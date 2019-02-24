Малкин забил, Симмондс устроил бойню. Дерби на глазах у 70 тысяч зрителей

«Пенсильванское дерби» между «Питтсбургом» и «Филадельфией» — это всегда интересно. А если оно проходит на открытом воздухе, на трибунах собираются почти 70 тыс. зрителей, и при этом обе команды отчаянно борются за попадание в плей-офф — то получается классический матч «от ножа». Все компоненты, необходимые для классной игры принципиальных соперников в этом матче «Стадионной серии» присутствовали: и красивые заброшенные шайбы, и потрясающие сейвы, и тяжёлая травма с последовавшей массовой дракой.



Несмотря на тёплую погоду, организаторы не стали вносить изменения ни в срок проведения матча, ни в его формат. Перед началом игры руководство НХЛ разослало командам и прессе длиннейший список непредвиденных обстоятельств, которые могут случиться во время матча на открытом воздухе. Самым забавным из них можно считать правило, что если во время игры вдруг пойдёт дождь, то результат будет считаться официальным по итогам двух сыгранных периодов.



«А что вы смеётесь, я один раз в такой игре участвовал, когда был ещё студентом. Мы играли против университета Нотр-Дама, и заливочный комбайн во втором перерыве так исковеркал лёд, что играть было невозможно. Счёт был 0:0, его и записали в протокол. Для нас это было неплохо, потому что Нотр-Дам, вероятно, нас бы обыграл и взял бы титул победителя Востока», — отметил нападающий «Питтсбурга» Зак Астон-Риз.



Одним из полноправных участников действа стал талисман «Филадельфии» Гритти, появившийся на стадионе внезапно — в стиле легендарного Рокки Бальбоа.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

На этот раз состоялись не только все три периода, но и овертайм. А началось всё c гола капитана «пингвинов» Сидни Кросби, который на восьмой минуте первого периода подкараулил потерю Якуба Ворачека в своей зоне и огорчил голкипера «оранжевых» Брайана Эллиотта изящной обводкой.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Затем команды обменялись голами (Шон Кутюрье отличился в быстрой контратаке, выстрелив без замаха, а Джастин Шульц добил собственный же бросок), а затем наступило время Евгения Малкина. Россиянин увеличил преимущество «Питтсбурга» до двух шайб, сделав это не без доли везения. После мощного выстрела уральца снаряд скользнул по ловушке Эллиотта, взмыл вверх, а затем ударился о заднюю сторону щитка голкипера и отлетел за линию. Вратарь не мог видеть всех этих кульбитов шайбы, и выручить «Филадельфию» не сумел.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

Казалось, что добытого перевеса «пингвинам» хватит, чтобы довести матч до конца, но подопечные Скотта Гордона так не считали. Усилиями Джеймса Ван Римсдайка и всё того же Ворачека, «лётчики» смогли перевести встречу в овертайм.



«Я не видел момента броска, когда «Филадельфия» сравняла. Конечно, мне нужно было сыграть лучше. Соперник много бросал по воротам через трафик, мне надо было действовать внимательней», — признал вратарь «пингвинов» Мэтт Мюррей.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Филадельфии».

Дополнительное время продлилось две минуты — столько потребовалось Клоду Жиру, чтобы отправить болельщиков «Филадельфии» по домам счастливыми. Кистевой бросок из-под защитника стал неберущимся для Мэтта Мюррея, который, как и его визави Эллиотт, провёл далеко не лучший матч.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Бойня имени Симмондса

Нельзя отдельно не отметить эпизод, случившийся в конце первого периода. Форвард «Филадельфии» Уэйн Симмондс, за которым перед дедлайном охотится половина лиги, сам устроил знатную охоту, выбрав на роль жертвы защитника «Пингвинз» Брайана Дюмулена. Подловив его у борта, Симмондс мощно врезал Дюмулену плечом в подбородок, чем тут же спровоцировал массовую потасовку. Игрок «Питтсбурга» несколько минут пролежал неподвижно на льду, но затем сам смог подняться и уехать на скамейку запасных — в игру Дюмулен уже не вернулся.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Мстить за партнёра зачем-то взялся «игровик» Крис Летанг, которому в оппоненты достался молодой Шейн Гостисбер. В драке, как писали классики, победила молодость, а Летанг, получивший травму, также отправился за медицинской помощью. По итогам этого инцидента «Питтсбург» остался лишь с четырьмя защитниками, и в таком составе был вынужден доигрывать оставшиеся 43 минуты.



«Это не типичная ситуация, но я считаю, что мы неплохо справились. Оставшиеся в строю четыре защитника сыграли очень много минут и действовали хорошо. Конечно, мы должны были выигрывать. Нужно извлечь уроки из того, что случилось, потому что это был словно матч плей-офф. А что касается приёма Симмондса, то я видел повтор. Он ударил в голову, был контакт с головой Дюмулена», — сказал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.



За свой приём Симмондс не получил даже малого штрафа — удаление Уэйну выписали, но за неспортивное поведение.