«Его игра – это другая эра». Кучеров стал Эйнштейном в мире хоккея

Никита Кучеров возвращает НХЛ в конец 1980-х – начало 1990-х, когда Гретцки и Лемье доминировали в лиге и легко набирали по 150 и больше очков за сезон. Никита Кучеров прямо сейчас – главная звезда в самой крутой команде лиги и едва ли не лучший игрок мира. У него 104 очка в 64 матчах, такую результативность за последние 22 года не показывал никто. При этом у Кучерова каждый год меняются партнёры, но это нисколько его не тормозит. Почему же Кучеров так хорош?

Опять сотня! Кучерову нет равных в НХЛ, он уже в компании легенд Российская «молния» не жалеет ни соперников, ни рекорды.

Во-первых, нельзя забывать, что «Лайтнинг» сейчас обладает, пожалуй, одним из самых мощных составов в НХЛ. Трое игроков входят в топ-10 бомбардиров лиги, помимо этого есть Хедман, Джонсон, Василевский. У «Тампы» практически нет слабых мест – она проиграла меньше всех матчей (11 в основное время), имеет лучшую атаку, большинство и меньшинство в лиге, а по пропущенным голам входит в топ-5.

«Его хоккейный интеллект выше, чем у кого бы то ни было»

Двигатель этой команды – не кто иной, как Кучеров, рядом с ним даже Стэмкос становится лучше. Это видно как из показателя владения шайбой (CF% и HDCF% — соотношение опасных бросков), так и из соотношения забитых и пропущенных голов (GF%). В таблице ниже учитываются данные по игре в равных составах в сезоне-2018/19, где Кучеров чаще всего выходил в звеньях со Стэмкосом и Миллером, а также Пойнтом и Джонсоном/Гурдом.

Из таблицы также видно, что больше всего от присутствия рядом Никиты выигрывают не крайние нападающие, а центры. Стэмкос и Пойнт серьёзно прибавляют, как только с ними оказывается Кучеров. У Миллера и частично Гурда показатели не хуже и без Кучерова, но с ним в звене нельзя выпустить сразу всех. Тот же Миллер и Гурд с Джонсоном могли бы прибавить ещё, если бы получали больше игрового времени, но всех сразу к Кучерову не поставишь. Таблица ниже показывает соотношение очков, набранных в среднем за 60 минут на льду, с количеством игрового времени.

Фото: public.tableau.com/profile/sean.tierney

Кучеров – гений, который чувствует игру как никто другой и просчитывает её на несколько шагов вперёд. Он ведёт партнёров, и им остаётся только открываться и ждать тонкой передачи. «Хоккейный интеллект у него выше, чем у кого бы то ни было. Тяжело объяснить, когда знаешь, что произойдёт дальше, что думает и пытается сделать защитник. Он на шаг впереди остальных. Я сам атакующий парень и знаю, что он идёт туда, где шайба должна оказаться, и отдаёт передачи туда, где должны оказаться партнёры. В результате он создаёт опасные моменты. У него всегда была эта способность, но за несколько лет к ней добавилась уверенность и мастерство, и он стал атакующей силой высшей пробы», — сказал Стивен Стэмкос.

Кучеров и легенды НХЛ! Он идёт на рекорд, которому почти четверть века Никто не заслуживает MVP и «Арт Росс Трофи» больше, чем он.

На следующих графиках наглядно видно, как Кучеров меняет своих партнёров. В сезоне-2016/17 Стэмкос практически не играл из-за травмы, и Никита практически в одиночку пытался затащить «Тампу» в плей-офф. У него не получилось, но поглядите, как он прокачивал Тайлера Джонсона (№9) и Ондржея Палата (№18)! Втроём они практически всё время проводили у чужих ворот, без Кучерова им приходилось больше отрабатывать в обороне, почти не выбираясь в атаку.

Фото: hockeyviz.com

С сезона-2017/18 «Тампа» уже не позволяла соперникам вольготно чувствовать себя у своих ворот, и показатели без Кучерова перестали ползти вниз. Однако статистика в атаке улучшалась у всех (кроме Палата, который с Кучеровым играл реже остальных).

Фото: hockeyviz.com

Фото: hockeyviz.com

Брэйдену Пойнту только 22 года, и о нём пока мало говорят, хотя он заслуживает того. Этот парень без раскачки заиграл в НХЛ (18 голов и 40 очков в дебютном сезоне), имеет за плечами золото МЧМ и мемориала Глинки в составе сборной Канады. Пойнт очень хорош, но с Кучеровым его результативность взлетела в полтора раза. Постоянными партнёрами они стали только в этом сезоне, и у Пойнта сразу улучшился показатель очков за 60 минут игры (PTS/60) и процент непосредственного участия в забитых голах, когда игрок находится на льду (IPP). Палат и Джонсон выдали лучшие IPP и PTS/60 в карьере во времена расцвета звена Тройняшек, то есть в сезоне-2014/15. «Он делает лучше нашу команду и вообще любого, кто выходит с ним на лёд. За ним нужно наблюдать и учиться. Он может рассказать тебе о вещах, которых ты сам не замечаешь, а он их видит», — признаётся Пойнт.

Статистика Тайлера Джонсона за карьеру Фото: frozenpool.dobbersports.com

Статистика Ондржея Палата за карьеру Фото: frozenpool.dobbersports.com

Статистика Брэйдена Пойнта за карьеру Фото: frozenpool.dobbersports.com

«Он как Эйнштейн, у него есть дар»

Нет ничего удивительного, что Кучеров – статистический лидер «Тампы» в последних двух сезонах, при здоровом Стэмкосе. У него больше всех очков (201), голов (69), первых (79) и вторых (53) передач, бросков в створ (461) и в сторону ворот (907). Он чаще других проводит быстрые атаки, которые завершает броском, и лучше всех действует при отборе шайбы.



Вспомните, как в прошлом году «Тампа» просела во второй половине чемпионата. В то же время немного сбавил обороты и Кучеров. Команда, напичканная звёздами, попала в зависимость от своей главной звезды. И посмотрите на «Тампу» сегодня – Кучеров немного просел в январе, и его команда проиграла четыре матча за месяц. Сейчас он снова в ударе, и в феврале «Тампа» потеряла только два очка в 14 матчах.

«Кучеров превосходен, а «Тампа», возможно, лучшая команда НХЛ со времён «Детройта» 1990-х. Он суперзвезда в команде-суперзведе. Наблюдать за ним — это как наблюдать за Пэтом Лафонтейном в «Баффало»-1993, это как другая эра хоккея. Этот сезон отличается от предыдущих, сейчас идёт переосмысление атаки, и Кучеров стоит в авангарде», — говорит хоккейный обозреватель Майк Харрнигтон, который входит в пул журналистов, голосующих за «Харт Трофи».



«Можно попробовать развить хоккейный интеллект, но это как хотеть стать лучше в математике. Если будешь тренироваться, станешь лучше, но Кучеров как Альберт Энштейн, его мозг работает не так, как у остальных. Он просто находится на другом уровне», — отмечает помощник главного тренера «Тампы» Джефф Хэлперн.



Никита – один из величайших умов в современном хоккее и не скрывает, что хочет быть лучшим среди лучших: «После игры я всегда думаю, что мог бы сделать больше – больше забить, лучше обороняться. Удовлетворение может наступить, только когда закончишь с хоккеем. А сейчас я хочу быть ещё лучше в каждом матче. Никому нет дела, что ты сделал в прошлой игре, каждый новый день несёт в себе вызов».