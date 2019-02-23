Каким будет плей-офф КХЛ на Востоке. Расклады от экспертов

Заслуженный тренер России Владимир Плющев, заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов и чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко разобрали все пары плей-офф в Восточной конференции КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2018/19

«Авангард» и «Ак Барс» всегда бьются на смерть, валидольная парочка»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев полагает, что «Автомобилист» не испытает проблем с «Трактором», а другие серии будут более упорными.

«Автомобилист» — «Трактор»

— Плей-офф есть плей-офф, «Трактор» будет бороться. Но думаю, в этой паре победит «Автомобилист», скорее всего со счётом 4-1. Екатеринбуржцы возьмут своё за счёт общей организации игры, подбора игроков, плюс надо учитывать психологический фактор. «Автомобилист» не просто попал в плей-офф, а с первого места, такого не было никогда. Они вернут своим зрителям долг, который они так долго ждали.

«Барыс» — «Торпедо»

— Две разные школы, по-разному воспринимаются, разные тренеры. У Скабелки всё-таки опыта побольше в таких играх, думаю, «Барыс» возьмёт своё, но борьба будет упорной. Счёт будет 4-2. Ключевым будет игра вратарей, у «Торпедо» ведь травмирован основной голкипер, игра под своими воротами, плюс реализация неравенства, а у «Барыса» это дело поставлено лучше.

«Металлург» — «Салават Юлаев»

— Это бойня двух титанов, которые претендуют на самые высокие места в этом розыгрыше. Предсказать результат в этой паре достаточно сложно. Думаю, «Магнитка» одолеет «Салават» за счёт организации, за счёт накопленного опыта. Счёт, думаю, будет 4-3.

Сможет ли «Салават» преподнести сюрприз? Не всегда неудачи в гладком календаре копируются в плей-офф. «Салават» ставит перед собой большие задачи и хочет реабилитироваться перед своими болельщиками. К тому же они с «Металлургом» принципиальные соперники, точно так же, как ЦСКА – «Спартак». Думаю, в этой серии будет всё непросто.

«Металлург» — «Салават Юлаев» Фото: Сергей Федосеев, photo.khl.ru

«Авангард» — «Ак Барс»

— Валидольная парочка, как любят говорить комментаторы. Тем более что «Авангард» и «Ак Барс» — давние соперники, всегда бьются не на жизнь, а на смерть. «Авангард» тоже претендует на высокое место в розыгрыше. За «Ак Барс» говорит опыт и победы в плей-офф, а за Омск – амбиции игроков, у них высокий класс и они хотят доказать своё я в хоккее. Скорее всего, победит «Ак Барс», но в серии ничего не будет просто. Возможно, серия будет длинной, но в спорте всякое возможно.

Не думаю, что у «Ак Барса» была установка проиграть в последних матчах, чтобы попасть на «Авангард». Все идут на плей-офф, здесь блеф неуместен, потому что потом игроков сложно собрать. Специально «Ак Барс» не проигрывал, просто так сложилась игра. Не думаю, что у Казани есть предпочтения между «Салаватом» и Омском, и та и другая команды претендуют на самые высокие позиции в этом плей-офф. Убеждён, что никаких делёжек не было.

«Ак Барс» не стал биться за «Салават». Билялетдинов попал на Хартли В матче за третье место Востока казанцы совсем не упирались.

«Барыс» для «Торпедо» — меньшая из зол, в плей-офф в его механизме что-то ломается»

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов не ждёт сюрпризов от «Трактора», полагает, что у «Торпедо» есть шансы на выход во второй раунд, а в парах «Авангард» — «Ак Барс» и «Металлург» — «Салават Юлаев» мы увидим настоящий хоккей плей-офф.

«Автомобилист» — «Трактор»

— Это географические соседи, так называемое дерби, и какие бы составы у команд ни были, «Автомобилист» и «Трактор» всегда играют достаточно интересно, это всегда битва. Здесь надо говорить о нападении «Автомобилиста» и обороне «Трактора». Челябинцы не рассчитывают на игру по бразильской системе, отталкиваются от своей защиты, ищут контратаки и мало забивают. Но нападение «Автомобилиста» сильнее обороны «Трактора», и екатеринбуржцы найдут ключи к челябинцам. У «Трактора» есть все возможности, чтобы зацепить хотя бы один матч на своей площадке. В остальном – «Автомобилист» не зря закончил регулярку на первом месте в конференции, а «Трактор» на восьмом, и от челябинцев не жду сюрприза.

