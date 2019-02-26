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Никита Кучеров набрал 101 очко и обновил личный рекорд результативности

Максим Замятин
Фото: Mike Ehrmann/Getty Images
Рекордсмен Кучеров! Набрал 101 очко и устроил шоу в серии буллитов
Ковальчук и Стэмкос тоже забили. Но поскромнее.
Хоккей / НХЛ

Пока обозреватели и инсайдеры переваривали итоги дедлайна, в НХЛ продолжилась обычная игровая жизнь. Лидер лиги «Тампа» принимала у себя дома одного из главных неудачников сезона «Лос-Анджелес», который сумел потрепать фавориту нервы.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 февраля 2019, вторник. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
4 : 3
2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Пойнт (Стэмкос, Кучеров) – 01:05 (5x4), 2:0 – Чирелли (Коберн, Гурд) – 08:08 (5x5), 2:1 – Иафалло (Вагнер) – 45:20 (5x5), 2:2 – Бродзински (Лайпсик) – 50:30 (5x5), 2:3 – Вагнер (Льюис, Уолкер) – 51:06 (5x5), 3:3 – Миллер (Стэмкос) – 52:04 (5x5), 4:3 – Хедман – 65:00 ( ПБ)

Уже на 65-й секунде матча «Тампа» показала, кто в доме хозяин. Брейден Пойнт при поддержке Никиты Кучерова и Стивена Стэмкоса реализовал большинство, выведя «молний» вперёд, а российский бомбардир обновил личный рекорд результативности. Предыдущее достижение, установленное в прошлом сезоне, равняется ровно 100 очкам. Теперь на счету Кучерова 101 балл и он продолжает лидировать в споре самых результативных хоккеистов регулярного чемпионата.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Лучшие бомбардиры сезона-2018/19:

1. Никита Кучеров — 101 очко,
2. Патрик Кейн — 93,
3. Коннор Макдэвид — 85,
4. Натан Маккиннон — 80.

Семь минут спустя Энтони Сирелли удвоил перевес «Тампы», которая совершенно неожиданно испытала серьёзные проблемы ближе к концу матча. За первую половину третьего периода хоккеисты «Лайтнинг» пропустили три шайбы подряд, и если бы не Джей Ти Миллер, болельщикам оставалось бы только сожалеть об упущенной победе.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Тампы».

Когда же дело дошло до серии буллитов, то зрители увидели настоящее шоу-соревнование признанных мастеров. Первыми начали Стивен Стэмкос и Илья Ковальчук, действовавшие достаточно чётко, но без какой-то лишней выдумки: Стэмкос забил, не сближаясь с голкипером, а Ковальчук переложил шайбу на неудобную руку и переиграл Андрея Василевского.

Главная же «вкуснятина» началась чуть позже, когда свои попытки исполнили Анже Копитар и Никита Кучеров. Словенец продемонстрировал чудеса терпения, уложив Василевского на лёд, и дождавшись самой последней доли секунды, когда можно было бросить в освободившийся угол.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Kings gifs.

Кучеров же обманул вратаря Джека Кэмпбелла движением по большой дуге и резким смещением к ближней штанге.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Без сомнения, эта серия штрафных бросков достойна того, чтобы посмотреть её целиком — от начала и до конца.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Победным для хозяев стал буллит Виктора Хедмана, который продлил серию поражений калифорнийцев до 8 матчей. Триумф «Тампы» стал девятой победой подряд в серии штрафных бросков. Команда добралась до отметки в 100 очков в турнирной таблице, сделав это за 63 сыгранных матча — до этого подобное удавалось один раз «Бостону» и два раза «Монреалю».

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