесь равны, но, мне кажется, «Динамо» будет посильнее. У москвичей разыгрались Шипачёв и Кагарлицкий, поэтому я думаю, что преимущество должно быть у динамовцев. Но финны должны доказать, что они не зря в КХЛ. Они отстаивают честь своей страны и финского хоккея. Этот момент для них очень интересный.

«Вариантов у Подольска нет, хотя лёгкой прогулки у ЦСКА не получится»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что родной для него «Спартак» не сможет навязать грозному СКА серьёзную борьбу, а «Витязь» попробует потрепать нервы ЦСКА.

Кожевников: К моему сожалению, «Спартак» вряд ли сможет выиграть хотя бы один матч в этой серии. Конечно, красно-белые будут сражаться, но потенциал у команд разный.

ЦСКА — «Витязь»

— В этой паре «Витязь» вполне может зацепить одну игру. Но, если говорить в целом, то я думаю, что вариантов у Подольска нет, хотя лёгкой прогулки у ЦСКА не получится. «Витязь» будет играть и стараться показывать взаимодействие. Тем не менее «армейцы» сильнее и однозначно выйдут в следующий раунд.

СКА — «Спартак»

— К моему сожалению, «Спартак» вряд ли сможет выиграть хотя бы один матч в этой серии. Конечно, красно-белые будут сражаться, но потенциал у команд разный. Безусловно, возможно, что спартаковцы один матч всё-таки зацепят, но сила и возможности СКА намного выше. Счёт 1-4 — это максимум, чего сможет добиться «Спартак».

«Локомотив» — «Сочи»

— Думаю, что сочинцы посопротивляются. Здесь будет упорное противостояние, но за счёт темпа и молодости Ярославль пройдёт дальше. Для Полунина серия с «Локомотивом» будет принципиальной? Один человек ничего не решит. Это же не Малкин и не Панарин, которые могут решать исход игр. Да, неплохой и перспективный парень, но почему тогда он ушел из «Локомотива»? Он не настолько выдающийся хоккеист, чтобы в одиночку решать исход встречи, а тем более серии.

«Йокерит» — «Динамо» (Москва)

— «Йокерит» поинтереснее смотрелся в регулярном чемпионате. Но в плей-офф совсем другая игра. Я думаю, что «Динамо» пройдёт дальше, но не знаю, с каким счетом. С вратарской позицией у «Йокерита» дела обстоят не очень хорошо. Команда у финнов хорошая, да и сопротивление с её стороны будет сумасшедшим. Но, повторюсь, больше верю в динамовцев.