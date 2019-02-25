«Авангард» разнёс чемпиона. Свитов не мог больше на это смотреть

Дело дошло до того, что Сергей Шумаков поиздевался над соперником и забил в стиле Гранлунда.

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Память Билялетдинова о Балашихе

Подмосковная Балашиха прекрасно знакома главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову. Именно здесь рулевой казанцев в 2010 году завоевал с командой второй Кубок Гагарина. В той памятной серии в седьмой встрече был повержен ХК МВД во главе с Олегом Знарком. Билялетдинова уже спрашивали про то противостояние, на что Зинэтула Хайдарович ответил в своей манере сухо и коротко: да, воспоминания есть, и они приятные.

Сам Билялетдинов, кстати, перед началом серии слегка приболел и даже отсутствовал на открытой тренировке команды в Казани. Перед схваткой с «Авангардом» казанцы решили устроить мероприятие для болельщиков с автограф-сессией, памятными фотографиями и прочей формальностью. В результате некоторые игроки и тренеры подхватили вирус.

В составе гостей отсутствовали защитники Рафаэль Батыршин, Роман Манухов и Дмитрий Юдин. В нападении не сыграли Данис Зарипов, Андрей Попов и Фёдор Малыхин. Эмиль Гарипов, как сообщалось ранее, выбыл до конца сезона. Первым номером среди вратарей ожидаемо стал Владислав Подъяпольский.

У омичей вместо Кирилла Петрова в заявке оказался Семён Кошелев, вышедший в звене с Семёновым и Шумаковым. Снова, как и в матче с «Сибирью», вышел на лёд залечивший травму защитник Алексей Емелин. В воротах, как и обещал Боб Хартли, появился Игорь Бобков.

Потапов не забил, «Авангард» наказал

Перед началом встречи гимн России исполнила певица Нюша, но получилось не очень. Исполнительница словно задыхалась от волнения, болельщики спели гораздо лучше. Отличилась и известный диктор Надежда Демичева, неправильно проставившая ударения в некоторых фамилиях казанских хоккеистов. Никиту Лямкина и вовсе назвали Ляминым. Видимо, спутали с Кириллом, в своё время выступавшим за Омск.

Аншлага на трибунах «Арены-Балашихи» не случилось, но это не помешало «ястребам» ударно провести первый период. А ведь забей Алексей Потапов в меньшинстве при выходе один на один с Бобковым – всё могло сложиться иначе.

Но Потапов не забил, за что казанцев и наказали. Дважды удалился Педан, вторые две минуты были реализованы «Авангардом». Подъяпольский справился с щелчком Чудинова от синей линии, но Зернов подкараулил отскок и добил шайбу в сетку.

Под конец двадцатиминутки Подъяпольского, проводившего свой первый матч а плей-офф КХЛ, огорчил Покка. Михеев развернулся за воротами и сделал скидку на финского защитника, который с правого края вогнал шайбу в дальний угол. Билялетдинова подобное положение дел явно не устраивало.

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Подъяпольский не выдержал напряжения

Второй период начался для гостей неудачно. Фисенко с правого края влетел в зону, выдержал паузу и сделал перевод в центр на Манукяна, который без помех поразил дальний угол ворот Подъяпольского. Молодому вратарю было тяжело, это чувствовалось по его не совсем уверенным действиям. Соперник же норовил заклевать ворота воспитанника новокузнецкой школы хоккея.

Агрессивно и по-спортивному нагло вёл себя форвард «Авангарда» Сергей Широков, раз за разом ввязывавшийся в различные потасовки. Во втором периоде Сергей потолкалсяс Клинкхаммером на пятаке перед воротами Бобкова.

«Ак Барс» же окончательно расклеился. После гола канадского защитника Коди Франсона тренерский штаб гостей решил заменить Подъяпольского на Шарыченкова. У Влада игра откровенно не пошла. Отсутствие Гарипова начало сказываться уже в дебютном матче серии. Шарыченков сразу себя проявил с хорошей стороны, нейтрализовав выход Зернова один на один. 4:0 – таки цифры светились на табло после 40 минут игры. Сразу и не вспомнишь, когда «Ак Барс» уступал соперникам в плей-офф со столь крупным счётом.

Без надежды на овертайм

Стало понятно, что спасти матч и перевести игру в овертайм казанцам будет практически невозможно. Столь крупный счёт и мощная игра Омска не оставляла гостям надежды на овертайм. Скорее всего, все мысли «барсов» были уже о следующем матче, который предстояло провести здесь же, в среду, 27 февраля.

Случился в матче и неприятный эпизод. Медведев мощнейшим броском подстрелил своего его же игрока – в роли пострадавшего оказался нападающий омичей Артём Манукян. Следом после подножки с трудом поднялся со льда защитник Алексей Емелин, ударившийся об борт. Но если Манукяна под руки увели в раздевалку, то Емелин поднялся сам и поехал на лавку.

Завершил разгром «Ак Барса» Сергей Шумаков, сперва поразивший ворота Шарыченкова в стиле Гранлунда. Форвард поднял шайбу на клюшку, а потом буквально занёс её в ворота. Получилось эффектно и эффективно, зрители буквально взревели от восторга.

Второй гол Шумакова получился более скромным – Сергей сам выскочил на ворота соперника, бросил по ним, а потом и добил. Не выдержали нервы у Свитова – Александр получил 10 минут за длинный язык и отправился в раздевалку.

6:0 – с таким счётом «Авангард» разгромил «Ак Барс». Зинэтуле Билялетдинову нужно сделать серьёзные выводы перед второй игрой в Балашихе.