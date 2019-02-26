Что нужно знать о дедлайне в НХЛ. Главные сделки, победители и проигравшие

Юрьев день в Национальной хоккейной лиге прошёл на удивление спокойно. Главные российские герои остались на своих местах — Артемий Панарин и Сергей Бобровский не двинулись из «Коламбуса», Артём Анисимов остался форвардом «Чикаго», а Илья Ковальчук не покинул стан «Кингз». И хотя сногсшибательных трейдов мы не увидели, стоит подвести итоги самых значимых обменов.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе» А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.

Победители

«Коламбус Блю Джекетс»

Пока не стоит говорить о долгосрочной перспективе, поскольку после 1 июля состав «мундиров» может очень сильно измениться. Но сейчас, перед стартом розыгрыша Кубка Стэнли, «Коламбус» сделал ставку не на распродажу, а на сохранение и приобретение. Без сомнения, это сделает команду Джона Тортореллы сильнее, и уж на этот раз хоккеисты «Блю Джекетс» будут просто обязаны проходить первый раунд плей-офф.

Главные активы — Сергей Бобровский и Артемий Панарин — остались в «Коламбусе», что можно расценить как локальную победу генерального менеджера клуба Ярмо Кекяляйнена. Обмен голкипера изначально выглядел сомнительным из-за защитного пункта в контракте у Сергея, а Панарина финский босс не захотел менять на недостойную компенсацию.



Кроме этого, «мундиры» укрепились двумя форвардами «Оттавы» — Мэттом Дюшейном и Райаном Дзингелом. Дюшейн был одним из лидеров «Сенаторз», набрав 60 очков в 52 матчах, причём 13 баллов были заработаны им в 11 февральских матчах. У Дюшейна заканчивается контракт, и скорее всего, летом форвард ещё раз сменит команду, а Дзингел — крепкий форвард-универсал, который добавит глубины в атаке. Купленный у «Нью-Джерси» голкипер Кейт Кинкейд способен подстраховать Бобровского в плей-офф, а защитник Адам Маккуэйд добавит вариативности в обороне.



Теперь главная задача «Коламбуса» — избежать последнего кубкового места и встречи с «Тампой» в первом раунде. Кекяляйнен всё поставил на кон, стремясь продвинуть команду по турнирной сетке, и в краткосрочной перспективе стал победителем. Такого сильного коллектива в Огайо ещё не было и, возможно, не будет.

Не «Вегас», а именно Стоун стал одним из победителей нынешнего дедлайна. Всё сложилось в его пользу: форвард сменил захудалую «Оттаву» на прошлогодний клуб-сенсацию «Вегас», который попадает в плей-офф, а генеральный менеджер «Голден Найтс» Джордж Макфи уже объявил о том, что хочет подписать со Стоуном новый долгосрочный контракт. Восьмилетний договор на сумму $ 9,5 млн за год, учитывая низкий подоходный налог в Неваде, — это просто подарок для хоккеиста, сбежавшего от владельца-скупердяя Юджина Мельника.



В теории Марк может принести много пользы в первой тройке «рыцарей» с Джонатаном Маршессо и Вильямом Карлссоном, но на практике место в составе ему ещё предстоит найти.

«Оттава Сенаторз»

Как ни странно, но команда Юджина Мельника может праздновать успех. У «Оттавы» было три высококлассных хоккеиста, которых «сенаторы» хотели обменять, и с этой задачей клуб справился. За каждого из них — Дюшейна, Дзингела и Стоуна — «Оттава» получила достойную компенсацию. Даже болельщики «Сенаторз» воспряли духом, утверждая, что сейчас «Оттава» компенсирует те потери, которые понесла в 2017 году, купив Мэтта Дюшейна у «Колорадо». Конечно, нужно ещё хорошо поработать на драфте, но талантливые «проспекты», в числе которых россиянин Виталий Абрамов, теперь у клуба из столицы Канады есть. А о том, что Стоуна и Дюшейна нужно было обменивать ещё прошлым летом, лучше не думать.

