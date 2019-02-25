Год победы на Олимпиаде. Помните свои эмоции?

Воскресенье, 7 утра по Москве, вся страна ждёт начала финала Олимпиады. Кто-то специально поставил будильник пораньше в свой выходной, кто-то едет на работу и включил трансляцию на телефоне. И пусть Игры без энхаловцев ненастоящие, пусть в финале не Канада, Швеция или США, а Германия, напряжение всё равно сквозит в морозном февральском воздухе.

Потому что олимпийское золото было недосягаемым для нас с 1992 года, и на победу в Пхёнчхане были брошены все силы – нещадно резали и подгоняли под сборную календарь КХЛ, возвращали игроков из НХЛ, собирали сильнейших в двух клубах. Потому что нашим спортсменам запретили носить на груди герб России и называть себя россиянами. Потому что это был последний шанс Павла Дацюка выиграть золото. Потому что, в конце концов, Олимпиада это Олимпиада. И когда впереди финал, фоновый шум не слышно, остаётся только финал.

Сердце замирает, когда удаляется Андронов, когда не забивает Мозякин, радуется – когда Войнов расчехляет свою пушку и забивает за секунду до перерыва. Третий период, ничья. Не успевают все порадоваться тому, как Никита Гусев вывел россиян вперёд, как немцы опять сравнивают. Ну как же так?

«Команда без страны выиграла золото». Американский яд во время нашей победы Золото выиграла не Россия — так считают за океаном.

Ничего, впереди ещё шесть минут. Но немцы забивают. Издевательски просто. За три с половиной минуты до конца. Я никогда в жизни не выключала телевизор во время матча, даже 3:7 в Ванкувере мужественно досмотрела. 25 февраля 2018-го я смалодушничала, выключила телевизор и сидела, уставившись в чёрный экран. Спустя минуту не выдержала и включила. Как раз в тот момент, когда Сергей Калинин понуро садился на скамейку штрафников. Серьёзно? Мы проигрываем Германии в финале Олимпиады, да ещё и удаляемся на последних минутах?

Серьёзнее некуда. Но Телегин переводит игру к воротам немцев и меняется на Гусева, Кошечкин бежит на скамейку – выбегает Капризов. Подхватывает шайбу и отдаёт пас на пятак. У ворот куча мала, все бегут туда, и только Никита Гусев ждёт, когда шайба отскочит на свободное место, и наотмашь, как в бенди, бьёт по ней.

Потом был овертайм, «золотой» гол Капризова.

Слёзы, медали, гимн в исполнении команды. Из-за запрета МОК официально гимн России нигде не играл, но хоккеисты обнялись и спели его хором, а трибуны подхватили. «Мы знали, что сделаем это, если победим. Золото многое значит. Мы не выигрывали Олимпиаду с 1992 года, уже прошло много времени с тех пор. Это была наша мечта. Я шёл к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Это мечта моего отца, царство ему небесное. Это мечта моя. Это очень дорогая медаль. Посвящаю медаль папе», — сказал Илья Ковальчук.

Звонки от первых лиц государства. «На лавке позвонил Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин. – Прим. «Чемпионата»), Александр Дмитриевич Жуков, поздравили с победой. Было очень приятно», — рассказал главный тренер сборной Олег Знарок. А потом добавил, что сильно устал, и не знает, что будет дальше. Весной он перестал быть тренером сборной.

Олег Знарок Фото : РИА Новости

Шампанское. Море шампанского.

Сборная России — чемпионская раздевалка Фото : fhr.ru

Родные и близкие.

Павел Дацюк выиграл своё олимпийское золото и вошёл в Тройной золотой клуб – престижный список обладателей трёх главных хоккейных титулов – олимпийского чемпиона, чемпиона мира и победителя в Кубке Стэнли. «Пока что думаю о том, какую новую мечту придумать, потому что предыдущая сбылась», — заявил счастливый капитан нашей сборной.

Илья Ковальчук признался, что хочет повторить достижение Дацюка: «Я Пашу поздравляю, он это заслужил. Тройной золотой клуб – это очень почётно, он настоящий капитан, я невероятно за него рад. Ему скоро 40 будет, а у меня ещё есть пять-шесть лет, так что буду стараться. Конечно, я знаю, что для этого надо выиграть Кубок Стэнли, или, думаете, я не знал? Буду пробовать».

Сергей Калинин плакал. Но узнали мы об этом только через месяц, когда эту историю рассказал Илья Воробьёв. «Серёжа очень переживал, такой момент… Когда Капризов забил, мы побежали с Романом Борисовичем (Ротенбергом. — Прим. «Чемпионата») вниз, а Серёга шёл навстречу и плакал. Он настолько переживал, что удалился и подвёл команду. Роман Борисович сказал: «Серёжа, всё нормально, успокойся, ты олимпийский чемпион, пошли!». Это один из душераздирающих моментов».

Эмоции зашкаливают: что творилось в раздевалке сборной России Это надо видеть! Мы так ждали эту победу, и эти парни, которые добыли её для страны, имеют полное право отметить. И они уже начали!

Вспомнили? Целый год прошёл. «Олимпийский чемпион — как звучит?» — спросили Ивана Телегина. «Нереально!».