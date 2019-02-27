Зарплатные бюджеты клубов Востока. Кто и сколько тратит в КХЛ

В распоряжении «Чемпионата» снова, как и годом назад, появились примерные суммы бюджетов (контракты + бонусы) всех клубов КХЛ Восточной конференции на сезон-2018/19. Сравнивая цифры, мы смогли узнать много интересных деталей. Руководство некоторых команд работает эффективно, а чьё-то место в турнирной таблице не соответствует вложенным средствам.

Затраты на тренерские штабы, проживания и перелёты идут отдельными статьями расходов. Ниже указаны суммы, заложенные на игроков. Далеко не факт, что всё потрачено до копейки, экономия по нынешним временам в порядке вещей. К примеру, чтобы хоккеисту получить бонус, нужно выполнить ряд прописанных в контракте условий.

Главное, что сразу хочется отметить. Бюджеты четырёх ведущих клубов выросли, а серьёзно сократили свои платёжки на Дальнем Востоке и в Китае.

Зарплатные бюджеты и бонусы клубов Востока. Кто и сколько тратит Сравните, кто сколько тратит и кто на каком месте в турнирной таблице.

«Адмирал»

В прошлом сезоне: 460 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 199 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 12

После прихода нового руководства во Владивостоке серьёзно сократили расходы и исчезли задержки по зарплатам, за исключением прошлых долгов. К примеру, самый высокооплачиваемый игрок в нынешнем «Адмирале» получает 12 млн рублей в год. Все текущие выплаты и премиальные осуществляются в срок. У владивостокцев последний бюджет во всей лиге, даже у идущего предпоследним рижского «Динамо» в полтора раза больше. В нынешнем сезоне «Адмирал» понравился: команда билась, даже несмотря на далеко не звёздный состав. Не зря главному тренеру Сергею Светлову собираются предложить новый контракт.

«Нефтехимик»

В прошлом сезоне: 472 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 511 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 10

В «Нефтехимике» несколько сезонов назад взяли курс на серьёзное сокращение расходов. Раньше в Нижнекамске деньги практически не считали, но теперь всё иначе. Однако и спрос с тренеров должен быть другим. Что мог сделать тот же Андрей Назаров, в расположении которого была сплошная молодёжь или хоккеисты, чьи карьеры давно пошли на спад? Что-то выжать из такой команды архисложно. В прошлом году получилось попасть в плей-офф, в этом – нет. Посмотрим, как будет проявлять себя в «Нефтехимике» новый главный тренер Вячеслав Буцаев.

«Торпедо»

В прошлом сезоне: 707 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 613 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 7

Сократился бюджет и в «Торпедо». Многие считали, что Дэвид Немировски провалится с нижегородцами, однако команда смогла попасть в плей-офф, что уже немаловажно. Большими средствами «автозаводцы» не обладают, они третьи с конца на Востоке по финансовым возможностям, поэтому пока команде по соотношению «цена/качество» можно поставить твёрдую четвёрку. Если же Нижний Новгород ещё и в плей-офф пошумит, то будет претендовать на пятёрку по итогам сезона.

«Барыс»

В прошлом сезоне: 596 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 631 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 2

Хочется похвалить «Барыс». С приходом Андрея Скабелки в коллективе навели порядок, хорошо сработали и новые менеджеры. Мы помним недавние времена, когда в клубе был раздрай и недопонимание. Теперь же всё наоборот — отсюда и результат. Астанинцы при скромных по меркам КХЛ возможностях сумели выиграть свой дивизион и занять второе место в Восточной конференции. Именно такие иностранные команды нужны в Континентальной лиге, а не «Слованы» и «Куньлуни».

«Куньлунь Ред Стар»

В прошлом сезоне: 772,5 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 665 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 11

«Куньлунь» снова остался без плей-офф, банально доигрывая нынешний регулярный чемпионат. В Китае никак не могут определиться с главным тренером. Лучшим среди всех был Владимир Юрзинов-младший, а после его ухода в команде начался бардак. Времена Кинэна, Карпентера, Таполы и Фрейзера вспоминаются с ужасом. Слабое выступление, невнятная трансферная политика и никакой мотивации. На те деньги, которые есть у китайской команды, можно выстроить гораздо более дееспособный коллектив. «Куньлунь» набрал столько же очков, сколько и «Адмирал», обойдя Владивосток лишь по дополнительным показателям. Но возможности у команд совершенно разные.

«Амур»

В прошлом сезоне: 775 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 698 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 13

Неплохая общая платёжка у «Амура» (с учётом бонусов), хотя и прилично сокращённая по сравнению с прошлым годом. Увы, своего болельщика хабаровчане в нынешнем сезоне разочаровали. Ко всему прочему, «тигры» проиграли последнее дальневосточное дерби сезона, в результате оказавшись на 13-м месте Восточной конференции. Причина здесь лежит на поверхности: в клубе изначально ошиблись с главным тренером, зачем-то назначив Николая Борщевского. Как только Борщевский покинул пост главного тренера, а его место занял Александр Гулявцев, дела команды сразу пошли на лад. Но времени для того, чтобы выбраться из ямы, уже не хватило.