«Нэшвилл Предаторз»

«Хищников» называли претендентами и на Панарина, и на Ковальчука. В итоге в Теннесси перебрались форвард «Миннесоты» Маркус Гранлунд и провокатор Уэйн Симмондс, которому колючий стиль «Нэшвилла» подходит как нельзя лучше. Техничный Гранлунд, в свою очередь, несколько закис под руководством Брюса Будро в стане «Уайлд», и свежий старт даст ему дополнительную мотивацию, тем более, что финн способен играть и на правом фланге, и в центре. Симмондс обеспечит необходимое присутствие на чужом пятачке и поможет наладить неважную игру «Предаторз» при реализации численного преимущества. Других слабых мест сейчас у «Нэшвилла» практически нет, и мы вновь вправе ожидать от «жёлтых» хороших результатов в плей-офф.

Генменеджер «Нэшвилла» — об итогах дедлайна: я пошёл ва-банк

«Сан-Хосе Шаркс»

«Акулы» пошли по пути «Коламбуса», сделав ставку на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли. Главной покупкой «Шаркс» стал нападающий «Детройта» Густав Нюквист, которому будет комфортно в компании с Эриком Карлссоном. Летом у обоих шведов, а также Джо Торнтона, Джо Павелски и Йонаса Донского заканчиваются контракты, поэтому калифорнийцам нужно выигрывать здесь и сейчас — все инструменты у «Сан-Хосе» для этого есть.

«Виннипег Джетс»

У «самолётов» было слабое место в центре второго звена, но после покупки у «Рейнджерс» Кевина Хейза этот недостаток был умело ликвидирован. Талантливый универсал Хейз обошёлся «Виннипегу» относительно дёшево: прямо сейчас канадский клуб потерял только «запасника» Брендана Лемье и выбор в первом раунде. Четвёртый раунд драфта достанется «синерубашечникам» только в случае выигрыша «Виннипегом» Кубка Стэнли, и на эту жертву парни из Манитобы с радостью пойдут.

Дедлайн-2019:



23 обмена, 35 игроков, 18 драфт-пиков.



С 2010 года каждый обладатель Кубка Стэнли делал в дедлайн не менее 1 обмена.

Проигравшие

«Даллас Старз»

Матс Цуккарелло был одним из самых желанных крайних форвардов перед закрытием трансферного окна, и «Даллас», шедший на 29-м месте в лиге по количеству забитых голов, сделал верный шаг. Так казалось до того, как норвежец в середине второго периода матча с «Чикаго» получил перелом руки и выбыл как минимум на месяц. За этот месяц «звёзды» легко могут распрощаться с шансами на попадание в плей-офф. Учитывая повреждение и капитана Джейми Бенна, и болезнь Александра Радулова, техасцам вряд ли можно позавидовать. А если учесть, что на следующие два года «Даллас» остался без выборов во втором и третьем раундах драфта, то генеральному менеджеру Джиму Ниллу придётся придумать что-то чрезвычайно неожиданное, чтобы компенсировать эти потери.

«Нью-Йорк Айлендерс»

От «островитян» не ждали каких-то особо крупных сюрпризов. Барри Тротц великолепно поработал с обороной «Айлендерс», сумев заметно снизить количество пропускаемых голов, а вот с результативностью дела обстоят не так хорошо. В такой обстановке Лу Ламорелло вполне мог заманить к себе Мэтта Дюшейна, за которого «Оттава» просила вполне разумную цену, но «островитяне» промолчали и остались при своих. К слову, Симмондс, Деррик Брассар и Маркус Юханссон обошлись покупателям также заметно дешевле, чем ожидалось.

Рынок вратарей

Бобровский, Джимми Ховард, Джонатан Куик, Семён Варламов, Брайан Эллиотт, Джейк Аллен — все эти голкиперы могли сменить команды, но остались на своих местах. Единственным стражем ворот, который переехал на новое место, стал Кейт Кинкейд, за которого «Коламбус» заплатил смехотворно мало — пятый раунд в 2022 году. Кстати, состоится ли в НХЛ сезон-2022 — ещё большой вопрос.