«Барыс» — «Торпедо»

— Считаю, что для нижегородцев встреча с «Барысом» – меньшая из зол. «Торпедо» сможет побороться с «Барысом», поскольку у астанинцев из года в год не всё получается в играх на вылет. Команда может здорово сыграть в регулярке, у неё классные легионеры, но что-то в механизме «Барыса» ломается, когда наступает плей-офф. «Торпедо» — команда боевитая, они могут изменить определённые планы и схемы перед кубковыми матчами, и поборются за выход в следующий раунд.

«Металлург» — «Салават Юлаев»

— Обе команды могли бы иметь более высокий посев, немного не хватило стабильности. Зато с первого же раунда «Магнитка» и «Салават» получают серьёзного соперника, и это может даже сыграть на руку обоим клубам. Это будет уже не проверка сил, а демонстрация своего статуса с первого же раунда. Проход во второй круг придаст и магнитогорцам, и уфимцам огромную уверенность в своих силах, станет понятно, насколько далеко они готовы идти в плей-офф.

«Авангард» — «Ак Барс» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Авангард» — «Ак Барс»

— У «Ак Барса» в последние годы опыт игры в плей-офф намного больше, чем у «Авангарда». Омичи не так стабильно прошли регулярку, впрочем, в каких-то моментах и «Ак Барс» не избежал спадов. Пара непредсказуемая, думаю, здесь не будет много голов, зато предостаточно борьбы, вязкой игры, силовых приёмов. Решать будут нюансы или, например, реализация большинства. Вообще здорово, что уже в первом круге появились такие пары, как «Авангард» — «Ак Барс» и «Магнитка» — «Салават Юлаев». Это настоящий плей-офф, будет очень интересно.

Все пары плей-офф. В КХЛ начинается лучшая часть сезона 16 команд начнут борьбу за Кубок Гагарина.

«Вроде как «Металлург» — фаворит пары, но «Салават» есть «Салават»

Чемпион России Сергей Гомоляко отметил непредсказуемость в битвах Омска с Казанью и Магнитки с Уфой.

«Автомобилист» — «Трактор»

— Фаворит очевиден, «Автомобилист» провёл очень хороший, даже безупречный сезон, и они должны выиграть. У них отличная команда, грамотный тренерский штаб. «Трактор» лихорадило весь сезон, было не очень хорошее начало чемпионата, смена тренера, плюс травмы поглотили челябинцев, им будет тяжеловато. У команды не так уверенно играли вратари, как хотелось бы, поэтому, думаю, у «Трактора» не будет шансов пройти дальше.

«Барыс» — «Торпедо»

— Очень интересная пара. «Барыс» в этом сезоне под руководством Андрея Скабелки заиграл в другой хоккей, довольно успешно действует в обороне, в атаке много забивает. Они фавориты в этой паре, но все мы знаем, что «Торпедо» — команда бойцов. Нижегородцам может немного не хватить тренерского опыта у Дэвида Немировски, всё-таки это его первый сезон. Думаю, что в следующий круг выйдет «Барыс».

«Металлург» — «Салават Юлаев»

— «Магнитка» не очень хорошо начала сезон, но затем обрела уверенность. Они поменяли нескольких игроков, взяли легионеров хороших, плюс там перспективная молодёжь, да и Мозякин продолжает показывать свой уровень. «Металлург» вроде как является фаворитом, но Уфа есть Уфа, поэтому тут шансы «50 на 50». «Салават» дал отдохнуть своим лидерам, не возил их на Дальний Восток. Сейчас они в хорошем настроении, обыграли «Ак Барс» в дерби. Никому не могу отдать предпочтения, единственное, что в пользу «Магнитки» может сыграть преимущество своей площадки.

«Авангард» — «Ак Барс»

— Самая интригующая, самая непредсказуемая пара на Востоке. Понятно, что «Ак Барс» — это обладатель кубка Гагарина. Но и Омск, хоть и потерял свой дворец, но играет очень прилично. Были какие-то тренерские ошибки, наверное, по ходу сезона, хотя по составу команда очень сильная. Нужно сказать спасибо менеджменту «Авангарда», который в кратчайший срок набрал команду под нового тренера. Это будет хорошая битва, самое интересное противостояние. Предпочтение отдать кому-то невозможно, хотя «Ак Барс» играет в достаточно закрытый хоккей, и мы знаем, что в плей-офф казанцы умеют преображаться в лучшую сторону. Но всё-таки ситуация непредсказуемая.