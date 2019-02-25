Дедлайн в НХЛ! Будет ли «Коламбус» менять Панарина и Бобровского?

16:15. «Коламбус» взял Дзингела на место Панарина или «Блю Джекетс» решили поставить всё на эту весну и сохранят Артемия?"
16:00. Несколько интересных обменов к этому часу уже случились, но самое интересное ещё впереди. Так, «Сан-Хосе» отдал «Детройту» два раунда драфта, получив взамен нападающего Густава Нюквиста.
Кроме этого, «Коламбус» прикупил у «Оттавы» Райана Дзингела, а Матс Цуккарелло-Аасен успел переехать из «Рейнджерс» в «Даллас», забить за новый клуб и получить тяжёлую травму.
16:00. Добрый вечер! Сезон НХЛ в самом разгаре, а значит, совсем скоро закроется трансферное окно. Дедлайн назначен на 25 февраля на 23:00 мск. Главная интрига этих дней — обменяет ли «Коламбус» Артемия Панарина и Сергея Бобровского. На днях «Блю Джекетс» сделали сильный ход, заполучив из «Оттавы» Мэтта Дюшейна.
Две недели назад авторитетное заокеанское издание TSN опубликовало список из 45 хоккеистов, которых могут обменять по мере приближения к дедлайну. Лидером среди них является российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин, отказавшийся подписывать с этим клубом новый контракт.
Второе место занимает нападающий «Оттавы» Мэтт Дюшейн (уже обменян в «Коламбус»), третье — нападающий «Филадельфии Флайерз» Уэйн Симмондс. В топ-5 также вошли форвард «Каролины Харрикейнз» Майкл Ферланд и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Матс Цуккарелло.
Из российских хоккеистов в список также попал вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский (10-е место), защитник «Флориды Пантерз» Богдан Киселевич (37-е место) и нападающий «Рейнджерс» Владислав Наместников (39-е место).