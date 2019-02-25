Развязка главного сериала этого сезона уже близко.

Дедлайн в НХЛ! Будет ли «Коламбус» менять Панарина и Бобровского?

16:15. «Коламбус» взял Дзингела на место Панарина или «Блю Джекетс» решили поставить всё на эту весну и сохранят Артемия?"

16:00. Несколько интересных обменов к этому часу уже случились, но самое интересное ещё впереди. Так, «Сан-Хосе» отдал «Детройту» два раунда драфта, получив взамен нападающего Густава Нюквиста.

Кроме этого, «Коламбус» прикупил у «Оттавы» Райана Дзингела, а Матс Цуккарелло-Аасен успел переехать из «Рейнджерс» в «Даллас», забить за новый клуб и получить тяжёлую травму.

Ковальчук, Панарин и Бобровский. Главные кандидаты на обмен перед дедлайном НХЛ Есть ведь ещё и возмутитель спокойствия Уэйн Симмондс.

16:00. Добрый вечер! Сезон НХЛ в самом разгаре, а значит, совсем скоро закроется трансферное окно. Дедлайн назначен на 25 февраля на 23:00 мск. Главная интрига этих дней — обменяет ли «Коламбус» Артемия Панарина и Сергея Бобровского. На днях «Блю Джекетс» сделали сильный ход, заполучив из «Оттавы» Мэтта Дюшейна.

«Коламбус» идёт ва-банк и покупает Дюшейна. Теперь Панарина не обменяют? Расчёт на Кубок Стэнли уже в этом сезоне.

Две недели назад авторитетное заокеанское издание TSN опубликовало список из 45 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну. Лидером среди них является российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отказавшийся подписывать с этим клубом новый контракт.

Второе место занимает нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн (уже обменян в «Коламбус»), третье — нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс. В топ-5 также вошли форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло.

Из российских хоккеистов в список также попал вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский (10-е место), защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич (37-е место) и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников (39-е место).