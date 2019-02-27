Про яйца и корзину. Почему Бобровский и Панарин не возьмут Кубок Стэнли — 2019

Олл-ин, ва-банк, всё поставлено на кон. «Коламбус» провёл Юрьев день совсем не так, как предполагали многие эксперты. «Мундиры», не сумев найти достойные варианты обмена Артемия Панарина и Сергея Бобровского, переменили курс, став не продавцом, а покупателем. Райан Дзингел, Адам Маккуэйд, Мэтт Дюшейн и Кейт Кинкейд стали солидным уловом для генерального менеджера Ярмо Кекяляйнена, оценку работы которого невозможно оценить однозначно.

Как стать звездой танцпола?

С одной стороны, «Коламбус» очень прилично усилился перед нынешним плей-офф — это не оспаривается никем. С другой, все купленные игроки через четыре месяца могут уйти абсолютно бесплатно, и коллектив из Огайо вернётся на то безнадёжное дно, где пребывал долгие годы после вступления в лигу. Генеральный менеджер «Блю Джекетс» не нашёл достойной компенсации за своих звёзд — это говорит о возможной негибкости и не самой лучшей договороспособности. Но быстро переориентировался и решил рискнуть, что достойно уважения и интереса со стороны.

«Чтобы стать звездой танцпола, нужен партнёр для танцев», — сказал Кекяляйнен после дедлайна, намекая на то, что меняться на его условиях никто из коллег не захотел.

Что нужно знать о дедлайне в НХЛ. Главные сделки, победители и проигравшие «Нэшвилл» заполучил Симмондса и Гранлунда, «Вегас» подписал Стоуна, а «Сан-Хосе» достался Нюквист.

«На самом деле, Панарин был доступен для обмена. Но цена была не только в драфт-пиках, «Коламбусу» нужен был качественный нападающий взамен, им именно поэтому Артемий остался на месте. Давайте используем «Торонто» в качестве примера, хотя у меня нет никаких доказательств, звонил ли генменеджер «Мэйпл Лифс» Кайл Дубас своему финскому коллеге. Но если бы «Торонто» отдал за Панарина, скажем, Каспери Капанена и ещё один драфт-пик, на такую сделку «Коламбус» согласился бы. С таким предложением к Кекяляйнену никто не обратился. Наверное, это хорошо. Теперь «мундиры» поставили все фишки на нынешний сезон», — отметил обозреватель TSN Пьер Лебрюн.

Но так ли это хорошо?

Все обмены «Коламбуса»



Пришли:

н.

н. Райан Дзингел

в. Кейт Кинкейд,

з. Адам Маккуэйд,

Седьмой раунд драфта-2019



Ушли:

н. Виталий Абрамов,

н. Джонатан Дэвидссон,

н. Энтони Дюклер,

з. Юлиус Бергман,

з. Блейк Зибеналер,

н. Алекс Бродхерст

Первый раунд драфта-2019,

Четвёртый раунд драфта-2019,

Седьмой раунд драфта-2019,

Условный драфт-пик драфта-2020,

Второй раунд драфта-2020,

Второй раунд драфта-2021,

Пятый раунд драфта-2022. н. Мэтт Дюшейн н. Райан Дзингелв. Кейт Кинкейд,з. Адам Маккуэйд,Седьмой раунд драфта-2019н. Виталий Абрамов,н. Джонатан Дэвидссон,н. Энтони Дюклер,з. Юлиус Бергман,з. Блейк Зибеналер,н. Алекс БродхерстПервый раунд драфта-2019,Четвёртый раунд драфта-2019,Седьмой раунд драфта-2019,Условный драфт-пик драфта-2020,Второй раунд драфта-2020,Второй раунд драфта-2021,Пятый раунд драфта-2022.

Держаться подальше от восьмого места

«Коламбус» сделал очень трудным своё будущее, продав почти все свои драфт-пики и пытаясь создать что-то вроде по-настоящему хорошей команды. Это генеральному менеджеру Ярмо Кекяляйнену удалось, но жизнь этой неплохой команды, очевидно, будет недолгой. У Дюшейна, Дзингела, Маккуэйда, Панарина, Кинкейда и Бобровского 1 июля заканчиваются контракты, и совсем не факт, смогут ли «мундиры» смогу сохранить у себя хотя бы кого-то из этого списка.

