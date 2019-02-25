Метсола пока не Кошечкин. После сейва года он дрогнул в овертайме

Вот и дождались! Лучшая часть чемпионата, апогей всего сезона, кубок Гагарина-2019 взял старт в Магнитогорске. И сразу же с суперматча между «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым». Перед сезоном эти команды котировались на одном уровне, но на длинной дистанции регулярки уфимцы серьёзно отстали от магнитогорцев. Понятно, что в плей-офф это уже не имело никакого значения, однако подавляющее большинство прогнозов сводилось к итоговой победе «Магнитки».

Предсказамус настрадал. Четыре человека верят в Уфу, с ними всё нормально? Прогнозы на первый раунд плей-офф КХЛ. Часть первая.

Перед первым матчем серии в стане обеих команд преобладало позитивное настроение. Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач с нетерпением ждал своего дебюта в плей-офф КХЛ и говорил, в общем-то, очевидные вещи о главной ударной силе соперника. Лидер «Салавата Юлаева» Линус Умарк, который перед плей-офф не только прекрасно отдохнул, но и зарядился положительными эмоциями от рождения ребёнка, тоже ждал старт серии с надеждой.

На поединок обе команды выставили оптимальные сочетания, и любопытно, что Яндач составом своих троек нападения попытался основательно запутать Николая Цулыгина, перемешав все линии, кроме первой. Уфимцы хитрить не стали, всё было готово к большому сражению.

Отдохнувший «Салават» смял фаворита

Немного расслабиться перед плей-офф удалось не только Линусу Умарку, но и всей уфимской команде. «Салават» давным-давно забронировал за собой шестую строчку конференции, не имел возможности сдвинуться ни вверх, ни вниз, так что в конце регулярки подопечные Николая Цулыгина получили неплохую психологическую разгрузку: пока остальные команды сражались за итоговые места, уфимцы спокойно готовились к важнейшей части сезона, и даже могли себе позволить поехать на дальневосточный выезд в резервном составе.

К началу первой встречи первого раунда игроки «Салавата» успели основательно соскучится по настоящему хоккею, и начали на гостевом льду с места в карьер. В первом периоде уфимцы подавили «Магнитку» своей активностью, а главным героем отрезка стал Василий Кошечкин. Опытнейший вратарь «Металлурга» выручил свою команду и после атаки в упор от Владимира Ткачёва, и после броска Дмитрия Кугрышева в противоход, и после выстрела Захара Арзамасцева с дальнего пятака. «Металлургу» не лучшим образом удавалось сдерживать атакующие порывы свежих уфимцев, и если бы не Кошечкин, то на перерыв они бы точно ушли, проигрывая в счёте. Но Василий не подвёл, а зрители на «Арене-Металлург» с нетерпением ждали, когда и их команда сумеет проснуться.

Дежурный гол Платонова

Любопытно иногда понаблюдать, как меняется роль хоккеиста в команде в течение карьеры. Вот взять Дениса Платонова. Когда-то воспитанник саратовского хоккея имел стабильное место в топ-6 нападения «Металлурга», забивал 20 шайб в регулярке и ломал двери в сборную России. Но бомбардирский век Платонова оказался недолгим, и уже довольно давно Денис в «Магнитке» находится в роли почётного ветерана. Он часто попадает в ротацию, не играет в большинстве и уже забыл, когда последний раз забрасывал в регулярке больше четырёх шайб.

Однако в плей-офф Платонов незаменим для любого тренера «Металлурга». В последних трёх розыгрышах Кубка Гагарина Денис неизменно отличался хотя бы один раз, и нынешний розыгрыш не стал исключением. Платонов выступил в самое нужное время, когда «Магнитке» нужно было успокоиться после нервного первого периода и, желательно, забросить шайбу. Ветеран уральского хоккея в самом начале второго отрезка матча играючи, как на тренировке, реализовал выход к воротам Юхи Метсолы, прошив того не сильным, но точным броском.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Металлург» забросил важнейшую шайбу, пришёл в себя и прибрал инициативу к своим рукам. Развить успех во втором периоде не вышло, во многом благодаря Метсоле, но зато хозяевам удалось отодвинуть игру от ворот Кошечкина. «Салават» по-прежнему владел шайбой больше соперника, но возня у бортов не представляла для магнитогорцев никакой опасности.

Главное оружие Уфы

Однако расстраиваться уфимцам было слишком рано. «Салават» располагает одной из сильнейших троек нападения в КХЛ, и в плей-офф опасность, исходящая от Умарка и Ко, увеличивается в разы. Уфимцы упустили инициативу в матче, третий период также начался с атак хозяев, но это мнимое преимущество сыграло с магнитогорцами злую шутку. «Металлург» немного убаюкался и недостаточно строго сыграл смену в своей зоне с уфимскими легионерами. А им много шансов не нужно. Умарк и Кемппайнен в два паса разорвали оборону уральцев и вывели Хартикайнена на пустые ворота. Красивейший гол «Салавата», и в матче всё началось сначала.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После шайбы Хартикайнена игра, и так достаточно вялая, окончательно успокоилась, команды больше стремились не пропустить, чем лишний раз сходить в атаку. Существенно возросла цена пропущенной шайбы. «Металлург» несколько раз мог решить всё в свою пользу, в третьем периоде магнитогорцы трижды играли в большинстве, однако магия Мозякина, который раз за разом рисовал гениальные передачи на своих партнёров на Метсолу и оборону «Салавата» не действовала. Основное время матча закончилось 1:1, команды и зрители приготовились к овертайму, который по такой игре грозил существенно затянуться.

Трагедия Метсолы и счастье Шора

Действительно, первая дополнительная двадцатиминутка оказалась безголевой. И «Магнитка», и «Салават» играли очень аккуратно и осторожно, закончить встречу командам не удалось даже в расстановке «5 на 4». Перед началом второго овертайма и пятого периода встречи зрители на «Арене-Металлург» наверняка стали вспоминать самые длинные матчи кубка Гагарина. С общим рекордом всё просто – он был установлен в прошлом сезоне, когда ЦСКА и «Йокерит» в пятом матче полуфинала Запада доигрались закончили выяснять отношения в начале пятого овертайма.

А вот припомнить самый продолжительный поединок в Магнитогорске с кондачка вряд ли бы получилось. В плей-офф сезона-2010/11в полуфинале Востока «Металлург» и «Авангард» доигрались до середины третьего дополнительного периода, и тогда на 110-й минуте игры победу «ястребам» принёс Андрей Первышин. Отчётная игра между «Магниткой» и «Салаватом» своим вялым темпом и боязнью обеих команд ошибиться намекала, что этот локальный рекорд может не устоять.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Однако достижение восьмилетней давности в этот раз всё же удержалось. Ближе к концу второго овертайма стало понятно, что взорвать этот матч может только чья-нибудь ошибка. И дрогнул тот, от кого оплошности в Уфе ждали меньше всего. Юха Метсола выронил шайбу из ловушки после невинного наброса Павла Варфоломеева, а на пятачке неожиданным подарком с удовольствием воспользовался Ник Шор. «Магнитка» вырвала победу 2:1 и открыла счёт в серии, которая обещает стать очень увлекательной.