«Сибирь»

В прошлом сезоне: 773 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 729 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 9

Новосибирск, один из самых хоккейных городов страны, третий год подряд остался без плей-офф. К генеральному менеджеру «Сибири» Кириллу Фастовскому появляется всё больше вопросов. Селекция в межсезонье оказалась провальной, из легионеров остался только Юкка Пельтола, со всеми остальными контракты были расторгнуты. Задача на сезон не выполнена, чем разочарован и нынешний главный тренер новосибирцев Александр Андриевский. Его команде не хватило совсем немного, хотя «Трактор» вполне можно было обходить.

«Трактор»

В прошлом сезоне: 948 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 15 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 8

Челябинцы тоже далеко не впечатлили. Изначально допустив ошибку с назначением Германа Титова, уральский клуб попытался выправить ситуацию, подняв из «Челмета» неопытного по тренерским меркам Алексея Тертышного. Да, в плей-офф «Трактор» заполз, но если бы «Сибирь» не допустила столько осечек на финише, в восьмёрке сильнейших была бы именно она, а не Челябинск. Хотя в плане финансовых возможностей у «Трактора» приличное преимущество над соперником. Перед сезоном был приглашён недешёвый швед Бергстрём, раскрывшийся как раз в «Сибири». Уже по ходу нынешнего чемпионата Челябинск усилился Энлундом и Томасом.

«Салават Юлаев»

В прошлом сезоне: 1 млрд 370 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 484 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 6

В Уфе не жалеют денег на своих лидеров – Линус Умарк и Антон Бурдасов получают очень приличные зарплаты. Да и в целом в «Салавате» никогда не было никаких проблем с финансированием. Как видим, общая сумма бюджета немного увеличилась. Хоккей в Уфе любят, а задачи перед командой всегда максимальные. Регулярку юлаевцы завершили на шестом месте, теперь им предстоит показать, что они полностью подготовились к плей-офф. Соперник более чем серьёзный – магнитогорский «Металлург».

«Автомобилист»

В прошлом сезоне: 1 млрд 241,5 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 508 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 1

Выросла платёжка в «Автомобилисте», но это тот случай, когда можно смело сказать: менеджеры сработали удачно. Здорово работает тренерский штаб во главе с Андреем Мартемьяновым, а самый дорогой хоккеист «Автомобилиста» — Найджел Доус – однозначно отрабатывает свою зарплату. Сильно выглядят и другие легионеры клуба из Екатеринбурга. Большие зарплаты у Дэна Секстона, Якуба Коваржа, Стефана Да Косты. Как результат – уральцы впервые в своей истории выиграли дивизион и конференцию. Команда серьёзно нацелена на Кубок Гагарина, за что ей можно только поаплодировать.

«Авангард»

В прошлом сезоне: 1 млрд 270 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 608 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 4

По составу «Авангард» впечатляет. У Омска, пожалуй, самый крутой ростер среди клубов Востока. Всё это подкреплено мощным тренерским штабом во главе с Бобом Хартли. Канадец выигрывал Кубок Стэнли, поработал со многими мировыми хоккейными звёздами. С финансами в «Авангарде» полный порядок, результат тоже есть. По крайней мере, пока. Бюджет «Авангарда» вырос, но в этом нет ничего удивительного. «Ястребы» здорово вложились: в Покку, Франсона, Емелина, Шумакова. Управленческая связка Крылова с Сушинским идёт к поставленной цели – завоевание Кубка Гагарина. Кроме того, Омск сильно вырос в медийном и маркетинговом плане. И это учитывая тот факт, что команда играет в Балашихе, а не в родном городе.

«Металлург»

В прошлом сезоне: 1 млрд 569 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 776 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 3

В «Металлурге» собрано сразу несколько хоккеистов, которые входят в число самых высокооплачиваемых в КХЛ. Это Сергей Мозякин (самый дорогой игрок КХЛ), с которым подписали новый контракт на улучшенных условиях в феврале 2018 года. Летом вернулись из-за океана Виктор Антипин, Николай Кулёмин. Не удивительно, что бюджет «Магнитки» такой большой. Здесь стоит выделить хозяина и президента «металлургов» Виктора Рашникова, который не жалеет денег и вкладывает в «Металлург» по максимуму. Уральский клуб — двукратный обладатель Кубка Гагарина, результат есть, отсюда и серьёзные финансовые вливания.

«Ак Барс»

В прошлом сезоне: 1 млрд 672 млн рублей

Общая сумма бюджета в сезоне-2018/19: 1 млрд 926 млн рублей

Место в турнирной таблице Востока в сезоне-2018/19: 5

В лидерах бюджетов Востока, как и в прошлом году, «Ак Барс». Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина может похвастать стабильным финансированием, хорошими контрактами игроков, а главное – результатом. Именно результат позволяет казанцам рассчитывать на рост платёжки. Ведь переподписывать игроков-чемпионов приходится на новых условиях, да и сильные новички, вроде Пола Постмы, появились. Коллектив Зинэтулы Билялетдинова стабильно выходит в плей-офф, решая самые высокие задачи. Иных задач, кроме чемпионства, перед казанцами не ставят. В серии с «Авангардом», как это стало ясно с самого начала, будет сложно, но Казань и не из таких передряг выбиралась.