Все ставки финский босс «Блю Джекетс» сделал на предстоящий плей-офф, и здесь очень многое будет зависеть от игры Сергея Бобровского. Двукратный обладатель «Везины» ещё ни разу в своей карьере не выигрывал серию плей-офф, а его плохая статистика в кубковых матчах способна поразить кого угодно (3,49 гола за матч, 89,1% отражённых бросков, 5 побед в 24 матчах). Если новокузнечанин снова будет показывать свой лучший хоккей, шансы «Коламбуса» на качественный кубковый поход сразу возрастут. Но психологические трудности уже не раз «накрывали» Сергея, когда нужно было выручать в играх на вылет, а после прошлогоднего вылета от «Вашингтона» между Бобровским и Тортореллой едва не возник скандал из-за того, что тренер заявил, будто голкиперу нужен психолог.

В любом случае любой результат, кроме выхода в финал конференции, можно будет считать провалом. Поскольку конкуренция на Востоке ныне крайне высока, а победного кубкового опыта у «Блю Джекетс» очень немного, верится в будущих успех «мундиров» с большим трудом. Если «Коламбус» замкнёт кубковую восьмёрку Востока, то попадёт на такую машину, как «Тампа», которая «мундиров» просто уничтожит. Следовательно «Коламбусу» нужно уже сейчас изо всех сил стараться обогнать «Питтсбург», «Монреаль» и «Каролину», чтобы не просто попасть в плей-олфф, а избежать встречи с «молниями».



«Мы хотим отправить «месседж» всем нашим болельщикам, что мы очень серьёзно относимся к нынешнему плей-офф. Мы серьёзно относимся к победе. И Панарин, и Бобровский — огромная часть нашей команды, которая сейчас очень сильна. Бобровский в последних матчах играет великолепно, защита выглядит сильной, форварды обеспечены глубиной состава. Так что у нас есть всё для победы», — смело заявил Кекяляйнен.

Дедлайн в НХЛ! Панарин и Бобровский остались в «Коламбусе» А «Нэшвилл» серьёзно усилился Гранлундом и Симмондсом.

«Питтсбург» тоже не подарок

Не будет большим праздником и возможная серия «Коламбуса» против «Питтсбурга». Последнее поражение от тех же «пингвинов» со счётом 2:5 выбило «Коламбус» из восьмёрки и оставило большой знак вопроса о перспективах команды из Огайо. «Каждый матч очень важен. Не так важно, с кем ты играешь. Сегодня, конечно, тоже был очень важный матч и мы не смогли добыть два очка», — с грустью сказал Бобровский, явно преуменьшив стоимость этого проигрыша. Россиянин стал жертвой двух рикошетов, но явно мог сыграть удачнее.

Бобровский был признан третьей звездой прошлой недели, «засушив» подряд «Оттаву» и «Сан-Хосе». Но с тем же «Питтсбургом» Сергей играет крайне неудачно: за четыре последних старта против «Пингвинз» Бобровский пропустил 18 (!) голов, и хуже него против Малкина и Ко играет, пожалуй, только Хенрик Лундквист (8 поражений в 8 последних матчах). Без того чтобы пройти «пингвинов», команде Тортореллы вряд ли удастся выйти в третий раунд плей-офф. Пристальное внимание и давление, которое будет оказано на Бобровского, может сыграть свою негативную роль.



Стоит отдать должное генеральному менеджеру «Коламбуса» за смелость. Но попытки усилить свои шансы за счёт оптовой скупки качественных игроков, как правило, ничем хорошим не заканчивались. Пример того же «Вашингтона» показывает, что путь к успеху в плей-офф может быть очень долгим, и восстанавливать растраченное в случае локального нынешнего провала будет чрезвычайно трудно.



Впрочем, с этим согласны далеко не все. Скажем, обозреватель Columbus Dispatch Роб Оллер встал на сторону Кекяляйнена и поддерживает «Коламбус» в его нынешнем стремлении рвануть на вершину.



«Знаете, есть такая поговорка: лучше сегодня потратить все деньги, чем строить планы на неопределённое будущее, которое может оказаться средним. Один из фанатов сказал мне, что терпеливо ждёт хорошей весны аж 2000 года. И он не уверен, что если нынче у «Коламбуса» не будет хорошего плей-офф, то у него хватит терпения на следующие 19 лет. Да, времени мало. Осталось 20 матчей, а после поражения от «Питтсбурга» команда выпала из восьмёрки. Пока что выигрыш превосходит потери. Работа игроков состоит в том, чтобы выполнять свои задачи. Таланты собраны. «Мундиры» должны как минимум выйти во второй раунд. Пристегнитесь», — отметил Оллер.